Giordano anticipó que buscarán reprogramar la deuda de Córdob

“Exige un replanteo”, dijo el ministro de Finanzas. Son $120 mil millones de cuatro bonos bajo ley extranjera y local. La decisión es un cambio de estrategia respecto a la postura original del gobernador de Schiaretti de atender los pagos en tiempo y forma. “Vamos a abrir un diálogo con los acreedores”, dijo. La idea sería reducir pagos ya desde el segundo semestre

Por Alfredo Flury

El Gobierno de Córdoba buscará “reprogramar” parte de la deuda provincial para reducir pagos pendientes este año y particularmente el próximo. Se trata de 120.670 millones correspondientes a cuatro títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera y también local y que en total representan el 72,3 por ciento del pasivo total de Córdoba.

La decisión fue anticipada por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, en el marco de su exposición ´vía teleconferencia, invitado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) y bajo la consigna “Análisis de la situación económica y herramientas para enfrentar la crisis”.

En ese contexto, el ministro respondió a una consulta elevada por Comercio y Justicia a la organización del evento, respecto a una posible reestructuración de la deuda provincial.

“La deuda exige un replanteo”, dijo el funcionario. Giordano recordó que Argentina atraviesa ya más de dos años de recesión, los mercados de capitales están cerrados para el país y, a esa coyuntura ya compleja, se sumó ahora el efecto coronavirus.

“Hasta hace unos meses atrás, era manejable”, dijo, a diferencia de ahora en que las condiciones cambiaron drásticamente. En rigor, la estrategia del Gobierno provincial era pagar en tiempo y forma vencimientos de capital e intereses y luego refinanciar el pago de capital del bono que vence en 2021 por más de 700 millones de dólares.

Hoy, sin embargo, la decisión es directamente negociar con los acreedores para buscar mejores condiciones para el pago del pasivo.

“Ahora se abre un diálogo con los acreedores. Necesitamos cierta flexibilidad en los pagos”, aseguró el titular de Finanzas quien confirmó que el pasivo “exige una reprogramación”.

Aunque no lo aseguró en el marco de la respuesta, este medio pudo conocer que la idea es incluir en la negociación a los bonos bajo legislación extranjera pero también a los emitidos bajo legislación local. Sin embargo, la estrategia no sería similar a la del Gobierno nacional. Al menos, no fue lo que deslizó Giordano al señalar que la situación estructural de la deuda no es similar.

Por lo pronto, la semana que viene vence el servicio número 14 de capital e intereses del Título de Deuda Local al 7,125% con vencimiento en 2026. Concretamente, el 27 de abril habrá que pagar 13,88 millones de dólares de los cuáles 9,37 millones son de capital y el resto intereses.

Se trata de un título en dólares pero bajo legislación local y con garantía de coparticipación. El bono se pagará en tiempo y forma. Si la Provincia no lo hiciera, la Nación retendría la coparticipación por el monto correspondiente.

Pero la intención es avanzar en una negociación que permita morigerar o evitar los pagos pendientes para este año y también alguna alternativa para el pago de los más de 700 millones de dólares del bono bajo legislación extranjera que vence en 2021.

La deuda a negociar está concentrada en cuatro bonos que representan el 72,3 por ciento del pasivo total. El resto es deuda con organismos multilaterales de crédito, bancos privados, fondos de inversión o con el Gobierno nacional, aunque apenas 3.700 millones de pesos en este último caso.

El pasivo a refinanciar incluye el Título de Deuda Internacional al 7,125% con vencimiento en 2021 por 45.102,2 millones de pesos, valor actualizado al 29 de febrero pasado.

También el Título de Deuda Internacional al 7,46% con vencimiento en 2024 por 31.727,1 millones de pesos. En tanto, el Título de Deuda Local al 7,125% con fecha límite en 2026 por 15.746,9 millones de pesos y, finalmente, el Título de Deuda Internacional al 7,125% con vencimiento en 2027 y que a la fecha implica erogaciones por 27.994,5 millones de pesos.

Está claro que no se buscará refinanciar la totalidad de los fondos porque de hecho hay vencimientos de mediano plazo, recién en 2026 y 2027.

Pero sí se pondrá énfasis sobre el derrotero previo de esos bonos, esto es pagos de intereses y capital en el caso que corresponda.

Diferente es el caso del bono que vence en 2021, imposible de atender por su volúmen.

Este año, los vencimientos alcanzan a 25.323,53 millones de pesos, entre capital e intereses. De ese monto, 21.890 millones de pesos eran pasivos en dólares traducidos a pesos a un tipo de cambio promedio de 67,1 pesos, conforme pautas macrofiscales del proyecto de Presupuesto 2020.

Sin embargo, parte de esos pasivos ya se cancelaron. Ahora buscarán negociar el pago de por lo menos la mitad de ese monto que aún no se canceló.

Por lo demás, aún no está definido si la propuesta de la Provincia incluirá un reperfilamiento o bien ofrecer nuevos bonos con otras condiciones como alternativa para los tenedores de bonos, tal como lo planteó el Gobierno nacional en la reciente presentación de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera.

Como fuere, la decisión de la Provincia de oficializar su intención de reprogramar la deuda habla a las claras de la situación límite por la que atraviesan las finanzas de Córdoba.

Ayer, Giordano admitió las dificultades e insistió en que aún no está asegurado el pago de sueldos y jubilaciones. (ver aparte)

Bonos, no para sueldos

En otro orden, el ministro Giordano ratificó que el bono por 9 mil millones de pesos que se emitirá para cancelar deuda con proveedores y contratistas, no irá a pagar sueldos.

“Es otro tipo de instrumento. No sirven para el pago de sueldos, no están pensados para eso”, recordó el ministro, De esta forma, salió al cruce de las versiones sobre un potencial uso para el pago de haberes a los agentes públicos.

Las dudas surgieron sobre uno de los puntos de la Ley votada la semana pasada por la Legislatura. Uno de los apartados, dejaba al Ejecutivo la posibilidad de “definir, ampliar y/o modificar la nómina de las obligaciones y/o conceptos susceptibles de ser cancelados con los Títulos de Deuda creados por esta norma”,

“Se refiere a los objetos que el títular de los bonos podría cancelar”, aclaró una fuente a este medio.

Por ahora sin moratorias

Giordano relativizó, por otra parte, la posibilidad de avanzar con planes de pago o eventuales moratorias además de diferimientos o eximiciones tributarias. “Se va a ir monitoreando”, señaló y recordó que ya se tomaron algunas decisiones específicas, como eximir de Sellos a determinadas operaciones o bien determinaciones concretas vinculadas a Ingresos Brutos.

El análisis de la crisis

Previo a responder preguntas, Giordano desarrolló una ponencia en donde dejó la descubierto las debilidades estructurales de la economía argentina para afrontar los efectos de la pandemia. Pero no sólo económicas. Mencionó por ejemplo situaciones que quedaron al descubierto con la crisis por el Covid19, por ejemplo la falta de bancarización para el cobro de haberes, la informalidad laboral o la logística para brindar ayuda social.

También habló del devastador golpe a la economía que implicará la cuarentena y propuso repensar sí la multiplicación de test para detectar enfermos y eventualmente aislarlos, no sería una salida lógica para poner en cuarentena a los afectados y permitir al resto que, con las precauciones del caso, puedan volver a trabajar.