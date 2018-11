Expectativa por licitación de letras y tasa estable frenan escalada del dólar

El mercado cambiario registró cierta calma en la última jornada. Para Dujovne, el movimiento en la cotización del billete verde es “muy suave”

Luego de la crisis cambiaria que se extendió en el país entre los meses de mayo y septiembre pasado, el alza pronunciada en la cotización del dólar que aconteció al inicio de esta semana encendió señales de alerta, debido a que el lunes el valor del dólar se disparó con relación al último viernes 3,82% y se ubicó en $39,97 para la punta vendedora del segmento minorista.

No obstante, en la jornada de ayer, el tipo de cambio cedió casi 40, centavos principalmente por la expectativa que genera la nueva licitación de letras que comenzó este martes y finalizará hoy y debido al freno en la baja de la tasa de interés que se registró en la última subasta de Letras de Liquidez (Leliq).

Así, en la última rueda, el billete verde se ubicó en $39,58 para la venta al público. En tanto, en el mercado mayorista también se registró una depreciación de la moneda extranjera, con un valor promedio -según el relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA)- de $38,59

En tanto, la autoridad monetaria nacional colocó también este martes $140.075 millones en Letras de Liquidez (Leliq) con un rendimiento promedio de 61,25% anual, registrando una leve suba después de 15 licitaciones consecutivas. En la subasta de ayer, el máximo adjudicado en las letras a ocho días de plazo fue de 61,69%, según se informó oficialmente.

En cuanto a la emisión de letras, con amplias expectativas por parte del Gobierno nacional en absorber la liquidez que existe en el mercado esta semana, hoy se conocerán los resultados de la colocación de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses (Letes) con vencimiento el 14 de junio de 2019 (193 días de plazo); Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) con vencimiento el 29 de marzo de 2019 y tasa de 2,85%; y de Bonos del Tesoro Nacional (Botes) con vencimiento en el 2020 y a una tasa fija. A diferencia de las Leliq del BCRA -destinadas sólo a las entidades financieras- estos instrumentos, con los cuales el Gobierno estima contendrá la presión sobre el dólar, serán tomados tanto por personas físicas o jurídicas que hasta las 15 de hoy manifestarán su interés en la adquisición de los títulos, mediante los agentes correspondientes a la operatoria, según la comunicación emitida por el Ministerio de Hacienda durante la semana pasada, al momento de anunciar la licitación.

Visión oficial

En este contexto, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, afirmó ayer que para el Gobierno nacional “la situación” de la economía “está muy encarrilada”, y que de esa forma se van a tener “unos meses en delante de mucha tranquilidad”.

Específicamente, con relación al dólar, el funcionario dijo que está “muy tranquilo con el tipo de cambio, moviéndose de una manera suave dentro de la zona que definimos de no intervención, por lo que no hay ningún motivo de preocupación”.

“Hace casi dos meses empezamos con esta política cambiaria y el tipo de cambio estaba en 41 y llegó a estar en niveles por debajo de 36, y ahora está en niveles entre 38 y 39 pesos”, dijo el ministro y agregó: “Así como no hubo deflación cuando bajó de $41 a $35 tampoco esperamos que tenga que haber movimientos de precios asociados a algo muy puntual de estos días que ni siquiera sabemos si es permanente y que responde a cuestiones puramente de oferta y demanda en el mercado que va cambiando”.

Dujovne -quien junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ofició de vocero de la reunión de Gabinete que ayer encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada- analizó además en conversación con la prensa el precio de las naftas. “Sin duda lo que sí vemos en las últimas semanas es que la combinación de un tipo de cambio estable y un precio internacional generan las condiciones probablemente para que algunas compañías” puedan bajar el valor. En términos de la economía en general, el ministro de Hacienda también dijo que el Gobierno “está muy satisfecho con los pasos que hemos dado” y destacó, en ese sentido, “la aprobación del Presupuesto con equilibrio, que marca un hito muy importante”.

“Logramos un presupuesto que ha contado con el voto de buena parte de la oposición, donde hemos visto muestras de responsabilidad muy grandes de buena parte de quienes conforman la dirigencia política de la Argentina”, valoró.

Dujovne remarcó: “Eso sin duda es una parte muy importante de esta recuperación que estamos transitando donde, como dijimos muchas veces, después de la inflación atípica que tuvimos producto de la depreciación del peso de finales de agosto, la inflación de septiembre fue muy alta, la de octubre un poco menos, la de noviembre será también más baja, y lentamente estamos transitando un clima de mucha normalidad, tranquilidad”.

Por otro lado, el ministro resaltó también “la revisión exitosa” del FMI al acuerdo con el país y apuntó que esto “ya destraba el desembolso que vamos a tener a finales de diciembre”.