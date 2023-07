Por Marcela Carignani*

En esta oportunidad, será un honor poder abordar un tema de suma importancia y urgencia: «El Impacto del Cambio Climático en Alimentos – Certificaciones Alimentarias: Nuevas Expectativas».

En un mundo cada vez más globalizado, donde la seguridad alimentaria se ve amenazada por múltiples variables asociadas al cambio climático y sus consecuencias, es crucial comprender el papel fundamental que desempeñan las certificaciones alimentarias para garantizar la sostenibilidad y la calidad de nuestros alimentos.

El cambio climático es una realidad innegable y su impacto en la producción de alimentos es cada vez más evidente. Las alteraciones en los patrones climáticos, como sequías prolongadas, inundaciones y eventos climáticos extremos, están afectando de manera significativa la agricultura y la cadena de suministro alimentaria. Los cultivos se ven amenazados por la pérdida de rendimiento, la propagación de plagas y enfermedades, y la disminución de la calidad nutricional de los alimentos.

Ante este escenario, las certificaciones alimentarias emergen como una herramienta fundamental para abordar estos desafíos.

Las certificaciones alimentarias son sistemas de garantía que evalúan el cumplimiento de que los alimentos se producen y procesan, de acuerdo con estándares ambientales, sociales y económicos predefinidos. Estas certificaciones se basan en criterios específicos que promueven prácticas agrícolas, y de producción sostenibles, mitigando así los impactos del cambio climático en la producción de alimentos. Al exigir la implementación de prácticas de conservación de recursos naturales, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de la biodiversidad, estas certificaciones se convierten en una herramienta crucial para fomentar una producción de alimentos más resiliente y adaptada al cambio climático.

Además de su enfoque en la sostenibilidad ambiental, las certificaciones alimentarias también abordan aspectos sociales y económicos a lo largo de toda la cadena de suministro. Asimismo, ofrecen oportunidades comerciales y acceso a mercados internacionales para los productores certificados, mejorando sus ingresos y contribuyendo al desarrollo de comunidades rurales.

En este contexto, surgieron nuevas expectativas en torno a las certificaciones alimentarias. Los consumidores, cada vez más conscientes de los desafíos del cambio climático, están demandando alimentos que sean producidos de manera sostenible y responsable. Exigen transparencia en la cadena de suministro, desde la producción hasta el punto de venta, y buscan certificaciones confiables como una guía para tomar decisiones informadas.

Asimismo, los gobiernos y los organismos reguladores reconocen la importancia de las certificaciones alimentarias como herramienta para abordar los desafíos del cambio climático, implementando también políticas y regulaciones que promueven y respaldan la adopción de prácticas certificadas en toda la cadena alimentaria.

En conclusión, el impacto del cambio climático en los alimentos es una preocupación creciente en todo el mundo. Ante este desafío, las certificaciones alimentarias se presentan como una respuesta sólida y efectiva. Estas certificaciones no solo promueven prácticas sostenibles, sino que también garantizan la calidad, con enfoque particular a la inocuidad de los alimentos, la protección del medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. Además, ofrecen a los consumidores la confianza de que están tomando decisiones informadas y responsables. En el Congreso Nacional de Alimentos, Salud y Ambiente (CONASA 2023), esperamos explorar y debatir las nuevas expectativas en torno a las certificaciones alimentarias, así como promover su adopción generalizada para un futuro alimentario sostenible y resiliente al cambio climático. Juntos, podemos marcar la diferencia y asegurar la seguridad alimentaria para las generaciones venideras.

*MBA, Mag. en Tecnología de los Alimentos, Bioquímica. Especialista en Inocuidad Alimentaria, Calidad, Dirección Estratégica, Desarrollo, Innovación y Educación Universitaria.

*Gerente de Alimentos y Desarrollo – Dirección de Certificación en IRAM.

*Profesora titular de carreras de grado y posgrado: Legislación, Gestión de Calidad, Nutrición y Bromatología.

*Auditora líder. Miembro de Comité Académico de Universidades, de CRELAB, de la comisión evaluadora de COBICO. Directora y evaluadora de tesis de posgrados. Evaluadora de cargos docentes y para CONEAU. Evaluadora y experta internacional en temas de riesgos en alimentos. Directora de proyectos. Conferencista e investigadora.