CAME apoyó el proyecto de “capitales alternas”

El secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), José Bereciartúa, sostuvo ayer que “el proyecto que pretende declarar 24 ciudades como capitales alternas es sumamente interesante para la Argentina”.

El empresario destacó “la intención de impactar positivamente en las economías regionales” que tiene el Gobierno.

En este sentido, el dirigente empresario resaltó que la iniciativa apunta a resolver la fragilidad del federalismo argentino “mitigando el centralismo y aumentando la prosperidad, el desarrollo humano, el progreso económico y el desarrollo igualitario de las provincias”.

Además, aseguró que desde la entidad van a “apoyar las políticas de Estado que fomentan sacar el país adelante”, y evaluó que “capitales alternas” va en esa línea.

El Gobierno remitió el miércoles al Congreso un proyecto de ley para declarar “capitales alternas” a 24 ciudades por los próximos cuatro años y poner en marcha un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales, con el objetivo de fomentar el “federalismo”, potenciar el “desarrollo equitativo” y atender las “problemáticas” particulares de cada distrito.

La iniciativa, que ingresó al Senado, propone en su artículo 2 la creación del Programa Gabinete Federal, destinado a “realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción”.

Crisis

Por otro lado, la entidad que agrupa a las medianas empresas del país también emitió ayer un comunicado en el que celebró la baja de tasas para las pymes dispuesta por el BCRA (ver nota central) pero indicó que ahora “preocupa la superviviencia de las empresas en crisis, que están teniendo que enfrentar intereses de deudas financieras impagables”, según sostuvo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, quien advirtió de que “si no se reperfilan no podrán sobrevivir”

“ La gestión anterior no entendió la importancia de hacerlo y se fueron cerrando un gran número de pymes”, aseguró.