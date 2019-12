Llaryora analiza cláusula gatillo cuatrimestral para empleados municipales

Mantendría así la mejora por inflación aunque duplicaría el diferimiento en su aplicación respecto a la norma actual. Bajo esa modalidad, el primer aumento salarial sería con los sueldos de mayo, a cobrar los primeros días de junio. También estudian sumar a la recaudación como variable. Sí es seguro que no se mantendrá el esquema actual

El intendente electo Martín Llaryora estudia mantener la cláusula gatillo para incremento de salarios a los empleados municipales del Suoem aunque ahora con aplicación cuatrimestral.

La posibilidad fue admitida a Comercio y Justicia por fuentes cercanas al jefe comunal electo que asumirá mañana como nuevo intendente de Córdoba.

Un punto está claro. La gatillo no regirá tal como hoy se aplica. La decisión llega impuesta desde la dura realidad de las cuentas públicas municipales. Hasta el 30 de junio pasado, los ingresos crecían a 40 por ciento interanual y las erogaciones en personal a 52 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Con esa dinámica, la sostenibilidad de las cuentas municipales se avizora inviable en el corto plazo.

Bajo esa premisa, Llaryora estudia mecanismos alternativos que permitan sostener el poder adquisitivo del salario pero sin complicar los ya deteriorados ingresos corrientes.

Será imposible equilibrar ambos objetivos. Así, el cambio del esquema de ajuste por inflación de los salarios será resistido desde el Suoem. La relación de la nueva administración con el poderoso gremio de los municipales comenzará signada por esa negociación.

Respecto a la paritaria que analiza Llaryora, incluye una cláusula de indexación cuatrimestral a diferencia de la actual que el bimestral. Para ello, deberá modificar la ordenanza vigente. La diferencia es sustancial y más aún respecto a la que regía en la Provincia de Córdoba que, hasta el momento se ser suspendida, era mensual.

Es que a medida que se extiende la aplicación del gatillo, se licúa la mejora para el trabajador y, en paralelo, supone un alivio en lo inmediato para el municipio.

Por ejemplo, si en 2020 se aplicara el gatillo tal cual rige hoy, la inflación de enero y febrero, se pagaría con los sueldos de marzo a cobrar los primeros días de abril. En cambio, si ahora es cuatrimestral, los municipales recién cobrarán la inflación acumulada con los sueldos de mayo, a cobrar los primeros días de junio.

El acuerdo vigente comenzó a aplicarse con el bimestre febrero-marzo.

En la práctica, los empleados cobrarán la inflación y mantendrán el poder adquisitivo del salario pero cada cuatro meses. En el medio, la erosión que genere la suba de precios sobre los sueldos será evidente, máxime si se mantiene elevada la inflación todavía en el primer cuatrimestre, tal como se estima.

Por lo demás, es muy posible que también se incorpore en la negociación la evolución de la recaudación como límite para las mejoras salariales.

No obstante, aún no está claro cómo se sumaría y en qué instancia. En principio, si se pone como límite la suba de los ingresos tributarios para el aumento de sueldos, la gatillo sería sólo un elemento casi decorativo y simbólico.

Sí puede ocurrir, tal como ya pasó en la Provincia, que en una primera instancia rija la cláusula gatillo, al menos por los primeros dos cuatrimestres. Y en el último, ya se disponga cotejar esos aumentos respecto a la evolución de la recaudación.

Se estima que para entonces, último cuatrimestre del año, los ingresos tributarios podrían ya entrar en terreno positivo en términos reales.

Lo que está claro es que la política salarial será de las primeras medidas que Llaryora deberá abordar luego de asumir mañana a las 8.30 en un acto que se concretará en el Teatro Real.

Sin embargo, hay un elemento clave que el intendente electo no podrá obviar. La decisión que tomará el presidente electo Alberto Fernández respecto a los salarios, una vez que asuma mañana. El jefe de Estado que reemplazará a Mauricio Macri ya dijo que la situación de los salarios más bajos al igual que las jubilaciones, serán prioridad en una primera etapa. Habrá mejoras para esos sectores ya en los primeros días de gestión.

Sin embargo, habrá que ver luego qué postura toma. En las últimas horas dejó trascender que el Pacto Social que propone no apunta a congelar sueldos y precios. No obstante, la idea es desindexar ambas variables, clave para desacelerar la inflación.

También se mencionó la semana pasada la posibilidad de avanzar con paritarias con sumas no remunerativas en una primera instancia para recién luego volver a la porcentualidad.

Con todo, habrá que ver qué incidencia tienen esas decisiones en relación con paritarias como la de los municipales y particularmente en las de Córdoba donde el Suoem tiene salarios muy por encima de la media del sector público nacional, provincial y del sector privado registrado.

Por lo demás, Llaryora tendrá de arranque la tarea de reunir los fondos suficientes para atender el pago de sueldos y medio aguinaldo de diciembre. Son unos 1.500 millones de pesos que seguramente ingresarán por recaudación corriente pero también por la posible instrumentación de un plan de pagos que permita sumar recursos extra.

En paralelo, la nueva administración recibirá los habituales adelantos de la tasa de Comercio e Industria solicitados a grandes contribuyentes y que la administración de Ramón Mestre -ahora la de Llaryora-, utilizó para poder cubrir las obligaciones salariales de diciembre.

En la misma línea y como parte de los pagos pendientes, el 29 de diciembre vencerá una Letra emitida en septiembre por Mestre que, entre capital e intereses, rozaría los 180 millones de pesos.

