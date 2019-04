Pese al cepo, suben tarifas eléctricas a pymes e industrias

El aumento de la energía mayorista llegaría al 12% escalonado en dos tramos, entre mayo y agosto. En tanto, los valores para clientes residenciales se mantendrán sin cambios hasta fin de año, tal como lo anticipó el Gobierno. EPEC trasladará el incremento -el impacto no será directo- aunque no ajustaría el VAD. Axion sube combustibles

Las tarifas eléctricas mayoristas en Córdoba se incrementarán desde mañana un 5 por ciento promedio y desde agosto otro 7 por ciento más aunque sólo para comercios, pymes e industrias. En tanto, se mantendrá sin cambios el valor a los clientes residenciales.

La suba quedará reflejada en las próximas horas a través de una Resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía.

Se trata de un ajuste en el valor de la energía mayorista. Por tratarse de un aumento de ese tramo, EPEC trasladará sin cambios la suba a los usuarios involucrados, independientemente que luego aplique o no un alza en el Valor Agregado de Distribución (VAD)

Con todo, el valor de la energía sólo impacta en un tramo de la factura final que la compañía eléctrica cobra a los usuarios por lo que la suba final será inferior al aumento aplicado por la Nación.

En principio, desde el Gobierno provincial dejaron trascender que no habrá suba de tarifas por el costo EPEC, tal como pidió el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, tras anunciar días atrás el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas.

Sin embargo, ese freno de los aumentos hasta fin de año sólo involucrará a los usuarios residenciales y esa decisión quedará reflejada ahora en la Resolución a cuyo tramo medular tuvo acceso Comercio y Justicia.

De hecho, ya en el resumen que el Gobierno nacional publicó el 17 de abril pasado del paquete de medidas para afrontar la crisis y apuntalar el consumo, quedó en claro que el congelamiento iba dirigido a los residenciales.

“El Gobierno Nacional no dispondrá más aumentos de tarifas de electricidad, gas y transporte público para las familias en lo que resta de año”, señalaba el texto y en el caso de la energía eléctrica el título era claro: “Electricidad residencial. No habrá nuevos aumentos. Los dos aumentos anunciados para el resto de 2019 serán absorbidos por el Estado Nacional”.

Párrafo aparte para el apartado que figuraba al pie del texto que bajo el título de “Nota importante” refería a que “estos anuncios se refieren sólo a los tramos de electricidad, gas y transporte que dependen del Gobierno Nacional. No afecta (porque no es su jurisdicción) a la distribución de gas y electricidad y el transporte público, que dependen de las provincias o los municipios. Si en los próximos meses un usuario ve un aumento en su factura de gas o electricidad, o en el precio del boleto de colectivo, se deberá a una decisión de su gobierno provincial o municipal”.

Ahora, la Resolución que se publicaría hoy, habilitaría un incremento de la energía mayorista que sólo impactará en los usuarios comerciales, pymes e industriales.

La normativa reformula los valores fijados por la Resolución 366 del 27 de diciembre de 2018 firmada por el todavía secretario del área, Javier Iguacel.

Esa norma dispuso una suba en los valores en dos tramos, febrero y mayo.

El aumento autorizado para febrero ya se aplicó. De hecho, esa suba fue anticipada por Comercio y Justicia el 22 de enero último.

Aquel incremento impactó en un 16,3 por ciento promedio para los clientes de la EPEC

En el caso de los usuarios residenciales, el aumento fue de 12,9 por ciento.

Desde enero de 2018 hasta la suba de febrero de este año, la energía aumentó 86,25 por ciento, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

En principio, desde entonces, la energía debía aumentar un 5 por ciento extra promedio. Pero ahora la decisión es otra. Los números de la Resolución que se conocería hoy mantendrían los valores del Precio de Referencia de Potencia pero no así del Precio Estabilizado de la Energia que discrimina entre horas pico, horas resto y horas valle, con valores decrecientes para cada caso.

Las subas allí serían del 5 por ciento promedio desde el primero de mayo y hasta el 31 de julio y de hasta el 7 ciento desde el primero de agosto y hasta el 31 de octubre.

Si bien aún resta conocer los detalles de la normativa, es un hecho que, en caso de aplicarse el aumento, EPEC lo trasladará a los usuarios. También ocurrirá con las cooperativas eléctricas del interior.

Sin embargo, habrá que ver qué actitud toma EPEC con el VAD, no ya para los usuarios residenciales que se mantendría sin cambios, en línea con lo solicitado por el Gobierno nacional, sino para el resto de los clientes. Es que si la Nación aplica el aumento para el resto de los usuarios, “liberaría” a las provincias para autorizar alzas en los costos de distribución también para esos tramos. Por ahora, nadie en el Gobierno provincial sugirió una decisión sobre el tema.

En el caso de las cooperativas eléctricas del interior el panorama está más claro. No tienen margen para absorver un eventual congelamiento del VAD por lo que los clientes de esas entidades recibirán subas en sus facturas en el transcurso del año.

Tampoco es que EPEC tenga margen para frenar las subas. En todo caso, lo que tallará en esta instancia es una decisión política del gobernador Juan Schiaretti en el marco de un proceso electoral que desembocará en los comicios del 12 de mayo próximo y en las que va por su reelección.

No trascendió aún cual sería el costo fiscal de frenar los aumentos en el VAD. De hecho, EPEC debía presentar un nuevo ajuste trimestral de tarifas por costos entre enero y marzo pasado pero ese incremento por ahora está frenado. De adhirir al pedido nacional del ministro Dujovne, la compañía eléctrica provincial deberá absorver tres subas trimestrales este año.

Axion sube hasta 7% los combustibles

La petrolera Axion subirá desde hoy hasta 7 por ciento el precio de los combustibles. Según se informó, el aumento será de ese porcentaje en el caso de las naftas y del 6 por ciento para el gasoil.

La suba que regirá desde las cero de hoy será la primera que apliquen las petroleras desde el último aumento a principios de este mes.

Por ahora el resto de las compañías no informaron sobre ajustes en sus precios aunque, a tenor de la suba del dólar y del petróleo, es un hecho que aumentaran valores desde las próximas horas aunque en un porcentaje aún no definido.

Si bien el valor del dólar se redujo ayer respecto al record de 47 pesos del viernes, los 45,3 pesos a que cerró ayer siguen siendo aún superiores a los cerca de 42 pesos con los que se calculó el último incremento de precio de los combustibles, a principios de abril.