Cordón sanitario en el Mercado Norte: aíslan 9 manzanas

Extendieron la medida a un radio de nueve manzanas en el centro, para continuar con la estrategia de ampliación diagnóstica. Amplio despliegue del COE

El Comité Operativo de Emergencias (COE) central de Córdoba decidió extender el cordón sanitario estricto en zona del Mercado Norte de Córdoba ya vigente desde el fin de semana, a un radio de 9 manzanas comprendidas entre las calles Libertad / Igualdad, Gral. Alvear, Catamarca / La Rioja y Rivera Indarte de la capital cordobesa.

Con la asistencia de la Policía cordobesa y el acompañamiento de personal del Ejército Argentino, en las primeras horas de esta mañana llegaron al lugar cuatro móviles de testeo y dos carpas sanitarias, para realizar 500 test rápidos y 200 estudios de PCR.

En tanto, en Icho Cruz se levantó desde anoche el cordón sanitario dispuesto en barrio Solares.

Así lo confirmó esta mañana el Ministerio de Salud provincial: “A partir de los resultados de la estrategia de ampliación diagnóstica llevada a cabo el sábado en la zona del Mercado Norte y los casos allí detectados, durante la mañana de hoy se continuará realizando estudios de PCR (hisopados) a personas que puedan tener síntomas, y un muestreo poblacional mediante test rápido, que se realizará entre los vecinos y trabajadores de los comercios de la zona”. También se entregarán barbijos no quirúrgicos.

El objetivo de esta medida es proteger a la población y posibilitar una investigación epidemiológica más exhaustiva, debido a las características de la zona y de la circulación de personas que allí se registra.

Cabe señalar que, finalizados los testeos, el sector permanecerá cerrado por al menos siete días, por lo que no podrán abrir los comercios ubicados dentro del perímetro. Solo se permitirá la salida del sector de un representante por hogar para el abastecimiento de alimentos, bebidas y medicamentos, entre las 8 y las 16; estará restringida la circulación del tránsito y no se permitirá la asistencia laboral.

El Ministerio de Salud instalará un consultorio médico modular, con profesionales de medicina y enfermería y la presencia de una ambulancia durante las 24 horas, por cualquier situación de salud que pudiera surgir.

Información sobre casos y recomendaciones

A partir de mañana se desplegará también una estrategia sanitaria en 16 barrios de la ciudad donde residen las personas con resultado positivo para coronavirus detectadas en la zona del Mercado, con despliegue de investigación epidemiológica en terreno para el testeo a contactos estrechos y el refuerzo de los controles de circulación.

Hasta el momento, los casos corresponden a solo tres comercios; no obstante, se recomienda a la población que haya estado haciendo compras en los últimos siete días en los distintos locales de la zona que refuerce las medidas de prevención, que consulte inmediatamente ante fiebre o cualquier síntoma respiratorio (aunque sea leve), a través de los servicios de telemedicina dispuestos (como el 0800 1221 444) o en el centro de salud más cercano.

Entre las medidas de prevención, se recuerda especialmente la importancia del uso del barbijo no quirúrgico, el lavado de manos, la distancia física de al menos dos metros entre las personas y la desinfección constante de superficies. Es importante no compartir el mate, utensilios ni efectos personales y taparse con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable al toser o estornudar. También se recomienda el aislamiento preventivo por 14 días.

Icho Cruz

Por otra parte, desde el COE se informa que la investigación epidemiológica que tuvo lugar en el barrio Solares de Icho Cruz no arrojó ningún otro resultado positivo (más allá de los cuatro primeros casos detectados), por lo que a partir de las 0:00 del lunes 18 se levantó el cordón sanitario en el sector.

Cabe señalar que en ese barrio se realizó una búsqueda activa de casos y una estrategia combinada con 502 test rápidos y 205 estudios de PCR (hisopados).

No obstante, se recuerda que continúa vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio y que es necesario sostener las medidas de prevención contra el coronavirus.