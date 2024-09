Grupo MBC invertirá $2.500 millones en nueva planta de nutrición animal

Será en Balnearia. El proyecto es escalonado en tres años y está enfocado en el segmento de nutrición animal BovCal. Elaborará premezcla de sales minerales y toda la línea de peletizado. El lanzamiento contó con la presencia de Osvaldo Giordano, actual conductor del Ieral de la Fundación Mediterránea

El Grupo MBC llevó a cabo en el Club Independiente su cuarto encuentro con productores, denominado “Experiencia MBC”, en celebración de un nuevo aniversario de su presencia en la región noreste de Córdoba. Más de 250 personas asistieron al evento, que incluyó una conferencia del economista Osvaldo Giordano, ex funcionario del actual gobierno nacional y ex ministro provincial de finanzas, y que ahora se desempeña como presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Además, la ocasión fue propicia para que los directivos de la empresa realizarán importantes anuncios sobre el desarrollo de proyectos propios en la localidad de Balnearia. En este contexto, el CEO del Grupo MBC, Matías Barbisan, anticipó una inversión de 2.500 millones de pesos destinada a la construcción de una nueva fábrica para la premezcla de sales minerales y una línea completa de peletizado.

“El proyecto de la fábrica nueva viene ya desde hace más de dos años y diferentes contextos lo fueron demorando. Este año comenzó a dar formalmente sus primeros pasos, y es un proyecto a tres años que demuestra nuestra decisión de apostar a la zona y seguir potenciando nuestra unidad de negocios vinculada a la nutrición animal. Cuando miramos para atrás, teniendo en cuenta que relativamente hace poco que estamos, solo tenemos satisfacción. La gente de la zona nos ha atendido siempre muy bien, y nosotros apuntamos a esa relación personalizada que va más allá de una relación comercial”, expresó Barbisan.







EN BALNEARIA. Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.



El análisis del contexto nacional

Giordano analizó los primeros seis meses de gestión del Gobierno del presidente Javier Milei.

En este sentido, el ex ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba y ex funcionario de la actual gestión nacional, evaluó la situación en tres puntos, partiendo del contexto que precede a su asunción, pasando por las acciones referentes a la situación económica, sus efectos y las reformas de base que se propone realizar.

“Haciendo una evaluación objetiva, muestra avances y traspiés en la gestión, partiendo que arrancamos de una economía que lleva décadas de decadencia con situaciones muy difíciles de afrontar y que necesitaban cambios muy profundos. En ese sentido el Gobierno fue capaz de cambiar la agenda, de plantear la necesidad de replantear la organización del Estado, lo que ellos llaman, ‘la batalla cultural’, que ha sido muy exitosa en términos de que ha cambiado la visión que tienen los argentinos en relación al rol del Estado”.

Giordano siguió diciendo: “Eso llevado a la práctica merece una evaluación. Por un lado, el plan de estabilización donde ha logrado bajar la inflación, pero con una serie de efectos colaterales bastante delicados, la caída de la actividad económica y el ingreso de la gente, y si bien logró un superávit que es muy importante, hay algunas dudas en relación a la sostenibilidad del superávit. El tercer punto son las reformas estructurales, y ahí el Gobierno mostró más dificultades, si bien, aparecieron signos positivos, que dan la esperanza que ese punto más débil de la gestión de Milei se empiece a revertir”.

Por otra parte, el especialista marcó algunas señales positivas que consideró correctas ante la necesidad de generar transformaciones significativas en la estructura general.

“Hoy Argentina necesita transformaciones profundas, esto al contrario de lo que algunos economistas plantean, no se resuelve solo con un cambio de régimen monetario, con un par de resoluciones del Banco Central, sino con cambios profundos en nuestra organización social y económica, me refiero al sistema tributario, a la coparticipación, al sistema previsional, a la administración más eficiente del gasto público, todo eso es lo central y lo más difícil y creo que, si bien no está ganada la batalla, el Gobierno hizo pasos importantes como la firma del Pacto de Mayo, logrando el aval de una porción importante de los gobernadores. Si sale bien o mal no lo sé, pero creo que es el camino correcto”, sentenció.

Respecto a lo que se viene en materia económica, condicionada con el efecto recesión, adujo que la salida no va a ser inmediata, pero lo consideró una oportunidad.

“Creo que vamos a tener meses muy difíciles, no creo que sea una recuperación rápida, el deterioro ha sido muy grande, el esfuerzo que está haciendo la sociedad es muy grande, tanto del sector productivo como las familias, sería de más optimista creer que va a haber un rebote rápido, yo creo por varios factores que va a ser un proceso lento y difícil, pero que ojalá no se desaproveche si se hacen todas estas reformas que comentamos antes”.

Finalmente, Giordano se refirió a la salida del cepo cambiario y la evolución del dólar. “Creo que nadie duda de la necesidad de salir del cepo, el tema es el cómo. El Gobierno cambió la estrategia con el uso de reservas para sostener la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, es una jugada arriesgada que si sale bien facilitara la salida con una convergencia suave del paralelo al oficial, y si sale mal va a ser más traumático, pero creo que hay que hacerlo, antes que seguir demorándolo y seguir soportando los costos de sostenerlo”.