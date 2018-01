Ganancias de Bancor subieron 89% y llegaron a $1.577 millones

Si bien en diciembre apenas crecieron 3,3%, cerraron el año con una aceleración contundente. El margen de intermediación financiera fue de $2.407,7 millones. La tendencia de títulos públicos y su rendimiento fue clave. Fuerte incremento de los créditos hipotecarios

El Banco de Córdoba (Bancor) cerró 2017 con utilidades netas por 1.577,1 millones de pesos, 89,2 por ciento más respecto al año inmediato anterior.

La mejora, muy por encima de la inflación del período, se produjo pese a la fuerte desaceleración de las ganancias en diciembre que llegaron a 122 millones de pesos, y apenas crecieron 3,3 por ciento.

Las utilidades logradas en el año se apoyaron en el muy buen margen neto de intermediación financiera.

Ese indicador, que mide la diferencia entre ingresos y egresos financieros y también por servicios, cerró el año en 2.407,79 millones de pesos, 101,5 por ciento más que en 2016.

En el acumulado anual, los ingresos financieros subieron 28,5 por ciento mientras que los egresos por el mismo concepto lo hicieron apenas aumentaron 0,1 por ciento.

En tanto, los ingresos por servicios se incrementaron 31,5 por ciento y los egresos por ese rubro, 18,5 por ciento.

Asimismo, los gastos administrativos, que incluyen los sueldos al personal, llegaron a 5.773,6 millones de pesos, 34 por ciento superiores al año inmediato anterior.

La ecuación de todos esos conceptos es lo que mostró el resultado neto por intermediación financiera que explicó la mejora de las utilidades de la entidad.

A ese rubro hay que sumarle utilidades diversas por 422,3 millones de pesos, 33,7 por ciento mayores al año pasado y pérdidas diversas por 171,8 millones de pesos, 69,3 por ciento.

Finalmente, por impuesto a las Ganancias, Bancor pagó $568,4 millones, 88,5 por ciento más que en 2016.

Préstamos

Por el lado del activo, alcanzó al cierre de 2017 a 66.662,1 millones de pesos, 43,3 por ciento superior al año anterior.

La tenencia de títulos públicos y privados llegó a 16.651,6 millones de pesos, 41,1 por ciento más.

Las utilidades que reportaron esas tenencias como parte del portafolio de inversiones de Bancor, fueron claves a partir de las elevadas tasas de interés convalidadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En cuanto a los préstamos, los destinados al sector privado no financiero alcanzaron a 32.836,99 millones de pesos, 51,9 por ciento mayores a 2016.

Dentro de ese concepto, el rubro que más creció es el de los hipotecarios.

Es que el año pasado, el banco lanzó una renovada propuesta ajustada por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), en línea con el sistema financiero en general.

En ese marco, frente a un stock en baja en 2016 por no haber líneas activas para la compra de viviendas, el crecimiento era lógico.

Al cierre de 2017, el stock de hipotecarios llegó a 3.062,04 millones de pesos, 56,4 por ciento más que un año atrás.

Por su parte, las tarjetas de crédito movieron 5.536,6 millones de pesos, 25,1 por ciento por encima de 2016.

Finalmente, los créditos personales llegaron a 11.419,5 millones de pesos, 45 por ciento mayores al año inmediato anterior.

Depósitos

Con relación al pasivo, cerró el año pasado en 62.304,3 millones de pesos, 42,4 por ciento superior a 2016.

Dentro de ese concepto, los depósitos del sector público no financiero alcanzaron a 17.970,05 millones de pesos, 58,9 por ciento más.

Ese aumento fue producto de la liquidez de la Provincia, entre otros puntos, por contar con recursos por diferentes emisiones de deuda que si bien están colocadas en Lebac y en Letes en dólares, también derramaron en colocaciones a plazo en Bancor.

Por su parte, los depósitos del sector privado no financiero alcanzaron a 37.932,2 millones de pesos, 32,5 por ciento más que un año atrás.

En esa línea, los plazos fijos y colocaciones a plazo fueron de 17.426,02 millones de pesos, 24,2 por ciento por encima de 2016. Fue contundente el crecimiento de los fondos en cajas de ahorro que llegaron a 14.961,2 millones de pesos, 49,9 por ciento superior al año anterior.

Con todos los datos del activo y del pasivo, el patrimonio neto de Bancor alcanzó al cierre de 2017 a 4.357,7 millones de pesos, 56,7 por ciento extra con relación a 2016, siempre según datos oficiales informados por la entidad.