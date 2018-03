Calzado: piden régimen diferencial de tarifas y rebaja impositiva

A escala nacional, en el bienio 2016-2017, el rubro perdió 6.000 puestos de trabajo, aseguran. A mediados de mes se realizará una reunión en Córdoba con el subsecretario de Articulación Federal y Sectorial, Guillermo Acosta

Por Luz Saint-Phat - lsaintphat@comercioyjusticia.info

La industria nacional del calzado -junto a los rubros de marroquinería, texil e indumentaria- busca negociar con los gobiernos Nacional, provinciales y municipales un régimen diferencial en las tarifas de servicios públicos y una rebaja impositiva que posibilite a los empresarios mejorar la crítica situación que atraviesan.

Tal como lo vienen reflejando distintos indicadores nacionales, en los últimos dos años el rubro se ha visto afectado fuertemente por la retracción del consumo y el incremento en el ingreso de importaciones al país.

“En los últimos dos años (2016-2017) se han perdido alrededor de seis mil puestos de trabajo en todo el país. Principalmente por el impacto de la baja en las ventas del mercado interno y por el ingreso de productos del exterior”, dijo a Comercio y Justicia Miguel Hames, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba.

“También en este mismo período, las importaciones de este tipo de productos creció 25%, mientras que el consumo se retrajo hasta 30%”, estimó el empresario.

En tanto, debido a la coyuntura, la utilización de la capacidad instalada de las industrias se encuentra a 50%, especificó Hames.

“Hemos estado avanzando en las negociaciones -junto con los sectores de marroquinería, textil e indumentaria que atraviesan situaciones similares- una revisión a la baja de los impuestos, como Ingresos Brutos y las alícuotas municipales, y también un régimen diferencial para las tarifas de energía y gas”, precisó.

Sobre las posibilidades de que el sector se reconvierta a otro tipo de producción con el objetivo de sobrellevar la crisis, Hames indicó: “Es difícil que las industrias puedan producir otros bienes. Quizás sí sea factible tecnificarse y mejorar la productividad”.

En línea con estos reclamos, anticipó el empresario, el próximo día 14 se realizará en la sede de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) una reunión con el subsecretario de Articulación Federal y Sectorial, Guillermo Acosta, en la cual se propondrá el abordje de estos temas.

Ventas

Mientras tanto -de manera sorprendente y contraria a la tendencia general-, las ventas minoristas pyme del segmento percibieron un leve incremento en febrero.

Según los últimos datos difundidos ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el mes que concluyó, la suba interanual en la comercialización de calzado de industria nacional fue de 0,3%. No obstante, en el acumulado de los dos primeros meses del año, la baja se ubica en -1,6% en comparación con igual período de 2017.

Los datos del calzado durante febrero fueron destacados ya que, según precisó la CAME, fue uno de los dos rubros relevados que manifestó una tendencia alcista (el otro sector fue Electrodomésticos).

“En rubros como indumentaria, calzados, textil blanco, marroquinería y muebles hubo grandes liquidaciones desde principio de mes que ayudaron a esos negocios a cerrar febrero con un balance de ventas positivo, aunque no necesariamente de rentabilidad”, explicó la CAME respecto de estos resultados.

En tanto, en general, las ventas minoristas finalizaron el segundo mes del año con una caída de 1,5% y acumularon una baja anual de 1,3% en los primeros dos meses de 2018.

“El descenso estuvo muy determinado por el direccionamiento de consumo hacia otros mercados, por la incertidumbre sobre el rumbo económico, la suba del dólar que generó mayores temores, y las expectativas de subas de ingresos moderados que tienen las familias para este año”, especificó la entidad en su comunicado.

“En febrero, 51,5% de los comercios consultados tuvo caídas interanuales en sus ventas con una fuerte suba en esa proporción frente al mes anterior (45,1% en enero). A su vez, 36,8% registró aumentos (39,9% en enero) y 11,8% se mantuvo sin cambios”, indicó la confederación empresarial.

“El rubro con peor performance del mes fue marroquinería, en el que apenas 14,3% de los negocios relevados tuvo alzas anuales en febrero (77,1% finalizó en baja). En el otro extremo estuvo el sector de materiales para la construcción, con 49% de los comercios consultados en alza aunque otro 48% en baja. A su vez, el ramo donde hubo menos locales en baja, fue calzados (35%)”, detalló CAME.