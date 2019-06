A días del cierre de listas, se difunden datos de desempleo, canasta y PBI

Hoy y mañana se conocerán cifras económicas clave del primer trimestre de este año, en un contexto de fuertes internas para definir los nombres que competirán en las PASO del 11 de agosto

En el marco de fuertes internas dentro de las alianzas políticas para definir los nombres que acompañarán a las fórmulas presidenciales que competirán en las PASO (y probablemente en las definitivas de octubre) esta semana se conocerán datos económicos clave del primer trimestre de este año, referidos al desempleo y la evolución del PBI.

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) también informará también los números correspondientes al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Básica Total (CBT), así como la evolución de los precios mayoristas y el índice de la construcción correspondientes al mes de mayo pasado.

Esta información oficial, que se difundirá entre hoy y mañana, seguramente será de trascendencia y se pondrá en relieve en las disputas características de la última semana de plazo para que se oficialicen los precandidatos de los diferentes niveles, teniendo en cuenta que el plazo electoral para la oficialización de los nombres por parte de las juntas electorales partidarias vence este próximo sábado 22.

Al respecto, vale recordar que en un contexto recesivo y de contracción de todas las variables económicas, el Gobierno nacional apuesta a que las cifras que se comuniquen mañana en lo relacionado al nivel de actividad y al mercado de trabajo muestres que finalmente se llegó a un piso de la caída, posteriormente a la fuerte crisis del año pasado, tal como venían anticipando distintos analistas económicos privados.

Sobre estas dos últimas cuestiones, en el último trimestre de 2018 se observó que el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 6,2% en relación a igual período de 2017, después de haber registrado un incremento interanual de 4,1% en los tres primeros meses del año pasado, una retracción de 3,8% entre abril Y junio -también la comparación con igual ciclo del año anterior – y una baja de 3,7% en el tercer trimestre. Esto dio como resultado una contracción interanual acumulada de 2,5%.

Mientras, en cuestión de desempleo, el año pasado el comportamiento de la tasa se mantuvo estable en las mediciones oficiales, registrando un pico de incremento en el segundo trimestre.

En detalle, los números fueron 9,1% para los tres primeros meses del año, 9,6% para el segundo período, 9% para los meses de julio a septiembre y 9,1% con relación a los meses de octubre a diciembre.

No obstante estas cifras similares, el incremento en la relación interanual fue importante ya que en el último trimestre de 2017, la medición había mostrado una tasa de 7,2%.

Por otro lado, en relación a las últimas mediciones de las canastas correspondientes al mes de mayo que se informarán en esta jornada de martes, se espera que la variación intermensual continúe en línea con el incremento general del costo de vida, el cual se ubicó para el quinto mes del año en 3,1%, indicando una desaceleración pero aún con niveles elevados.

Habrá que estimar luego, y a partir del incremento que se difunda también hoy para los precios mayoristas, por cuánto tiempo continuará y cuán dinámica será la inercia de la inflación hacia el fin de este segundo trimestre.

Industria

En tanto, ayer se conocieron algunas perspectivas del sector industrial para lo que resta del año. Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rapallini dijo que “en uno o dos meses es muy probable que la economía comience a dinamizarse” aunque destacó que “éste fue un año muy difícil” debido al efecto de la devaluación del peso.

“Hoy vemos que en algunos sectores se frenó la caída y en otros sigue cayendo. Creemos que en uno o dos meses es muy probable que la economía comience a dinamizarse”, manifestó el dirigente industrial.

Rapallini remarcó : “Éste es un año difícil, el efecto de la devaluación tiene siempre el cierre de empresas. Desde hace mucho tiempo el Estado tomó un papel fundamental en la economía y desgraciadamente 70% del consumo de los argentinos se hace a través del Estado”.

Para el titular de la Uipba, “éste no va a ser un año bueno pero va a ser distinto a la primera parte” y agregó: “Hoy nadie quiere emplear en Argentina. Tenemos un Estado que tiene que intervenir pero no lo está haciendo y estrangula a la actividad privada”.

ECOLATINA

El control del mercado cambiario es clave para reactivar el consumo

En este escenario, continúan las dudas sobre si finalmente en este segundo semestre el Gobierno nacional logrará observar mejoras en lo relacionado al consumo.

Al respecto, la consultora Ecolatina advirtió este fin de semana que el éxito de las medidas implementadas en este plano por la administración de Cambiemos dependerá fundamentalmente de que se logre controlar el mercado cambiario.

“Si la demanda de dólares provoca una nueva corrida cambiaria, cualquier acción en pos de favorecer el consumo será insuficiente, ya que la inflación se aceleraría nuevamente derrumbando el salario real. Por el contrario, de reinar la estabilidad del tipo de cambio, el consumo de las familias repuntaría en la previa electoral debido a la mejora en el margen del poder adquisitivo y al impacto positivo de las medidas”, indicó el informe de la entidad.

En el documento se advirtió: “Siendo consciente de la relevancia del consumo en la actividad, pero fundamentalmente leyendo en clave política la importancia de esta variable en el humor social, el Gobierno implementó una serie de medidas con el objeto de reactivar el consumo en la previa electoral” y agregó: “En términos económicos, no sólo se busca una mejora del poder adquisitivo que traccione la actividad comercial e industrial, que sume al impulso del agro, sino que se espera que las empresas recompongan sus márgenes a través de mayores cantidades vendidas y no vía aumentos de precios”.

Entre las medidas específicas se destacan el adelanto de los aumentos del año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la puesta en marcha del programa Precios Esenciales, los nuevos créditos que ofrece la Anses, la reformulación del Ahora 12 y el reflotamiento del ProCreAr.

No obstante, según Ecolatina, no se espera a corto y mediano plazo “un avance explosivo debido a la incertidumbre política que atravesará al país en los próximos meses. Al mismo tiempo, aunque el consumo se reactive, el impacto sobre la producción no será lineal debido a los altos stocks que mantienen algunos rubros, por lo que también su incidencia sobre el empleo será acotada”.