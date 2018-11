Habilitan gasoductos para el Gran Córdoba pero aún no se sabe quién hará la conexión

El gobernador Schiaretti dijo que será la Municipalidad la que se encargue de la red de aproximación. Pero la comuna dijo que aún no hay decisión. Sin ese nexo, el gas no llega. No obstante, hay barrios que ya pueden conectarse a la red

El Gobierno provincial habilitó ayer las obras del gasoducto “Sistema anillo Córdoba y Gran Córdoba”, proyecto que demandó una inversión de 758 millones de pesos y que permitirá reforzar el suministro del servicio en 39 barrios de la capital provincial y en seis municipios del área metropolitana.

Según se informó, con la finalización de los trabajos, la Provincia completa ya 93 por ciento del programa integral de Gasoductos Troncales.

“No sólo hoy estamos dando la posibilidad de gas natural sin limitaciones para los próximos 20 años a la ciudad de Córdoba, sino también a otras localidades como Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malvinas Argentinas”, remarcó el gobernador Juan Schiaretti, en barrio Toledo, al inaugurar hoy uno de los dos últimos ramales de alimentación (el otro se concluyó en barrio Domuyo y por la mañana habilitó otro en barrio Yofre). Lo acompañó el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba, Omar Gastaldi.

Schiaretti explicó: “Nosotros teníamos una dificultad, hasta hace poco tiempo, en la ciudad de Córdoba: en muchos barrios, aunque el gas pasara por la puerta, Ecogas no tenía la suficiente cantidad como para que los domicilios se conecten. Teníamos más de 300 mil habitantes de la ciudad en esas condiciones. Y, como pusimos en marcha en toda la Provincia los gasoductos que van a permitir que 98 por ciento de los habitantes de Córdoba puedan tener el acceso al gas natural, también hicimos las obras aquí en Córdoba y el Gran Córdoba”, manifestó.

“A partir de mañana (por hoy), los vecinos por donde pasa el caño al frente de sus casas, pueden ir a Ecogas y pedir la conexión”, señaló el mandatario. Luego de concluidos los ramales de refuerzo, la Municipalidad de Córdoba podrá avanzar en redes domiciliarias, indicó el comunicado oficial.

Sin embargo, el secretario de Infraestructura de la comuna, Omar Gastaldi, dijo a Comercio y Justicia que aún no está resuelto cómo se financiarán esas obras y quien las hará.

En la práctica implica que el gas está disponible pero sin redes de aproximación; por ahora será sólo un beneficio potencial.

Con todo, hay numerosos barrios y domicilios en donde la red ya pasaba por el frente pero que, al no haber capacidad de los caños (ahora con las obras sí la hay), Ecogas no habilitaba las conexiones. En ese caso, ahora los frentistas sí podrán concretar la conexión domiciliaria y pedir la habilitación a Ecogas. Actualmente, para afrontar ese costo, el Banco de Córdoba dispone de una línea de crédito (Dale Gas) que permite financiar en 48 cuotas ajustadas por UVA, el pago de la obra.

Sin embargo, hay otros miles de domicilios que no podrán hacerlo hasta tanto no se hagan las obras de aproximación desde las plantas reductoras de presión y hasta el frente de cada propiedad.

En total, serán unos 300 mil usuarios beneficiados (unos 70 mil frentistas) que en muchos casos ya tienen el “caño” en la puerta de su casa pero otros miles necesitan de las obras complementarias.

“Es un tema que buscaremos resolverlo desde hoy”, dijo Gastaldi a este medio.

Por su parte, el director General de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Energético, Rubén Borello, recordó a este medio que la Provincia tiene disponible un fondo de financiamiento destinado exclusivamente a municipios para que puedan afrontar esas obras de aproximación.

Ocurre que para acceder a ese financiamiento a 48 meses con seis de gracia y una tasa atada a la variación salarial, las municipalidades deben haber dejado de cobrar la tasa que se carga sobre las facturas de gas. Justamente, la ciudad de Córdoba desactivó parcialmente esa tasa pero no de manera plena por lo que estaría invalidada de acceder a ese financiamiento. De hecho, Borello recordó que -por medio de ese fondeo- hay 30 localidades del interior que ya concluyeron sus obras.

“Los intendentes obtienen el financiamiento, hacen las obras y luego se la cobran a los frentistas a través de la contribución por mejoras”, recordó.

El tema exige ejecutividad para poder acceder a un servicio clave para muchos pero que, sin esas obras, será inaccesible.

La obra Loop Sur (Toledo) permitirá que 129.234 vecinos de la zona Sur puedan ahora acceder y conectarse al gas natural (no lo podían hacer por restricciones en el servicio). Además, los trabajos integran a una serie de barrios que no contaban con red de distribución como Camino a 60 cuadras, Camino a San Carlos, Ampliación Ferreyra, Ciudad Villa Angelelli, el Viejo Algarrobo, Ferreyra, Las Cañuelas, Quintas de Vásquez, Quinta de Flores, Coronel Olmedo, Villa Rivadavia y Villa Rivadavia Anexo. Los trabajos robustecerán el abastecimiento por medio del tendido de un gasoducto de 52,14 kilómetros, nexos de interconexión y una planta reductora de presión necesaria para inyectar el gas natural a la red domiciliaria.

La infraestructura se enmarca en el Programa Integral de Gasoductos Troncales puesto en marcha por la Provincia en 2016 para servir a 202 localidades cordobesas.

En la ciudad de Córdoba, los ramales ejecutados son el Loop norte (Yofre), Centro (Toledo) y Sur (Domuyo). En el Gran Córdoba, se reforzó el suministro a La Calera, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Saldán, Villa Allende y Malagueño. Respecto a los barrios alcanzados, el Loop norte incluye a Ampliación Palmar, Arturo Capdevila, Finca La Dorotea, Nuestro Hogar III, Palmar Patricios, Quintas de San Jorge, Villa Claudina, Yofre H, Yofre I, Yofre Sud y Yofre Norte.

El Loop Centro a Alto Alberdi, Ameghino Norte, Ampliación Los Plátanos, Comandante Espora, Consorcio Esperanza, El Trébol, Juan XXIII, Lamadrid, Los Granados, Los Naranjos, Los Plátanos, Primera Junta, Puente Blanco, René Favaloro y Tranviarios.

Finalmente, el Loop Sur contempla Camino a 60 Cuadras, Camino a San Carlos, Cdad. Ampl. Ferreyra, Ciudad Obispo Angelelli, El Viejo Algarrobo, Ferreyra, Las Cañuelas, Quinta de Flores, Vásquez, Villa Coronel Olmedo, Villa Rivadavia y Villa Rivadavia Anexo.