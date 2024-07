Lechería: “Recién en mayo empezamos a ver una renta de entre 10% y 15% de la facturación”

“En los últimos meses el cambio de escenario ha traído una oportunidad maravillosa pero la plata no aparece porque no aparece la producción”, advierte el médico veterinario Mauro Gorgerino, quien con su equipo de trabajo de seis profesionales lleva adelante desde la localidad de Porteña (departamento San Justo), la asesoría de 34 tambos que cuentan con alrededor de 25.000 vacas. “Los calores de febrero y marzo fueron tremendos a los que se agregó en algunos casos una pobre calidad de los silos de maíz por efecto de la chicharrita a pesar de que ha llovido y hay mejores cultivos que en la campaña anterior”. El principal impacto negativo sobre la producción de leche está en el bienestar y en el confort animal que representa la cuarta parte del total, mientras que la dieta no impacta en más del 10%. Además, el entrenamiento del personal, la capacitación de la gente -por sobre todo en los mixeros-, la lectura de comederos y las calidades de los forrajes conservados son la clave del éxito. El conformar un equipo de trabajo en nutrición altamente entrenado y capacitado tiene un alto impacto y es mayor que lo que se suponía.

“La lechería tiene una constante. En los primeros seis meses del año, el productor financieramente ‘pone y pone’. Es un momento donde se tiene el mayor porcentaje de gasto, pero además no hay mucha productividad por el calor y por el barro. En el segundo semestre se gana plata”, describe Gorgerino. Para el reconocido consultor oriundo de Porteña, los últimos dos años han sido muy difíciles donde el clima y la economía jugaron una mala pasada a la lechería. “Llegamos a diciembre de 2022 con el primer Dólar Soja. Para colmo el verano de 2023 no fue fácil entre la sequía y un marzo con calor agobiante. Para esa época ya veníamos diciendo que en esos primeros meses del año no había renta aun sacando 35 litros”, señala y agrega: “Lo peor es que cuando proyectamos los últimos 6 meses del año ya nos dábamos cuenta de que el negocio lejos estaba de ser espectacular. De hecho, sucedió lo que pronosticamos.

Han sido muy difíciles los últimos veinticuatro meses. Fue una tormenta perfecta, además de la sequía tuvimos un cambio de gobierno junto a una megadevaluación del peso. Se pasó a tener un costo de alimentación de 21 litros por vaca por día, para pasar a tener una leche que nos cuesta hoy en día 13 litros por vaca. Recién en mayo empezamos a ver una renta de entre 10% y 15 % de la facturación porque empezaron a aparecer los litros”, sentenció el experimentado asesor técnico.