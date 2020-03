En el día su debut, hubo 350 pedidos de auxilio para el pago de sueldos

Se trata de mipymes de sectores críticos. Los préstamos de Bancor se destinan a las empresas clientes pero también a aquellas que no son sujeto de crédito y cuentan con aval de la Provincia. Se cubre hasta una nómina salarial. Banco Santander se sumó a la operatoria

La línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de sectores críticos que sufren el impacto de la crisis y con problemas para afrontar el pago de sueldos, registró ayer 350 solicitudes en el debut de la operatoria.

La demanda es una muestra de las dificultades de esos sectores de la economía para poder hacer frente a la falta de liquidez que requiere abonar, en los próximos días, los haberes de marzo.

Por ahora es prematuro proyectar las cifras del primer día en las jornadas siguientes. Con todo, el número de trámites en el inicio mismo de la operatoria es toda una señal de los problemas de determinados sectores.

Bancor dispone de 4 mil millones de pesos destinados a esa línea de préstamos.

Paralelamente, el gobernador Juan Schiaretti anunció que el Gobierno de Córdoba ofrecerá avales por otra suma similar para aquellas mipymes que no sean sujetas de crédito por diferentes motivos.

En tanto, el Gobierno informó que el banco Santander fue otra entidad, además de Bancor, que se sumó a la iniciativa con un monto total disponible de 500 millones de pesos.

Según se informó esta semana, están definidos como sectores críticos las clínicas, los servicios de ambulancias y emergencias y los que proveen insumos médicos. También se incluyen los sectores alimentario, logístico, turismo y todos aquellos calificados como críticos por el Gobierno provincial.

Las mipymes que se encuadren en esos rubros podrán acceder a créditos hasta el equivalente a una nómina salarial (empleo registrado F931).

Los préstamos serán a 12 meses de plazo con seis meses de gracia para capital e intereses.

En tanto, la tasa nominal anual será de 24 por ciento y no se cobrará comisiones, según se informó.

El universo es, en un inicio, restrictivo con relación al tipo de actividad incluida en la operatoria.

Pero, además, las firmas deben encuadrar como mipymes.

Según la definición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son consideradas mipymes aquellas empresas cuya facturación anual sea, en el caso de servicios, de hasta 8,5 millones de pesos. En tanto, en el rubro industria y minería, el monto se eleva a 26,54 millones de pesos. Asimismo, para el sector comercio, son mipymes las que facturen hasta 29,74 millones de pesos. En paralelo, para el sector agropecuario, llega a 12,89 millones de pesos.

Finalmente, en el rubro construcción se ubica en 15,23 millones de pesos, siempre según la tabulación informada en la página de la AFIP.

Así, la cantidad de empresas incluidas en función de los dos requisitos, esto es que pertenezcan a sectores críticos y que sean mipymes, acota desde el inicio de manera importante el número de potenciales beneficiarias.

Aun con esas restricciones, las gestiones registradas ayer fueron muchas y llamaron la atención. Al fin y al cabo, son todas compañías que no tienen fondos para afrontar el pago de sueldos en lo inmediato.

No hubo en esta primera instancia información detallada con relación a los montos de los créditos solicitados ni de qué rubros eran las empresas solicitantes.

La posibilidad de gestionar créditos destinados a cubrir hasta una nómina salarial fue la primera medida económica general dispuesta por el gobernador Schiaretti en el marco de la crisis por el impacto del coronavirus.

La decisión se tomó en las últimas horas como forma de complementar los anuncios efectuados por el Gobierno nacional también en el mismo sentido.

Con todo, las dificultades de las provincias o municipios para inyectar recursos en esta circunstancia es muy acotada.

En todo caso, todos los distritos están más preocupados por analizar cómo cubren sus necesidades corrientes, como el pago de sueldos u otras obligaciones ineludibles, que por reservar fondos para otros fines.

En tanto, las solicitudes de los créditos o avales se reciben desde ayer en las líneas habilitadas tanto en Bancor como en el Santander.

Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, puso a disposición de las mipymes interesadas en acceder a estos créditos con aval provincial, una capacitación y todas las gestiones tendientes a facilitar y agilizar la operatoria, según informó el Gobierno.

EPEC y Aguas Cordobesas

adherirán a la suspensión

en el corte de servicios

La Empresa Provincia de Energía (EPEC) y Aguas Cordobesas también suspenderán los cortes por falta de pago, tal como ayer dispuso el Gobierno nacional para determinados servicios.

Sin embargo, por tratarse de prestaciones bajo la órbita de la Provincia de Córdoba -en el primero de los casos- y de la Municipalidad de Córdoba -en el caso del servicio de agua-, la decisión debe contar con la adhesión específica de ambos poderes concedentes.

Ayer, ambas empresas afirmaron que se tomaría la medida de alivio para determinados sectores, particularmente usuarios con menores recursos.

Sin embargo, la decisión dependía del concedente. De hecho, Aguas Cordobesas ya estaba adoptando la decisión no cortar el servicio por falta de pago en esta instancia.

En tanto, fuentes de EPEC señalaron que aguardaban una determinación del Gobierno provincial, aunque descontaban que habría una adhesión a los alcances del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que fijó pautas para evitar el corte de servicios por un lapso de 180 días.

Por su parte, para Ecogas o las prestatarias del servicio de telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable o satelital la medida estaba directamente alcanzada por la letra del instrumento legal que ayer se publicó en el Boletín Oficial.