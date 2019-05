Preocupante: el incremento del gasto jaquea a las cuentas de Córdoba

En el primer mes del año, los recursos totales aumentaron 33,8% y las erogaciones 47,2%.

El ahorro corriente de la Administración Central creció apenas 15,4%. Sin embargo, se mantuvo alto el ritmo de obras, que se incrementó 56,2%. Personal, 40,5% arriba

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

La ejecución presupuestaria de enero mostró un fuerte deterioro de las cuentas de la Provincia de Córdoba. Si bien reflejaron un ahorro corriente apenas discreto, concluyeron con una caída en superávit financiero de la Administración Central de 60,7 por ciento con respecto al del año pasado (aunque 21,8 por ciento mayor en el consolidado de la Administración Pública no Financiera, APNF), de todas maneras muy por debajo de la inflación acumulada hasta entonces.

Los demorados números oficiales finalmente fueron informados ayer, aunque sólo los de enero. Nada hace suponer que la tónica haya variado demasiado en los meses que siguieron hasta ahora, aunque es prematuro aún proyectar conclusiones.

Según los datos a los que accedió Comercio y Justicia a partir de las cifras oficiales, todos los indicadores de ingresos mostraron fortísimas bajas en términos reales. También los gastos, aunque en menor medida.

Sólo se mantuvo a flote la erogación en obra pública. Efectivamente, según los datos oficiales, el gasto de capital en la APFN incluye la Administración Central más la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF), el desembolso para obras y otros gastos de capital llegó a 675,3 millones de pesos, 56,23% más que un año atrás y por encima de la inflación del período.

En ese sentido, la dinámica de la ejecución presupuestaria parece mantener la evolución de 2018. Esto es, sostener el ahorro corriente, ahora deteriorado, pero no resignar el ritmo de obra. Al fin y al cabo se trata de un año electoral que exige sostener proyectos clave como el cierre de la Circunvalación, Altas Cumbres y otros trabajos claves ya iniciados y con avance sostenido.

Llamativamente, a diferencia del año pasado, el peso de los gastos de capital recayó esta vez sobre la Administración Central y no de la ACIF. Igualmente, en el consolidado, todo se equilibra y los números finales son, al fin, los comparables.

Aunque por debajo de la inflación interanual, los gastos corrientes registraron un alza ciertamente preocupante. Sencillamente porque crecieron muy por encima de los ingresos corrientes y licuaron sobremanera el ahorro corriente, paradigma irrenunciable de la administración de Juan Schiaretti (expresado una y otra vez por el propio mandatario y por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano).

Siempre según los números oficiales, los ingresos corrientes llegaron en enero a 18.035,4 millones de pesos, 34,79 por ciento por encima de igual mes del año pasado.

En tanto, los gastos corrientes se ubicaron en 12.105,02 millones de pesos, 46,8 por ciento mayores a un año atrás. Dentro de ese rubro, el gasto en Personal llegó a 7.014,7 millones de pesos, 40,56 por ciento superior a 2018. La indexación por inflación de las erogaciones para solventar los sueldos de los empleados públicos supone que esa dinámica se mantendrá al menos hasta agosto con aplicación de cláusula gatillo plena.

Ese gasto crecerá, en definitiva, muy por encima de los ingresos al menos hasta el octavo mes del año.

En ese marco, el ahorro corriente de la Administración Central alcanzó 5.930,3 millones de pesos, 15,48% más que en 2018 y sensiblemente por debajo de la inflación. En tanto, si se computa la APNF, el resultado corriente se reduce a 4.192,6 millones de pesos, apenas 6,72% mayor al año pasado. La baja respecto a la Administración Central obedece al impacto del déficit de la Caja de Jubilaciones que llegó a 531,1 millones de pesos en enero pasado.

De esta forma, los ingresos totales de la Administración Central llegaron a 18.088,5 millones de pesos, 30,76 por ciento superiores a igual mes de 2018. En tanto, los gastos totales fueron de 12.758,6 millones de pesos, 51,23% más elevados que el año anterior y más de 20 puntos porcentuales por encima de los recursos.

Aun así, el ahorro corriente fue de 1.503,6 millones de pesos. Pero ese plus se ubicó 60,75 por ciento por debajo de 2018.

Si se computa la Administración Pública no Financiera, los ingresos totales llegaron a 21.633,5 millones de pesos, 33,81 por ciento mayores a enero del año pasado. Por su parte, los gastos totales de la APNF se ubicaron en 17.986,6 millones de pesos, 47,22 por ciento superiores a 2018. Así, el resultado financiero del consolidado provincial fue de 4.809,5 millones de pesos, 21,8% por encima de enero del año pasado. En cualquier caso, 30 puntos por debajo de la inflación.

De sostenerse esa dinámica de ingresos y gastos, en 2019 se presagia un cierre de año ciertamente complejo, aún con un freno en la obra pública.

El ajuste vía gastos de capital es una salida lógica y casi ineludible en esta instancia. En definitiva, si el gasto corriente (la mayoría, inelástico a la baja, como el vinculado a personal e incluso el gasto social) no puede ajustarse, ante una suba de los ingresos muy por debajo de ese incremento la partida a recortar es la obra pública. De cualquier modo, aun frenando de manera ostensible esa erogación, el déficit financiero parece ineludible no ya sobre el cierre del año como ocurrió en 2018, sino mucho antes. Siempre y cuando las condiciones macroeconómicas no se reviertan respecto a la situación actual.

Por lo demás, llaman la atención los números que incluyen las fuentes y aplicaciones financieras.

Las fuentes financieras a enero fueron de 11.368,8 millones de pesos, traccionadas por casi 7 mil millones de pesos de endeudamiento público frente a 15.015,7 millones de pesos de aplicaciones financieras, básicamente destinadas al pago de amortización de deuda.

El año pasado, el primer concepto fue de 13.670,6 millones de pesos pero las aplicaciones de apenas 36,7 millones de pesos. La foto muestra un fortísimo incremento del pago de pasivos con el impacto de la suba del dólar que el año pasado estaba a menos de la mitad del valor actual.