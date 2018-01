Pese al repunte del último trimestre, las ventas cerraron el año en negativo

La retracción en el acumulado enero-diciembre fue de 1%. En el balance anual, todos los rubros registraron caídas. Se espera que durante 2018 pueda sostenerse el crecimiento de los últimostres meses de 2017

Las ventas minoristas de los pequeños y medianos comercios crecieron en diciembre 1,1% frente a igual período del año pasado en la medición a precios constantes, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque durante el último trimestre todos los meses se registraron subas interanuales, esta “recuperación tardía no alcanzó para terminar el año en alza y 2017 cierra con una caída de 1% en las ventas”, advirtió la organización en un comunicado.

Específicamente respecto de diciembre, CAME indicó que la actividad “arrancó con la venta muy retraída y demorada, pero hacia el sábado 23 la gente salió a la calle y comenzó a mover el consumo hasta el último día del mes. El balance final fue muy tranquilo pero positivo para rubros como alimentos y bebidas, bijouterie, materiales eléctricos, materiales para la construcción y también electrodomésticos, electrónicos y computación que finalizaron en alza”. Agregó la entidad: “Aunque hay que tener en cuenta que se está comparando contra diciembre de 2016 cuando las ventas habían caído casi 7%, con lo cual el incremento de los últimos meses del año ayudó pero todavía no alcanzó para recomponer al comercio”.

“A lo largo del mes fue fundamental el financiamiento. La mayor parte de las ventas se realizó con tarjetas y en cuotas, ganando mercado aquellos comercios que ofrecieron buenas opciones para financiar. Muchos locales lanzaron promociones y dieron facilidades de pago propias que se sumaron al Ahora 12, al Ahora 18 y a las 12 cuotas sin interés en las ciudades de frontera”, especificó el comunicado.

También respecto del último mes del año, de los 2.000 comercios relevados por la CAME, 52% creció en diciembre (en la comparación anual y a precios contantes), mientras que el 48% restante se mantuvo sin cambios o continuó cayendo. En tanto, de los 19 sectores monitoreados en el mes, cinco tuvieron caídas anuales, 13 aumentos y uno se mantuvo sin cambios.

No obstante, en el resultado acumulado durante los doce meses del año, en menor o mayor medida, todos los rubros finalizaron a la baja.

Anualmente, el rubro que más retracción tuvo en 2017 fue joyerías y relojerías (-3,4%). Le siguieron en importancia marroquinería (-2,9%), neumáticos y calzados (-2,5%), textil blanco (-2,2%) y bijouterie (-2,1%).

Por último, respecto de las perspectivas, la CAME indicó que para 2018 “se espera un año con mayor consumo, que permita recuperar los niveles de 2015, pero a la vez tranquilo”.