La producción de la industria pyme cayó 10,3% en abril

El nivel de actividad de las pymes industriales cayó en abril 10,3% respecto de igual mes de 2018 y 4,3% frente a marzo pasado, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La actividad manufacturera no mostró señales de recuperación y en abril sólo creció 27,8% de las industrias. El uso de la capacidad instalada bajó a 57,5 % y solo 29,9 % de las empresas tuvo rentabilidad”, señaló la entidad pyme en un comunicado.

En tanto, los pocos datos positivos de abril fueron que el rubro papel, cartón, edición e impresión registró un crecimiento de 2,1% interanual, y que se redujo levemente el plazo promedio de los cheques recibidos, aunque sigue alto en 60 días.

Los datos difundidos corresponden a la Encuesta Mensual Industrial (EMI) de CAME en la que participaron alrededor de 300 empresas de todo el país.

De esta forma, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 80,4 puntos y acumuló un declive de 8,5% en el primer cuatrimestre del año contra el mismo periodo de 2018.

Al momento de explicar la baja, CAME señaló que “los bajos niveles de consumo del mercado interno sumado a un mercado externo que tampoco encuentra dinamismo, están limitando toda posibilidad de recuperación de la industria”.“Los empresarios siguen achicando sus negocios, reduciendo costos y tratando de sostenerse esperando que el mercado se reactive”, agregó la entidad.

En el cuarto mes del año, puntualmente, muchas empresas aprovecharon a liquidar sus stocks, con descuentos en algunos casos importantes para obtener liquidez, ya que varias de las ventas son abonadas con cheques a plazos largos que por las tasas se evitan cambiar, se explicó

Por sectores, el descenso más profundo en la comparación anual se dio en el rubro calzado y marroquinería, con un retroceso de 24,6%.

Otros ramos afectados fueron material de transporte con una declinación anual de 24,2%; seguido por productos minerales no metálicos (-22,6%), productos de madera y muebles (-21,2%), productos de caucho y plástico (-13,9%), y productos electro-mecánicos e informáticas (-12,2%), fabricación de productos de metal, maquinaria y equipo (-9,5%) y productos textiles y prendas de vestir (-8,8%).

En tanto, alimentos y bebidas (-2,7%), y productos químicos (-4,6%) mostraron un retroceso más suave.

En el plano cualitativo, en lo que respecta a las perspectivas de las pymes, sólo 18,5% de las industrias consultadas proyecta que su producción aumentará en los próximos seis meses cuando el mes pasado esa proporción era de 26,3%; 53,1% cree que se mantendrá en los niveles actuales y 20,5% que continuará bajando.

Otro problema de importancia para la pymes es el financiamiento, ya que el plazo promedio de los cheques recibidos se ubicó en 60 días con una tasa de 59%.

“En nuestro sector hay muchas pymes vendiendo stocks acumulados y descapitalizándose”, explicó la Cámara Argentina de Fabricantes de Muebles, Tapicerías y Afines de la Argentina. Según Juan Galat, su director, además de la caída en las ventas, la principal problemática es la presión fiscal y la tasa de interés que se ofrece por préstamos y descuentos de cheques. “La tasa del 29% no se consigue y las pymes deben ir a los bancos privados donde es mucho más alta”, dice. Hacia adelante, el empresario estima que será complicado el panorama porque “hay incertidumbre y no se están realizando inversiones en el sector”, dijo Galat al ser consultado por CAME.