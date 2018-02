Caja: Nación giró $694 millones y habrá nuevo esquema de pago

Completó los pagos pendientes de 2017 y sumó una nueva cuota de 171 millones a cuenta del déficit de este año. La negociación para hacer un convenio para 2018 comenzaría recién en 30 días y será trimestral. La Provincia aspira a lograr al menos $6 mil millones

La Nación giró ayer a la Caja de Jubilaciones de la Provincia un total de 694 millones de pesos y completó así los pagos pendientes de 2017, al tiempo que incluyó la segunda cuota de los pagos a cuenta del déficit de este año.

Si bien se trata de una obligación asumida oportunamente por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el pago en tiempo y forma no deja de ser una buena noticia a tenor de crónicos problemas de compensaciones en el gobierno anterior e incluso de la administración de Maurio Macri -aunque por el tema obras viales-.

Fuentes del organismo previsional confirmaron ayer a Comercio y Justicia que ingresaron 523 millones de pesos en concepto del remantente pendiente de 2017, que totalizó 5.100 millones de pesos.

En paralelo, también se depositaron 171 millones de pesos como segunda cuota mensual de este año a cuenta del déficit previsional de 2018.

En ese marco, las negociaciones entre las partes para hacer un acuerdo para el ejercicio en curso recién se retomarían en los últimos días de marzo.

Mientras tanto, seguirán girándose los montos a cuenta de manera mensual.

La demora en el inicio de las negociaciones obedece a que la Nación se encuentra más enfocada en concluir los respectivos acuerdos con las otras 12 provincias que tienen cajas previsionales no transferidas.

Ocurre que, a diferencia de Córdoba, el resto -o al menos la mayoría de los otros distritos- no tenía la documentación exigida por Anses, por lo que ni siquiera han cerrado un acuerdo definitivo para 2017. En ese marco, la Nación le solicitó a la Provincia que aguarde unos días para avanzar con el resto.

De hecho, fuentes consultadas señalaron incluso que Córdoba está “dando una mano” a otras provincias -las está instruyendo respecto a los datos que hay que presentar y la forma de hacerlo-.

Una vez que las partes se sienten a negociar, seguramente el acuerdo se cerrará de manera ejecutiva.

Es que, luego de una larga negociación durante el año pasado, con ida y vuelta de información que debió perfeccionarse, el mecanismo ya está aceitado, por lo que no debería generar mayor controversia para firmar el convenio. La idea es que éstos sean trimestrales para no quedar defasados en el giro de los montos y generar un problema financiero a la Provincia.

Respecto a las cifras, en principio el acuerdo anual debería ubicarse en torno a $6 mil millones, esto es, los 5.900 millones ajustados por los incrementos salariales que, según considera el Gobierno, se ubicarán en torno al 15% que es la estimación de inflación para este año.