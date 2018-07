Schiaretti y Macri coinciden sobre el ajuste pero difieren en quién debe afrontarlo

El gobernador Juan Schiaretti ratificó que acompañará las medidas planteadas por la Nación para reducir el déficit fiscal aunque aclaró que el esfuerzo de las partes deberá ser “equitativo”

En el marco del acto aniversario de la Fundación Mediterránea, el gobernador Juan Schiaretti fue muy duro con el Gobierno nacional respecto a la crisis al señalar que, con el volumen de Lebac, tasas elevadas y el crecimiento espiralizado de la deuda pública para financiar gasto corriente, la devaluación era un hecho. “Era una crónica de una muerta anunciada”, dijo y lamentó que el país vuelva a “tropezar con la misma piedra”.

De esta forma, Schiaretti coincidió con el presidente Mauricio Macri en la necesidad de reducir el déficit aunque discrepó respecto a las responsabilidades no sólo de la crisis -“nosotros no decidimos recurrir al FMI”, señaló- sino también sobre quiénes deberán aportar en la baja del rojo fiscal.

En ese aspecto, insistió en que hará el esfuerzo para que el país no caiga en una crisis que es, según afirmó, la principal responsable del déficit. En en rigor, el gobernador utilizó la frase: “caer en una crisis mayor” y pidió que la Nación reparta las cargas, por ejemplo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, volvió a apuntar que la Nación debería transferir a los porteños parte de los costos de la empresa Aysa, de Edenor y Edesur y el transporte.

Luego, cerró con un enfático mensaje crítico con relación a quienes están más preocupados en posicionarse para las próximas elecciones, postura que a su entender no ayudará a superar la coyuntura crítica. Esa última posición fue avalada con aplausos generalizados del auditorio, ya diezmado a esa hora de la tarde-noche y luego de una larga jornada que se inició temprano y que tuvo al presidente Macri en horas del mediodía como protagonista.

Por lo demás, el gobernador inició su discurso con un repaso de la situación de la Provincia, que calificó como “sólida”.

Expuso números respecto al ahorro corriente con que cerró el primer semestre, a las erogaciones en obras e insistió con que se realizan principalmente con recursos de la provincia y destacó que el nivel de la deuda se encuentra en ratios razonables.

“No vamos a frenar la obra pública”, reiteró aunque ratificó que en cualquier caso será siempre preservando el equilibrio fiscal que en todo momento fijó como meta irrenunciable.

El mandatario repasó, a grandes rasgos, los proyectos de obra pública en marcha, que -desde que inició su gestión- alcanzan 5.738,7 millones de dólares.

El gobernador evitó referirse a la deuda que reclama la Provincia por compromisos de obra asumidos por la Nación que orilla cuatro mil millones de pesos. En todo caso, elogió la administración de Macri por haber reconocido parte de los recursos que corresponden a las provincias. También mencionó las inversiones llegadas a la provincia durante su gestión y, en particular, la de Nissan, que presentó su nueva camioneta que comenzará a producir en serie en la planta de Renault en Santa Isabel.

Sin embargo y en cuanto a la situación actual, Schiaretti reconoció una vez más que la crisis también terminará impactando en las cuentas públicas. “No somos una isla”, repitió pero destacó que las cuentas se mantienen en orden.

Párrafo aparte para el inicio de su discurso: “Otra vez nos toca festejar el cumpleaños de la Fundación (Mediterránea) en medio de una crisis. Uno no puede decir más que: ‘Qué capacidad que tenemos los argentinos para tropezar siempre con la misma piedra y en volver a cometer los mismos errores de diagnóstico y las mismas medidas que se toman que generan otra crisis”.

Crédito fiscal

Schiaretti propuso que el saldo técnico del IVA sea de libre disponibilidad mensual. La medida fue expresada en Córdoba durante la reunión de la Mesa de la Maquinaria Agrícola, donde también estuvo presente el presidente de la Nación, Mauricio Macri. “Toda la diferencia tiene que ser reintegrable”, dijo el mandatario cordobés, quien propuso: si hay un error en la ley habrá que “cambiar la ley”.

Para el gobernador, “la lógica es que el crédito fiscal que ellos tienen, si es menor que el débito fiscal, todo el crédito fiscal les sea devuelto”. Schiaretti expresó que es una medida “que tiene sentido común” y abogó por cambiar la ley para que “sea más simple y automático”. Respecto a ese tema, concluyó diciendo que la restitución del IVA compra en el que avanzó la AFIP es “bueno”.

Además, el gobernador Schiaretti defendió la política de precios competitivos para los insumos básicos que utilizan las industrias de nuestro país.

“Sigo sosteniendo la posición de Córdoba. Nosotros queremos los insumos industriales a precios internacionales porque son industrias manufactureras. Toda la Argentina es básicamente industria manufacturera. Teniendo los precios de los insumos industriales -chapa, aluminio, industria petroquímica, celulosa- a precios internacionales, nosotros somos competitivos”, dijo el mandatario.

Al respecto, y en un tono menos confrontativo con la administración nacional el gobernador afirmó que Córdoba apoyará “con todas sus fuerzas” las medidas que la Nación impulse para garantizar el acceso a los insumos industriales a precios competitivos.

Recortes

Luego del discurso de cierre, ya bajo el escenario, el gobernador aseguró a Comercio y Justicia que, por ahora, no está en agenda una reunión con Macri por el tema de los recortes al Presupuesto 2019. Y afirmó de forma escueta que la discusión se encuentra en el nivel de los ministros.