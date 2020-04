Cuarentena: 36% de los comercios cree que no podrá pagar salarios en mayo

Las ventas cayeron 64%.

Según un relevamiento, 25,4% no pagó los servicios (luz, agua o gas). Siete de cada 10 firmas no están utilizando ninguna asistencia estatal en materia laboral

Las ventas de las empresas comerciales y de servicios de todo el país cayeron en promedio 64,3% desde el inicio de la cuarentena decretada para controlar el avance de la pandemia por coronavirus y, por ello, 36,2% de las consultadas cree que en mayo no podrá pagar el salario de sus empleados.

Así surge de un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que mostró además, que 90% de esas compañías se encuentra sin operaciones o parcialmente operativa.

El relevamiento se llevó a cabo entre los pasados días 14 y el 20 en empresas de diversos tamaños -con hasta nueve empleados (65,9%); entre 10 y 49 empleados (24,6%); entre 50 y 200 empleados (6,5%); y empresas con más de 200 empleados (2,9%).

El objetivo era conocer la situación actual y las principales dificultades que enfrentan los comercios y empresas proveedoras de servicios, para “afinar” las gestiones realizadas desde la entidad gremial empresaria en búsqueda de medidas paliativas para el sector.

Del relevamiento surgió que 52,9% de las firmas consultadas están sin operaciones, 39,1% parcialmente operativa y sólo 8% completamente operativa; mientras que en 92% de los casos cayeron las ventas y, en promedio, la merma fue de 64,3% desde el inicio de la cuarentena.

En este contexto, 14,1% las empresas no realizó el pago íntegro de sueldos de marzo a sus trabajadores, 57,2% de las firmas sí pudo hacerlo, mientras que 28,65% hizo un pago parcial.

En el mismo sentido, 36,2% de las empresas relevadas cree que en mayo no podrá pagar el sueldo; 24,6% estima que lo saldará íntegramente y 39,1% que lo hará de manera parcial.

Por otra parte, la encuesta reflejó que 25,4% no pagó los servicios (luz, agua o gas), mientras que 44,2% lo hizo de manera total y 30,4% de modo parcial.

En tanto, 42,4% no abonó los impuestos y 37% lo hizo de manera parcial.

Acerca de las ventas por Internet, 30,8% indicó que ya las realizaba desde antes del inicio de las restricciones; 15,6% implementó esta modalidad a partir de la cuarentena, mientras que poco más de la mitad, 53,6%, no vende online.

La mayoría, sin ayuda

El relevamiento también abordó el aprovechamiento de las medidas de asistencia lanzadas por el Gobierno en materia laboral. En ese sentido, 70,7% señaló que no está utilizando ninguna, mientras 22,5% está accediendo a reducción de aportes patronales, 4% a los Repro y 2,2% a la asignación compensatoria.

Por su parte, 21,7% de las empresas pudo acceder a la línea de crédito bancaria con tasa de 24% anual, pero el resto no alcanza la calificación crediticia / garantía, no pudo comunicarse con la entidad bancaria o se les solicitó un trámite presencial.

Frente a todo este contexto, 13,4% de las consultadas indicó que deberá cerrar sus puertas de continuar las restricciones actuales por los próximos 30 días; 33,7% indicó que deberá reducir su tamaño; 56,9% adelantó que “sufrirá importantes pérdidas”, mientras que sólo 14,1% aseguró que podrá continuar operativas.

Por último, la CAC consultó a las empresas acerca de las principales medidas que considera debería implementar el Estado (en sus estamentos nacional, provincial y municipal) para aliviar las dificultades de las empresas. Los principales puntos señalados, antes de las últimas medidas oficiales, fueron: mayores reducciones impositivas; reforzar la asistencia estatal para solventar el pago de salarios y contribuciones patronales; permitir paulatinamente el funcionamiento de nuevos rubros de actividad; dinamizar desembolsos en el caso de empresas proveedoras del Estado; y brindar mayores facilidades crediticias.