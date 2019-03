Previo a fallo de la Corte, creció la retención de Ganancias entre jubilados de la caja de Córdoba

En febrero hubo 27.911 alcanzados, 7 mil por debajo de enero. Sin embargo, la retención promedio subió $1.700 hasta $6.410. Los cambios se produjeron luego de las subas del mínimo no imponible,

deducciones y escalas

La incidencia del pago del impuesto a las Ganancias entre beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba bajó sensiblemente en febrero hasta alcanzar 27.911 pasivos luego de haber llegado en enero a un pico de 35.276.

Sin embargo, el monto promedio retenido subió de manera contundente y pasó de 4.791 pesos en el primer mes del año a 6.410 en febrero.

Los cambios se producen luego de la suba de 28,29 por ciento del mínimo no imponible de Ganancias, escalas y deducciones.

Asimismo, los datos que publica la Caja de Jubilaciones en el Informe de la Seguridad Social, se conocen a días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si los jubilados deben tributar Ganancias. El pronunciamiento, que en rigor corresponde a la denominada causa “García”, tendrá sin embargo gran trascendencia. Es que no sólo abrirá las puertas para que miles de jubilados dejen de tributar sino que pondrá en serios aprietos al Gobierno nacional, que deberá analizar cómo absorber la baja en la recaudación de un tributo clave para el Fisco y que, además, se coparticipa con las provincias.

Según datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), unos 300 mil jubilados pagan Ganancias sobre un total cercano a 7 millones que cobran sus haberes por medio de ese organismo.

En el caso de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, la incidencia es mucho mayor. Según los datos de febrero pasado, fueron 27.911 los beneficiarios que tributaron sobre un total de 104.473 beneficios pagados.

Sin embargo, en enero habían sido más de 35 mil quienes pagaron, y en diciembre último llegaron a 33.455. Claro que, en el caso de Córdoba, un fallo favorable a los jubilados los beneficiará de manera directa y sólo impactará de manera indirecta en la Provincia, toda vez que la Caja sólo actúa como agente de retención del impuesto que recauda la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que ésta luego, sí, coparticipa con las provincias.

Febrero con cambios

De acuerdo con los datos oficiales a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, en febrero cayó la incidencia de jubilados alcanzados por Ganancias pero, en paralelo, subió la retención promedio, en ambos casos respecto al mes inmediato anterior.

Hubo dos circunstancias que tallaron en los dos primeros meses del año. En enero sorprendió la cantidad de pasivos que tributaron, quienes llegaron a 35.276 frente a los 33.455 de diciembre último. Se descontaba que, luego de la suba del mínimo no imponible, deducciones y escalas, el número de jubilados alcanzados debería haber bajado.

Con todo, ocurrió que en enero la Provincia pagó un bono no remunerativo por única vez que, en el caso de los jubilados, fue de 4.100 pesos. Esa situación explicó en parte por qué hubo más pasivos que pagaron el tributo.

Sin embargo, en febrero ese no remunerativo ya no se pagó. Con todo, sí hubo un aumento de 5 por ciento como parte de la paritaria de los activos para este año que impactó en los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones.

Ese detalle debe haber sido clave para que, si bien menos tributaron, quienes tuvieron que pagar debieron afrontar una cifra mayor que el promedio del mes anterior.

En tanto, en febrero del año pasado Ganancias había afectado a 25.800 pasivos con una retención promedio de 4.614 pesos.

La jubilación promedio era entonces de 29.609 pesos. En tanto, en febrero último, el haber llegó a 41.129 pesos, 38,9 por ciento superior a un año atrás. En tanto, la retención promedio de Ganancias se elevó en la misma proporción.

Llegaron más fondos de Anses

En otro orden, la Anses volvió a girar fondos a la Caja de Jubilaciones correspondientes a parte de la cobertura del déficit previsional de Córdoba.

Se trata de 1.091 millones de pesos que se suman a una cifra similar erogada en enero pasado. En tanto, se espera que la semana próxima llegue la tercera cuota de ese compromiso.

El cumplimiento en tiempo y forma del organismo previsional no deja de ser una buena noticia para la Caja y en definitiva para el Tesoro provincial, que debe cubrir en parte el rojo de aquélla en momentos en que las cuentas públicas muestran su peor rostro, con una recaudación en baja a valores constantes.

Respecto a los giros de la Anses, de los poco más de mil millones de pesos que entraron en los últimos días, 478 millones de pesos corresponden a una doceava parte de los más de 5.700 millones de pesos del rojo previsional constatado por el organismo nacional de déficit de la Caja en 2017.

Esos giros fueron acordados por ley nacional y ratificados en la Unicameral de Córdoba.

De esta manera, la Caja recibirá este año esa cuota mensual durante todo el año.

Además, la Provincia acordó un refuerzo de los fondos que Anses no cubrió en 2018 pero que, una vez auditados, deberá girarle al organismo previsional provincial.

Son en total 3.678 millones de pesos que se pagarán en seis cuotas hasta junio próximo -poco más de 600 millones de pesos mensuales-.

Ese refuerzo se suma a los 171 millones de pesos mensuales girados en 2018 a cuenta del rojo que finalmente se establezca para ese año. Esas cuotas totalizaron 2.052 millones de pesos que, sumados a los 3.678 millones que irán como refuerzo este año pero correspondientes a 2018, alcanzan los 5.700 millones de pesos determinados como déficit en 2017.

Si bien todos los recursos que se comenzaron a enviar desde este año corresponden a la cobertura de ejercicios anteriores, llegan en un momento más que oportuno para la Provincia, con sus cuentas en jaque ahora también por el aumento con claúsula gatillo de los salarios de los empleados públicos, que impactan directamente también sobre el pago a jubilados y pensionados.