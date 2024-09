El sector de los agronegocios fue el más galardonado en la 40ª edición del Día de la Industria

El premio a la Trayectoria fue para Ércole Felippa, titular de la cooperativa láctea Manfrey (Freyre). La agroalimentaria Cordeiro (Yerba VerdeFlor y Lácteos La Blanca) recibió una importante distinción en Desarrollo Asociativo, mientras que CAPyC (Devoto) obtuvo una mención especial en Calidad. La estatuilla a la Innovación fue para la fábrica de maquinarias agrícolas Metalfor SA (Marcos Juárez), y la del Emprendedorismo, para Lacteos Las Tres SRL (Tío Pujio)

Durante una ceremonia en el Teatro Real, se entregaron los Premios Día de la Industria, un reconocimiento del Gobierno de la Provincia al esfuerzo, compromiso y capacidad de los industriales cordobeses.

El acto fue presidido por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; su par de Bioagroindustria, Sergio Busso; y el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario.

Llaryora destacó que cada premio entregado es fruto del esfuerzo: “Es mérito de cada uno de ustedes sostener una actividad que lleva una vocación, que hace que la Argentina pueda producir, que genera trabajo y un montón de externalidades positivas”, aseguró y agregó: “Cuenten con el apoyo de este gobierno, porque sabemos que no hay trabajo sin empleo, y no hay empleo sin industria y emprendedores”. Además, subrayó la existencia del modelo Córdoba, que combina la labor del Estado y la actividad privada, y se comprometió a mantener “los desafíos de integrar o liderar las agencias que tenemos”, sin las cuales, apuntó, “ese modelo no existiría”.



ÉRCOLE FELIPPA. El empresario cooperativo de Manfrey recibió el Premio a la Trayectoria.

Por su parte, el ministro Dellarossa resaltó el respaldo de la Provincia a la actividad industrial. En este sentido, señaló: “Tenemos ya 60 parques industriales consolidados y más de cincuenta en proceso de consolidación. Esperamos terminar este periodo con más de cien parques consolidados”. Asimismo, afirmó que la industria “es la mayor fuente de generación de trabajo y empleo” y destacó que desde hace varias administraciones “el rumbo que se decidió seguir no ha cambiado; eso se llama política de Estado sostenible en el tiempo, y vamos a seguir la misma política y el mismo rumbo para seguir potenciando nuestra producción”.

También participaron ministros del Gabinete Productivo, autoridades municipales, secretarios y presidentes de agencias, autoridades universitarias, legisladores, empresarios, emprendedores y representantes de parques industriales.

Por su parte, el titular de la UIC, Luis Macario, definió a la industria como “columna vertebral de nuestra economía, que ha jugado un papel crucial en el desarrollo de Córdoba. A lo largo de los años, hemos crecido y evolucionado de manera significativa, consolidándonos como un pilar esencial en la economía nacional”. Cabe recordar que Macario proviene del importante sector manisero del sur cordobés.

En esta ocasión, más de 50 proyectos correspondientes a industrias de todo el territorio provincial fueron evaluados por un comité conformado por técnicos y autoridades de distintas áreas del Gobierno de la Provincia, universidades, empresas y entidades vinculadas a la actividad industrial cordobesa. Las propuestas presentadas se refirieron a mejoras en infraestructura, procesos e inversiones realizadas durante el último período.

Listado de premiados

– Premio Anual a la Trayectoria Empresaria “Gobernador Brigadier Mayor Dr. Juan Ignacio San Martín”

Ércole Felippa



– Premio Anual a la Asociatividad para el Desarrollo Industrial – “Gobernador Dr. Amadeo Sabattini”

Cordeiro y Cía SRL

Mención especial

Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba Asociación Civil / Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y Comunicaciones del Centro de Argentina / Agreteq SA



– Premio Anual a la Calidad “Gobernador DNH. Justo Páez Molina”

Macoser SA

Mención especial

Cooperativa Agropecuaria Productores y Consumidores Limitada (CAPYC) / Olega Saciiayf / Ingemed SA



– Premio Anual al Desarrollo Industrial “Gobernador Dr. Rafael Núñez”

Volkswagen Argentina SA

Mención especial

Electroingeniería ICS SA / Pauny SA / Inforest SRL



– Premio Anual al Emprendedor Industrial “Gobernador Brigadier Juan Bautista Bustos”



Lácteos Las Tres SRL

Mención especial

Crux Cavas SAS / Bertotto Boglione SA



– Premio Anual a la Innovación Industrial “Gobernador Dr. Ramón Bautista Mestre”

Metalfor SA

Mención especial

Maxion Montich SA / BPB Mediterránea SA / Proma SSA SA



Premio Anual a la Sostenibilidad Ambiental “Gobernador Dr. Raúl Felipe Lucini”

MAP SA

Mención especial

Grupo RFG SRL / Industrias Mar SAS / Iveco Argentina SA