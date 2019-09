Sandleris garantizó la disponibilidad de billetes pero ratificó el impacto de la corrida en la inflación y la pobreza

El titular del BCRA brindó una conferencia para aclarar el alcance de las últimas disposiciones gubernamentales. La divisa estadounidense cerró este lunes en $58,41 para la venta al público mientras la tasa llegó a 85,28%. El Gobierno busca consenso para el proyecto de ley referido a la reprogramación del pago de la deuda

En el primer día de vigencia de los nuevos controles al mercado cambiario dispuestos por el Gobierno nacional para detener el avance que el dólar registró durante todo el mes de agosto, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, brindó ayer una conferencia de prensa para detallar el alcance de las medidas informadas el domingo pasado en el Boletín Oficial de la Nación y en un comunicado que emitió la autoridad monetaria en horas de la tarde de aquella jornada.

En términos generales, Sandleris garantizó que existe disponibilidad de billetes (tanto pesos como dólares) para quienes requieran retirarlos de los bancos y aseguró que continúa vigente el esquema de política monetaria contractiva que implementó el funcionario a partir de octubre pasado. Además, ratificó el impacto que la corrida cambiaria tendrá en los niveles de inflación y pobreza en el país.

“Desde las PASO, el riesgo país se triplicó, y la suba del tipo de cambio acumulada desde entonces es de casi 30%. Los argentinos sabemos que esto significa más inflación y más pobreza. Ésta es nuestra preocupación central”, dijo Sandleris.

En este sentido, destacó que “las últimas medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población con todas las herramientas a nuestro alcance” y aclaró que los anuncios realizados desde la asunción del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, demostraron que “se ha priorizado el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, aun cuando ello implique extender el plazo de pago a los inversores de deuda pública en estas circunstancias difíciles”

De esta manera, las medidas comunicadas este domingo, según explicó el titular de la autoridad monetaria, “complementan lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral”.

Al referirse principalmente a la cuestión política en vísperas de las elecciones de octubre, Sandleris se ubicó en línea con el discurso que el presidente Mauricio Macri realizó el pasado 12 de agosto, al referirse al resultado que arrojaron las primarias, las cuales dieron el triunfo al candidato del Frente de Todos. “No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto estas semanas. Esto no ocurre en otros lugares del mundo, donde las diferencias ideológicas existen, y muchas veces son amplias, pero siempre en un marco de consensos básicos acerca de la política económica”, dijo y agregó: “Quien sea elegido presidente en estas elecciones deberá trabajar en construir estos consensos básicos. Sólo así podremos soñar con un futuro más próspero y evitar que la posibilidad de un cambio de mandato sea tan disruptiva”.

Por otro lado, en su declaración, el funcionario nacional aseguró que se mantendrá la libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias tanto para personas como para empresas, que no habrán mayores regulaciones para el funcionamiento del comercio exterior o el pago de viajes, y confirmó que el tope mensual de compra de divisa estadounidense para individuos es de US$10 mil mensuales -aclarando que esto sólo afecta a 2% de los compradores, que equivalen a 26 mil personas-. Además, precisó detalles sobre la liquidación de divisas para el sector exportador y ratificó que las empresas no podrán hasta diciembre comprar la moneda extranjera con fines de atesoramiento, aunque sí podrán hacerlo para realizar los pagos de importaciones y de deudas registradas a su vencimiento.

En tanto, respecto del esquema de política monetaria, indicó que continuará vigente entendiendo que las nuevas medidas son complementarias a las disposiciones que ya se venían implementado debido a “un contexto de alta incertidumbre”.

“Estoy convencido que las medidas adoptadas permitirán reducir la volatilidad y así proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas”, concluyó Sandleris.

Mientras, este lunes, el dólar bajó $3,62 (-5,83%) respecto del viernes pasado y cerró a $58,41 promedio para la venta al público, en el primer día de operaciones luego el anuncio del Gobierno que limita la compra de dólares, cuyo efecto se vio limitado por el feriado en los Estados Unidos, lo cual determinó un muy bajo nivel de negocios en la plaza local. En el segmento mayorista, la divisa cedió $3,50 (-5,90%) y finalizó a $56.

En cuanto a la política monetaria, el BCRA convalidó una suba en la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) de 201 puntos básicos respecto del viernes pasado al finalizar a 85,27%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$84 millones, mientras que no se registraron operaciones en los mercados de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

En futuros del Rofex (Rosario) se operaron US$247 millones y los precios finales para los meses este mes y octubre terminaron operándose a $56,70 y $60,80 respectivamente.

Pago de deuda

Por otro lado, también ayer, el Gobierno nacional decidió postergar el envío del proyecto de ley sobre los nuevos plazos de pago de la deuda y la visita del ministro Lacunza, prevista para este miércoles al Congreso, con el objetivo de trabajar en la búsqueda de “mayor consenso” político con la oposición, según lo informó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

La decisión se tomó en la tarde de este lunes durante una reunión de la que participaron en Casa Rosada el ministro Lacunza, su par de Interior, Rogelio Frigerio, el senador y candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y Pinedo.

Al respecto, referentes del Partido Justicialista (PJ) realizaron algunas objeciones a la iniciativa que se intenta consensuar.

En este sentido, el jefe del bloque de senadores del PJ, Carlos Caserio advirtió: “Peor es decirles a los bonistas que no les vamos a pagar” y señaló que “durante tres años” le pidieron a Macri que “el endeudamiento sea por ley y nunca fue”.

En tanto, su par Marcelo Fuentes advirtió que era “muy difícil llegar con los tiempos” para el debate en el Congreso y consideró que la discusión de las normas debió darse antes.

Mientras, el ministro Lacunza declaró en la mañana de este lunes que las últimas medidas económicas fueron “informadas o compartidas en un diálogo institucional” con la oposición, pero que “no hay un cogobierno” con nadie y agregó que la campaña no debe ser excusa para “poner en riesgo la estabilidad”.

En una rueda de prensa con periodistas acreditados en la Casa Rosada luego de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri, el funcionario agregó que el mandatario dio “instrucción de cuidar las reservas” para que la situación no afecte (vía inflación) a “los más vulnerables” ni a los ahorristas.

Con relación a la situación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular de la cartera de Hacienda indicó que el país “cumplió con todos los requerimientos y los compromisos fiscales y monetarios, tanto cuantitativos como cualitativos”. También aseguró que “todavía no hay una fecha perentoria al respecto (para el próximo desembolso programado) así que no hay que tener ansiedad con eso” pero aclaró que “cualquier desembolso no puede ocurrir antes del 15 de septiembre, ya que esos son los plazos estipulados”.

Sobre la implementación de las nuevas medidas, también se refirió el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien indicó que son “medidas incómodas” para el Gobierno pero que se trata de disposiciones realizadas “en una situación de emergencia, que traerán calma al mercado, seguridad a los habitantes y en especial a los sectores con ingresos fijos”.