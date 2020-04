Coronavirus: el sistema sanitario argentino colapsará si los contagiados llegan a 51 mil, alertan

Un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) alertó sobre la situación endeble del sistema sanitario nacional en el marco de la pandemia mundial del coronavirus.

En ese sentido, el trabajo advirtió de que si la cantidad de contagiados con el Covid-19 llegara a 51 mil casos, el sistema colapsaría.

“La extensión de la cuarentena en abril sugiere que los costos sanitarios de la pandemia pueden ser muy elevados si no se toman esa clase de medidas drásticas”, indicó la entidad bursátil en un comunicado.

“La principal preocupación es que, frente a una probable escalada de contagios, la demanda por servicios sanitarios exceda ampliamente a la oferta disponible y el sistema colapse”, explicó.

De acuerdo con las cifras que dio a conocer el propio ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, Argentina cuenta con 8.500 camas, entre públicas y privadas que cuentan con asistencia mecánica respiratoria (respiradores). “Según la evidencia internacional, 14% de los casos positivos del Covid-19 son graves y requieren hospitalización, mientras que 5% revisten estado críticos y requieren asistencia respiratoria mecánica”, refirió el IIE.

Y en base a ello indicó que, “considerando que aproximadamente 70% de las camas con respirador ya están ocupadas, el sistema sanitario se saturaría si hubiera 51 mil casos que atender, cifra que sería ampliamente superada si la tasa de contagio alcanza la de los países más afectados”.

Ello explicaría la razón de la medida extrema adoptada por el Gobierno nacional.

El trabajo también detalla que a nivel provincial, la región Centro (conformada por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) “aparece como la mejor preparada”, ya que cuenta con las mayores tasas de camas y médicos por habitante (5,7 y 10,7 cada mil habitantes, respectivamente). En contraposición, las provincias con mayores dificultades de atención son las del norte, debido a las bajas tasas de disponibilidad de camas y médicos, que no llegan a cuatro por cada mil habitantes.

En ese orden, la bolsa afirmó: “Si bien en estos indicadores todas las provincias superan los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un aumento excepcional de la demanda de atención resaltará las diferencias regionales, si no se actúa anticipadamente” y destacó: “En ese sentido y previendo un altamente probable shock de demanda, se vienen tomando una serie de medidas tendientes a reducir los contagios vía la prevención y el confinamiento, quitarle presión a la demanda (a través de la suspensión de actividades programadas no urgentes) y un plan oficial para potenciar la oferta de recursos con, entre otras cosas, 1.500 respiradores adicionales y un sistema de monitoreo en tiempo real de la infraestructura crítica”.

Sin embargo, la bolsa se manifestó disconforme con el actual programa de testeo de contagios. Así, indicó que “una restricción importante en este contexto es la falta de información sobre una pandemia que está en proceso. Por ello, es esencial construir capacidad de testeo de Covid-19, tal como lo hacen los países con mayores avances en el combate de la epidemia y sobre lo que se está avanzando a nivel nacional”.

“Con testeos masivos y aleatorios, se tendrá información para comprender la real magnitud de la pandemia, las características de los infectados (con y sin síntomas) y su gravedad”, manifestó y agregó: “Sólo bajo esas condiciones y con la información adecuada, será posible evaluar la continuidad de las restricciones sanitarias. Cuanto más efectivas sean las medidas en el ámbito sanitario más pronto se podrá flexibilizar la cuarentena y retomar gradualmente la actividad económica”.