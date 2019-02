En un contexto recesivo, las medidas para economías regionales generan expectativa

Distintas entidades se manifestaron a favor de lo informado ayer por el presidente Mauricio Macri.

Aunque hay diferencias entre las cifras oficiales y privadas, se estima que se beneficiarán alrededor de 20 mil empresas. El sector agropecuario señaló que son necesarias disposiciones complementarias

En un contexto recesivo, caracterizado por el freno de la actividad industrial y manufacturera provocado por la baja en el consumo interno, las altas tasas que imposibilitan la toma de créditos productivos y la suba de tarifas en servicios, el anuncio realizado ayer a la mañana por el presidente Mauricio Macri sobre la suba del mínimo no imponible para contribuciones patronales de pymes regionales (con excepción de las radicadas en Buenos Aires) generó expectativa en el sector, según se manifestaron distintas cámaras empresariales.

En tanto, aunque hay diferencias en las cifras oficiales y privadas de alcance de la medida, se estima que la disposición beneficiará a alrededor de 20 mil empresas y a algo más de 200 mil trabajadores. En detalle sobre este punto, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, informó que las medidas llegarán a 25 mil establecimientos, mientras -por ejemplo- la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisó que serán 19.500.

Más allá de estas disparidades, la normativa entrará en vigencia a partir del mes próximo y las actividades alcanzadas pertenecen a los sectores de cultivos, alimentos y bebidas y muebles, entre otros, cuyos empleadores se beneficiarán con un mínimo no imponible que escalará de los actuales $7.004 a $17.500.

“Es una herramienta para fomentar la competitividad y generar más y mejor empleo”, destacó el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró su “satisfacción” por la medida e indicó que significa un “avance concreto” en cuanto a la recuperación del sector.

La entidad empresarial consideró que dicho beneficio es “producto, centralmente, del diálogo con las cámaras que representan a los productores y empresarios de todo el país”, al mismo tiempo que manifestó “su apoyo a las medidas del Gobierno nacional para favorecer a las economías regionales”.

En la misma línea, el Centro Azucarero Argentino (CAA) destacó que la medida representa un alivio para la actividad y, en consecuencia, “para todo el NOA”. “Esto constituye un paso importante entre los que puede dar el Gobierno para revitalizar, en nuestro caso, una cadena productiva integrada desde miles de cañeros hasta los ingenios, y que incluye la producción de azúcar, la destilación, la deshidratación y la cogeneración”, indicó al respecto el presidente del CAA, Hernán Maurette.

En tanto, el sector agropecuario también expresó su beneplácito por la medida anunciada por el Gobierno nacional, aunque se advirtió de la necesidad de otras disposiciones que pueden apuntalar la reactivación de la actividad.

“Si bien las medidas pueden parecer insuficientes, hay que destacar la iniciativa y en que éste es el camino, para que sigan buscando alternativas para la producción”, aseguró el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto. “Está muy bien promover el sector del trabajo, el empleo, las pymes, y poner el foco en la competitividad como dijo el Presidente. Coincidimos en su diagnóstico. Indudablemente es hacia donde debemos ir. Luego esperemos que esto se complemente con otras medidas. Porque hay que solucionar también aspectos vinculados con la presión tributaria, el problema de la tasa de interés, y una situación financiera”, agregó.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, afirmó: “Hay que ver la resolución cuando se publique, porque todavía no sabemos a qué convenios laborales alcanza, ya que no sabemos qué producciones van a ser beneficiadas y qué etapas del trabajo” y agregó: “Puede ser que ésta sea el primer paso de varias medidas más. Lo de hoy tuvo gusto a poco. Por su puesto, todo lo que sirva para mejorar la situación de la producción nosotros lo sentimos, pero hay que ir por más”.

En la misma dirección se expresó también el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, quien dijo que “en sí no es una medida mala”, pero que “hacen falta otras medidas, en especial, para el sector primario”.