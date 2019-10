Los plazos fijos en pesos cayeron 4% en septiembre y los nominados en dólares, 20%

El temor del ahorrista, devenido de la incertidumbre política en un contexto electoral, es más fuerte que los intereses que pueden obtener con algunas colocaciones financieras, según se desprende del informe de la consultora First Capital Group

En los últimos tiempos, la incertidumbre política ha tenido en vilo a los ahorristas que se vuelcan masivamente al dólar como refugio, pese a las altas tasa de interés que ofrecen los bancos a quienes deciden realizar un plazo fijo.

De este modo, mientras algunas entidades financieras como el Banco Nación ofrecen intereses anuales que se ubican en el orden de 57% para colocaciones de 100 mil pesos a 30 días, tanto para clientes como para no clientes, o el banco Santander o Galicia ofrecen 54% y 53%, respectivamente, los fondos colocados en plazos fijos en moneda nacional, disminuyeron en septiembre 4% con respecto a agosto, dejando el stock medido al último día del mes en 1.155.362 pesos, de acuerdo con el informe de la consultora First Capital Group.

La caída también se observa en las colocaciones mayoristas en pesos, es decir, aquellas por un monto mayor a un millón de pesos, las cuales se contrajeron 11.800 millones de pesos, mostrando una caída nominal de dos por ciento en septiembre, mientras que los depósitos minoristas disminuyeron siete por ciento en términos nominales respecto a agosto (disminución en $6.371 millones de pesos).

“A pesar de un contexto de suba de intereses pasivas creciente (TM20, Badlar y Encuesta de depósitos a plazo minorista) la caída de los depósitos en el sistema bancario, continuó acrecentándose, seguramente como consecuencia del contexto político eleccionario”, explicó Cristian Traut, Analista de la consultora.

Por su parte, los depósitos totales en el sector privado, en dólares, del mes disminuyeron 20%, es decir, en 5.300 millones de dólares respecto al mes anterior.

Si se hace foco en los depósitos a plazo fijo en pesos (en bancos públicos y privados), se observa que disminuyeron en 60.605 millones de pesos, lo que muestra una contracción de cuatro por ciento en términos mensuales, impulsados por el sector privado.

Otra muestra, en este caso más evidente, de la desconfianza a partir del contexto electoral es la contracción registrada en los plazo fijo en moneda extranjera.

Se podría analizar que, ganara quien ganara las elecciones una posible devaluación no afectaría el capital de estos ahorristas, por lo que no habría necesidad de llevar adelante un desarme de la colocación. Sin embargo, cada vez más tenedores de depósitos a plazo en dólares prefieren hacerse de los billetes o, en su defecto, colocarlos en cuentas a la vista.

En efecto, según el informe de First Capital, los plazo fijos en dólares (en bancos públicos y privados) disminuyeron 20% en septiembre (1.477 millones de dólares en el mes) explicada por una evolución desfavorable en el sector privado de 21,7% (esto es 1.450 millones de dólares) y del sector público de 2,9% (-27 millones de dólares).

Con todo ello, y en relación al mes anterior, los depósitos totales en el sector privado disminuyeron 7,9% en septiembre, cerrando el mes en 3.678.839 millones de pesos, lo que representa una evolución de 29,4% en términos interanuales.

Ya el Informe de Bancos del Banco Central había marcado ese comportamiento al indicar que “la disminución de los depósitos a plazo se compensó en parte por el aumento de cuentas a la vista de igual tamaño”.

Sin embargo, para el mes de septiembre y según First Capital Group, los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro en pesos también sufrieron una caída de nueve por ciento con relación al mes anterior.

Finalmente, la consultora indicó que el spread entre la Tasa de Política Monetaria y la Badlar se ubicó en 23,6% en promedio, con un aumento de más de 775 puntos básicos.