Blossom proyecta franquicias en Córdoba y en el interior del país

Este centro de medicina y estética planea su expansión. Hacia fin de año tendrá su primera concesionaria en el norte de la ciudad. La demanda de los servicios de estética ha crecido 30%

Blossom, centro de medicina estética no invasiva con más de diez años en Córdoba, inicia su plan de expansión por medio del sistema de franquicias, con el que espera abrir su primera sucursal este año en la zona norte de la ciudad y en los próximos ciclos llegar desembarcar en el interior del país.

Así lo adelantó a Comercio y Justicia la fundadora del centro, Ana Carolina Facchin, quien comentó que ya están trabajando con una consultora para dar forma a los módulos franquiciables.

“El objetivo es entregarles no sólo los equipamientos sino la marca, la asistencia, para lo cual estamos gestionando alianzas con otras sociedades o con bancos. La idea es abrir una primera franquicia propia, para luego estudiar los mercados y armar distintos módulos”, adelantó la fundadora, quien reveló que entre los primeros mercados a los que se llegaría son los de Tucumán, La Rioja y Salta.

De esta manera, Blossom pretende dar continuidad a su sello de marca y servicio, reconocido principalmente por el uso e implementación de sistemas y tecnología de vanguardia traída de Estados Unidos, Suiza o Israel, y por su atención en medicina estética.

El centro, actualmente ubicado en barrio Nueva Córdoba, ofrece servicios de estética corporal y facial mediante disintas tecnologías; también brinda tratamiento son láser, dermatocosmética, beauty (belleza de manos, pedicuría, tratamientos faciales, depilación, entre otros), relax y nutrición.

Lo novedoso, según Facchin, es que todos los años renuevan la tecnología o bien incorporan nuevas modalidades de tratamientos importadas de los países precursores en la materia.

“Por caso, somos uno de los pocos del país en rejuvenecimiento a tráves de hidroxipatita de calcio para levantar el tejido, la sustancia se entrelaza con las fibras de colágeno del paciente en las zonas donde hay mayor gravedad o en donde se ha perdido densidad ósea o grasa, como en el cuello, alrededor de los ojos y en el abdomen”, detalló Facchin.

A la innovación en materia de metodologías se le suma la inversión en equipamientos. “Cada uno de los equipos que tenemos cuestan entre 100 mil y 150 mil dólares”, reveló la directora.

Al respecto, entendió que el mercado de Córdoba, a ese nivel de alta gama, todavía no está muy preparado. “En Córdoba aún no está muy marcada la presencia de competidores con tecnología de alta gama, por lo contrario en Buenos Aires, sí. Nosotros nos instalamos hace muchos años con la intención de copar la plaza con alta gama; no sería malo que otros también vayan por el mismo camino, la competencia es buena, nos sirve para transformarnos y aggiornarnos a las circunstancias”, amplió.

Más demanda

La expansión y la actualización de Blossom responde a una política de la empresa así como al mercado, que desde hace tres años a la fecha viene creciendo de manera contundente.

La demanda de servicios e insumos ha aumentado 30%, según detalló Facchin, como consecuencia de que la gente ha tomado mayor conciencia y busca tratamientos “más confiables y seguros”.

Por otra parte, el precio de los servicios se ha vuelto mucho más accesibles, por lo que el consumidor de clase media también ha optado por tomarlos. “Claro que hay tratamientos más caros, pero por ejemplo la depilación definitiva es uno de los más comunes y más pedidos por distintos tipos de público”, ejemplificó.

La afluencia de pacientes es fluctuante, depende de la estacionalidad. En las temporadas más altas, cuando se incrementan los tratamientos estéticos, el centro suele atender hasta cien pacientes por día, y en las temporadas bajas, en las que se refuerza el servicio médico, desde 30 pacientes.