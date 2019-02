El BCRA aumentará a US$75 millones sus compras diarias

La entidad informó que “sobrecumplió” en enero la meta de expansión monetaria y que sigue siendo prioridad bajar la inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) “sobrecumplió” en enero la meta de expansión de la base monetaria y anunció que aumentará a US$75 millones la compra diaria de esa moneda si la divisa se ubica por debajo del límite de la banda cambiaria -en lugar de los US$50 millones actuales-.

Así lo dispuso ayer el Comité de Política Monetaria (Copom) de la entidad que dirige Guido Sandleris, que, mediante un comunicado, informó que “el objetivo principal del Banco Central es reducir la inflación, que sigue siendo muy elevada”.

El BCRA “continúa cumpliendo con la meta de Base Monetaria (BM)” y el promedio mensual de ésta de enero fue de $1.345 mil millones, $12.141 millones inferior a la meta y 0,6% superior al promedio de diciembre, acotó.

Sin embargo, advirtió de que este sobre cumplimiento, y el que eventualmente se obtenga en febrero, “se revertirá en meses subsiguientes”.

El Copom anunció que si el tipo de cambio se ubicare por debajo de la zona de no intervención durante febrero, “la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta 75 millones de dólares por día”.

El valor acumulado en pesos en el mes de estas licitaciones no podrá exceder en 3% el valor de la meta al 1 de febrero, que es de $1.372 mil millones. En cambio, si el tipo de cambio se ubicare por encima de la zona de no intervención, dichas licitaciones serán de hasta 150 millones de dólares diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario.

Durante enero, la demanda de instrumentos en pesos creció “especialmente los depósitos a plazo, que aumentaron 8,5% con relación a diciembre”.

Esta mayor demanda de pesos tuvo como contraparte más oferta de dólares, por lo que el tipo de cambio se ubicó por debajo de la zona de no intervención.

El BCRA compró US$560 millones (equivalente a $20.876 millones, 1,55% de la meta de BM al 1 de enero) siguiendo los lineamientos definidos por el Copom en su reunión previa.