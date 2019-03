Con más control monetario y subastas millonarias, el Gobierno nacional busca contener los precios y frenar el dólar

Con apoyo del FMI, se venderán US$9.600 millones hasta fin de año provenientes de emisiones de deuda. Mientras, Sandleris informó que la base monetaria continuará con crecimiento nulo hasta diciembre

Ante el elevado índice de inflación que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente al mes de febrero, el Gobierno nacional buscará contener los precios durante los próximos meses extendiendo hasta diciembre la política monetaria contractiva que implementa el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde octubre pasado y subastando un total de US$9.600 millones provenientes de emisiones de deuda hasta fin de año.

La primera disposición fue comunicada ayer en conferencia de prensa por el presidente del BCRA, Guido Sandleris, quien ratificó que reforzará el esquema implementado bajo su gestión, el cual combina la relación diaria entre tasa de interés y tipo de cambio y el cero crecimiento de la base monetaria.

A pesar de que hasta ahora estos instrumentos no han tenido efectividad con relación a controlar el incremento en costo de vida, tal como lo muestran las propias mediciones oficiales, Sandleris dijo en conferencia de prensa que el organismo que conduce busca disminuir la inflación “en los próximos años” y que se bajarán los porcentajes “sin atajos” o “cortoplacismo”, indicando que se descartan para este año controles extremos sobre el tipo de cambio y sobre el incremento de tarifas. “No hemos llegado a este punto de la forma planeada y el camino fue más arduo de lo que pensábamos”, admitió el funcionario, aunque ratificó su confianza en el rumbo económico elegido por la gestión nacional y agregó que “resulta clave mantener la disciplina monetaria” y que “los resultados no son inmediatos, pero llegan”.

“Estamos avanzando a una desinflación sustentable” afirmó, al asegurar que se han corregido en los últimos años las variables macroeconómicas. Bajo estos lineamientos también se anunció que se reducirá de dos por ciento a 1,75% el ritmo de modificación mensual de los límites de la zona de no intervención en el mercado cambiario para el segundo trimestre y que, a la brevedad, se enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional para la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, en la cual se establecerá que el objetivo prioritario del organismo será la “estabilidad de los precios” y se prohibirá que la entidad financie al Tesoro.

En conferencia de prensa, Sandleris declaró que -según su evaluación- el funcionamiento del esquema es el indicado, ya que el dólar -en comparación con los tres primeros trimestres de 2018- ha tenido un incremento controlado, aunque no pudo dar respuesta precisa sobre cómo solucionar la afección que vive la industria debido a las altas tasas de interés. “Por supuesto, a qué banquero central no le gustaría tener tasas bajas y fomentar el crédito, pero la situación económica lo impide”, declaró ante una de las preguntas de los periodistas que asistieron a la rueda.

En la ocasión, el funcionario tampoco detalló cuáles serán los niveles de inflación con los cuales finalmente terminará 2019, ya que reiteró que el Gobierno abandonó el esquema de “metas de inflación” que existió hasta septiembre pasado.

En tanto, con relación a las subastas diarias de dólares provenientes de los desembolsos del FMI destinadas a contener el tipo de cambio y financiar gastos corrientes, agencias de noticias como Reuter y Télam detallaron que la novedad será comunicada en los próximos días por el organismo internacional de crédito y que la disposición fue consensuada en la reunión que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo con Christine Lagarde esta semana, en el marco del acuerdo stand by por US$57.100 millones.

Al respecto de este encuentro, al cierre de esta edición, la entidad internacional sólo había publicado en su cuenta de Twitter una foto de la reunión, en la que Lagarde afirma: “Fue un placer recibir a @NicoDujovne. Mantuvimos una buena conversación sobre recientes desarrollos económicos en #Argentina. La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible”.