El FMI, “esperanzado” en una “alta” adhesión de los bonistas

Hoy a las 18 finaliza el período de tiempo para que los acreedores privados, que tienen en su poder bonos por alrededor de US$67.000 millones, acepten la propuesta de reestructuración

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró esperanzado en que Argentina logre una alta adhesión de los acreedores privados a la oferta de reestructuración de deuda, emitida bajo legislación extranjera, cuyo plazo para el ingreso vence hoy.

“Estamos esperanzados de que se logre un acuerdo con alta participación y que genere sustentabilidad de la deuda”, expresó el vocero del FMI, Gerry Rice, durante una conferencia de prensa.

Rice, quien fue consultado acerca de si el Fondo adhería expresamente a la propuesta argentina, como lo hicieron economistas de renombre mundial en una carta pública, dijo que la entidad tomó “la misma posición” que con todos los países integrantes que se encuentran en una situación de crisis de deuda.

“En línea con nuestra larga práctica, no sólo en Argentina sino en todos los países, nuestra práctica de larga data es que estas negociaciones son un asunto bilateral para Argentina y sus acreedores, y el FMI no está directamente involucrado”, dijo. Y reiteró: “Esto no es sólo el caso de Argentina, es nuestra práctica estándar en todos los países donde estos temas son relevantes”.

Sin embargo, Rice expresó tener una expectativa positiva en que se pueda llegar a un acuerdo con una alta adhesión de acreedores que “restablezca la sostenibilidad de la deuda”.

El funcionario reiteró la predisposición de colaborar com el país en este contexto porque reconoció que el Gobierno argentino busca responder a los efectos sanitarios y económicos del coronavirus y desarrollar un plan económico que restablezca “un crecimiento sostenible” a mediano plazo.

Vale señalar que Argentina busca renegociar el programa vigente para evitar pagos al organismo hasta el año 2023.

En el marco de este proceso de reestructuración, el FMI elaboró un vasto informe sobre la sustentabilidad de la deuda argentina, mediante el cual recomendó que la carga de los compromisos deberá disminuir para volver al país a un sendero de crecimiento sustentable.

En línea con este análisis que consideró que Argentina es “insolvente” y necesita un “alivio sustancial”, el Gobierno formuló una propuesta a los acreedores privados, que se acerca a los 138 economistas que este miércoles, encabezados por los premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, se expresaron en favor de la oferta argentina e hicieron un llamado a los acreedores a que la acepten.

En cambio, esta posición se contrapone con la opinión expresada por los acreedores y a una contraoferta puntual que el Gobierno argentino recibió del fondo de inversión Blackrock, cuya base es que el país atraviesa una crisis temporaria de liquidez y no una crisis estructural de solvencia, como demostró el informe del Fondo.

Por último, es preciso recordar que si bien el plazo formal para que los acreedores informen si deciden ingresar al canje vence hoy, el Gobierno tiene la posibilidad de extenderlo al menos hasta el 22 de mayo próximo, fecha en la que vence el período de gracia para el pago de deuda por US$500 millones que debían abonarse el 22 de abril pasado.

Provincias

Por otro lado, este jueves, el Ministerio de Economía oficializó la conformación de una unidad de apoyo para hacer sostenibles las deudas de las provincias argentinas, mediante la resolución 217/2020, publicada en el Boletín Oficial.

La disposición creó la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, en el ámbito de Economía, con el objeto de asistir y asesorar al ministro en lo vinculado con las tareas relativas a la formulación y ejecución de la estrategia para la sustentabilidad de los pasivos de las jurisdicciones.

Esta unidad estará a cargo de Rafael Brigo, hasta ahora director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y tendrá como objetivos asistir al ministro de Economía en la coordinación de objetivos y políticas; supervisar el análisis de sustentabilidad de la deuda pública provincial; y asesorar a los gobiernos provinciales sobre estrategias de sustentabilidad de sus pasivos públicos.

También participará, juntamente con las provincias que lo soliciten, en la elaboración de análisis técnicos que propendan a la sostenibilidad financiera de largo plazo, en el marco de la estrategia adoptada por el Gobierno nacional respecto de su deuda pública y su programa macroeconómico.

