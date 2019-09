“Para perdurar, hay que reconstruir el modelo de negocio permanentemente”

La frase pertenece a Diego Fainburg, director académico de la escuela para pymes que ofrecerá mañana herramientas a los pequeños empresarios para “diferenciarse o morir”, según la propuesta que llega de la mano de Fedecom

La perdurabilidad parece un objetivo de difícil alcance para las pequeñas y medianas empresas argentinas. No por nada el país es conocido -entre otras cosas- por ser uno de los que tiene mayor tasa de creación de empresas en el mundo, aunque también mayor índice de mortandad. Incluso varios relevamientos hablan de que seis de cada 10 nuevas firmas mueren en los primeros dos años de vida, y la cifra se eleva si el análisis se hace a los seis años de su nacimientos: sólo una de las 10 sobrevive.

Los contextos difíciles como la crisis económica que hoy atraviesa el país son propicios para que estas situaciones se desencadenen. Por ello, MateriaBiz, la escuela de negocios para pymes que se fundó en 2005 en Buenos Aires, trae a Córdoba mañana jueves -de la mano de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom)- la Experiencia DOM, Diferencial o Muerte, propuesta que apunta a brindar herramientas para que las empresas logren la perdurabilidad.

En diálogo con Comercio y Justicia, Diego Fainburg, director académico de MateriaBiz brindó algunos conceptos sobre la realidad empresaria y contó detalles sobre el encuentro.

-Diferencial o muerte, ¿qué proponen a las pymes en esta difícil coyuntura?

-Les planteamos que en momentos difíciles como éstos, que tienen que ver indefectiblemente con el impacto de la situación económica, pero también con profundos cambios tecnológicos que modifican las formas en la cual se comportan los consumidores y competidores, tienen que tener herramientas concretas para pensar, repensar y reformular sus modelos de negocios, quiénes son sus clientes y qué les pueden ofrecer, para que los elijan por algo más que por el precio. Lo que plantea el título del evento es que te diferenciás o morís, y eso no tiene que ver simplemente con presentar la problemática sino, y sobre todas las cosas, con brindar herramientas que ayuden a pensar la empresa de manera distinta.

-¿Qué es lo que les plantean las pymes y los empresarios?

-Que están preocupados porque observan una caída del consumo, que trae aparejada una caída en la rentabilidad de las empresas. Esto significa que no logran trasladar a precios los incrementos de costos. Entonces, los planteos son que trabajan cada vez más y hacen cada vez más esfuerzo, pero sin embargo cada vez les resulta más difícil llegar. El planteo que nosotros hacemos es que para que una empresa sea perdurable, que es el corazón de nuestra presentación, lo que necesitan es recuperar la rentabilidad perdida y esa rentabilidad no se logra haciendo más esfuerzo, sino pensando en las necesidades particulares e insatisfechas de sus clientes que, independientemente de la situación económica que están viviendo, todavía van a comprar. Entonces proponemos alternativas y herramientas para que apliquen acciones concretas al día siguiente y hagan algo distinto a lo que están haciendo hasta ahora.

-¿Trabajan sobre los cambios tecnológicos y de hábitos de consumo?

-Uno de los speakers aborda la temática digital para que las empresas puedan pensar que las complicaciones tienen que ver básicamente con enfrentar la situación económica, pero también que también tiene que ver con que ante la caída del poder adquisitivo del salario real, una de las forma de defenderse que tiene el consumidor es migrar hacia el consumo vía internet, porque pueden encontrar mejores precios y verificar que efectivamente no están pagando de más. Además, la situación económica lo que hace es acelerar los cambios de comportamiento. Una vez que un individuo descubrió que comprar por Internet no solamente es más barato sino que -además- es más seguro, de ahí no vuelve más. Entonces la situación hace que los cambios se aceleren.

-¿Hay una deuda en el comercio minorista en cuanto al avance en estas formas de comercialización?

-Cada empresario, segmento y lugar ha avanzado de manera diferente. La verdad es que todo esto se acelera y mientras antes se haga el cambio, mejor, porque -si no- después las diferencias se hacen tan grandes entre los que avanzaron y los que no, que se hace difícil llegar.

-Perdurabilidad es parte del título de la propuesta ¿cómo se hace para perdurar en una Argentina tan llena de crisis?

-La única forma de perdurar tiene que ver con la construcción de un fábrica permanente de reinvención del modelo de negocio por parte de las empresas. Las empresas deben entender que hoy en día no alcanza con inventar un modelo de negocio y responder quién es el cliente, qué le vamos a ofrecer de distinto y cómo sostener la rentabilidad. Eso ya no es suficiente, porque el día que contestaron esas preguntas, les copiaron. Por lo tanto, hay que avanzar un pasito más y generar la fábrica de reconstrucción del modelo de negocio porque a ese modelo que hay que reconstruirlo permanentemente.