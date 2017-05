Será para la exploración conjunta que llevarán a cabo en el bloque Bajada de Añelo. Para este fin, la compañía argentina comunicó que cedería 50% de la concesión. Las condiciones del acuerdo deben cumplirse antes del 26 de julio

Las empresas petroleras YPF y Shell desembolsarán US$370 millones en la exploración conjunta que llevarán a cabo en el bloque Bajada de Añelo, del yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, para lo cual la compañía argentina oficializó que cedería de 50% de la concesión.

Así lo precisó el director de Relaciones con el Mercado de la petrolera nacional, Diego Celaá, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En ella, precisó que -del total a invertir- Shell, por medio de su controlada O&G Developments, aportará US$269,34 millones, e YPF hará lo propio con otros US$ 8,95 millones.

“Los restantes US$ 91,11 millones serán aportados por O&G en la segunda parte del programa”, indicó Celaá, quien puntualizó que “O&G será el operador del área, e YPF cederá una participación del 50% de la concesión”.

Si bien el 23 de febrero último se concretó la firma del acuerdo entre ambas petroleras, recién ahora se dfundieron los términos y las condiciones de lo suscripto.

El ejecutivo de YPF remarcó que las condiciones del acuerdo “deberán cumplirse antes del 26 de julio de 2017”, y añadió que luego de esa fecha “se iniciará el Programa de Trabajos y se celebrarán acuerdos complementarios”.