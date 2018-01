Casación Penal rechazó dos planteos de Cristina

La ex presidenta había solicitado que se deje sin efecto el embargo de $10 mil millones que pesa sobre sus bienes. También reclamó que se impute al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer pedidos que había formulado la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández en el marco de la causa “Hotesur” y las investigaciones sobre licitaciones de obra pública.

Por un lado, el abogado Carlos Beraldi había presentado un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación para que se revierta el embargo millonario que le trabaron a la actual senadora en la causa en la cual se la procesó por ser “jefa de una asociación ilícita al favorecer (al detenido empresario) Lázaro Báez con el direccionamiento de la obra pública”. Ahora, sólo le resta ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Pero además se le rechazó un pedido para que sea imputado el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Mariano Federici.

El 2 de noviembre pasado, la Cámara de Casación había confirmado el embargo contra Cristina por $10.000 millones que el juez Julián Ercolini le trabó en el marco de la investigación por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral. La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, consideró que no existe el “agravio” aducido por la defensa y que no hay “arbitrariedad” en la confirmación del procesamiento contra Cristina.

La senadora volvió a reclamar por el embargo millonario sobre su patrimonio. “El mismo resulta exorbitante y estamos en presencia de un caso de gravedad institucional”, señaló la defensa en el recurso extraordinario ante la Casación.

Al respecto, el fiscal General ante la Cámara, el cordobés Gabriel Pérez Barberá, consideró que el reclamo “es improcedente” porque “no se advierten los causales de arbitrariedad invocadas” para autorizar la vía extraordinaria.

Al rechazar el nuevo pedido, el fiscal señaló que la medida interpuesta por el juez Ercolini “ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.

En este sentido, sostuvo que la defensa, al “no demostrar cuál concretamente es el gravamen que le provoca a su asistida, no es suficiente para obtener la revisión” de la medida. Y consideró que el planteo “es insuficiente”.

Asimismo, el fiscal ante Casación consideró que no existen mayores argumentos en el planteo de la defensa de la ex presidenta: “No son más que reiteraciones de su recurso de casación que la Sala IV ya señaló que no era procedente”.

UIF

Entre los recursos extraordinarios presentados, Fernández había insistido también para que se investigue y se impute a Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Cristina lo denunció por abuso de autoridad y peculado. Pero la causa fue desestimada. El fiscal Barberá de la Cámara de Casación consideró que el reclamo “era improcedente”.