Además, la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial será asistida por las secretarías de Hacienda y de Finanzas.

De acuerdo con lo establecido por la norma, Hacienda se encargará de realizar análisis de escenarios alternativos de sustentabilidad fiscal de las provincias en el marco de las condiciones financieras para el tratamiento de sus deudas, y de la evolución histórica de la situación presupuestaria provincial, estructura de recursos y de los resultados.

También se ocupará de la elaboración de proyecciones de comportamiento fiscal de mediano y largo plazos de las provincias, con base en las pautas macrofiscales de la sostenibilidad de la deuda pública y de la coordinación con las autoridades y funcionarios provinciales en todo lo relativo al suministro de información, asesoramiento técnico y normativo que faciliten el tratamiento de las propuestas sobre el endeudamiento provincial.

Por su parte, Finanzas hará los análisis de las condiciones de mercado que afecten la sostenibilidad de títulos públicos de gobiernos provinciales y locales; y la elaboración de estructuras financieras alternativas que permitan realizar análisis de sustentabilidad de las deudas provinciales a largo plazo.

Del mismo modo, configurará estrategias de negociación de la deuda provincial y dará asistencia para la vinculación con los acreedores.

BCRA

Préstamos con tasa de 24% para mipymes sin acceso al crédito bancario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitará a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que nunca tuvieron acceso a un crédito bancario a que puedan gestionar un préstamo en una entidad con la tasa subsidiada de 24% anual a partir de la semana próxima, cuando esté operativa la nueva normativa.

Esta decisión fue adoptada con el objetivo de alcanzar a unas 200 mil mipymes que nunca han accedido a un crédito bancario, según las bases de datos del sistema financiero argentino.

“El Banco Central habilitó una línea especial por $22.000 millones con mínimos requisitos para que puedan tomar su primer crédito, y para las mipymes que obtengan la garantía Fogar (Fondo de Garantías Argentino) los bancos no se lo podrán negar”, informó la autoridad monetaria.

A su vez, puntualizó que el fondeo de la línea será con una combinación de reducción de Leliq (Letras de Liquidez) y liberación de encajes y un “castigo” para los bancos que no cumplan con los cupos con la reducción extra de la posibilidad de suscribir encajes.

El objetivo es alcanzar a aquellas empresas que no califican porque nunca presentaron una carpeta ante un banco y no a aquellas que tienen negado el acceso al crédito por deudas.

Si bien los detalles de la reglamentación estarán disponibles en las próximas horas, se anticipó que los créditos estarán respaldados al 100% por el Fogar que gestiona el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

CNV

Agentes del mercado analizan mecanismos de información e instrumentos para mitigar la crisis

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, mantuvo una reunión, de manera digital, con los titulares de los mercados y de la cámara que reúne a los agentes de bolsa para avanzar sobre pedidos de información vigentes, supervisión y discusión de iniciativas de instrumentos para mitigar el impacto de la crisis en la actividad productiva, según informó el organismo de control del mercado de capitales.

En el encuentro con Cosentino participaron Ernesto Allaria (Bolsas y Mercados Argentinos, ByMA), Pablo Bortolato (Mercado Argentino de Valores, MAV), Andrés Ponte (Matba-Rofex), Fernando Negri y Tomás Godino (Mercado Abierto Electrónico, MAE) y Claudio Porzio (Cámara de Agentes de Bolsa).

El titular del organismo convocó a mantener con la primera línea de los mercados y cámara de agentes una “puesta en común” del seguimiento de temas como los status de pedido de información, el análisis de acciones conjuntas para generar respuestas de financiamiento a la actividad productiva -con especial énfasis en las pymes-, y explicó con detalle el alcance de la medida destinada a los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

“Como mecánica de trabajo, ratificamos nuestra plena disposición a mantener abierto el canal de diálogo en pos de una evaluación permanente de todos los elementos regulatorios que conciernen al buen funcionamiento de la industria, con especial énfasis en las capacidades que debemos contar para afrontar esta compleja coyuntura”, sostuvo Cosentino.