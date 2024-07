Innovación: qué es el diagnóstico molecular y dónde se puede hacer en Córdoba

El proceso permite diagnosticar enfermedades infecciosas, oncológicas y hereditarias de manera más precisa y con mayor rapidez. Qué avance tiene en el país

Tal como sucede en el resto del mundo, en Argentina avanza la implementación en distintos puntos del país de una innovación médica que permite mejorar los tiempos y la precisión de diagnósticos de enfermedades infecciosas, oncológicas y hereditarias.

Se trata del diagnóstico molecular, el cual se está impulsando particularmente desde la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) y ya se puede realizar en la provincia de Córdoba, según comentó en un parte de prensa la entidad.

“El diagnóstico molecular es el proceso por el que se identifica una afección que más crece en el mundo, con una tasa proyectada del 12% anual promedio, de acuerdo con firmas especializadas como Exactitude Consultancy o The Insight Partners. Permite diagnosticar enfermedades infecciosas, oncológicas y hereditarias, entre otras, y evaluar la respuesta genética de un individuo a ciertos medicamentos, a partir de muestras de ADN o ARN provenientes de pacientes en estudio, explicó Rolando Morgensterin, jefe del área Técnica de Cadime en la conferencia “¿Cómo se hace innovación biotecnológica en Argentina?”, realizada el 27 de junio en la sede de Loci Labs, en Buenos Aires.

De este encuentro también participaron representantes de la Cámara Argentina de Bioinsumos (CABIO) y de la Cámara Argentina de Productos Veterinarios (CAPROVE).

Según detalló la organización, el auge de la adopción del diagnóstico molecular a escala global, cuyo mercado se valúa en unos 45.000 millones de dólares, se debe a que permite obtener resultados en un plazo significativamente más corto, de entre seis y ocho horas, con tan sólo quince muestras.

“En comparación, técnicas tradicionales como las de cultivos bacteriológicos, enzimo-inmunoanálisis o reacciones antígeno-anticuerpo pueden demorar entre 48 horas y siete días. Además, ofrece una certeza del 99,9%, frente a las técnicas tradicionales que presentan menor sensibilidad”, especificó el parte de prensa.

Aún así, todavía queda mucho camino por recorrer al momento de pensar escalar este tipo de estudios, ya que, tal como lo precisó Cadime, actualmente, “la presencia de tecnología y capacidad diagnóstica en biología molecular en la Argentina se limita a los centros de estudios universitarios, los hospitales de alta complejidad y los grandes laboratorios, ya que sus métodos más comunes requieren reactivos y equipamiento importados, además de una considerable cantidad de muestras para que sean costo-efectivos”.

Hito

Ante esta circunstancia, Cadime inició el año pasado un proyecto -financiado por el programa Nodos del Ministerio de Economía de la Nación- que impulsa la federalización del diagnóstico molecular, para que pequeños y medianos laboratorios puedan adoptar esta tecnología y ponerla a disposición de la población que vive fuera de los grandes centros urbanos de nuestro país.

De hecho, en la provincia de Cordoba se acaba de inaugurar el primer laboratorio de biología molecular gracias a esta iniciativa. Pertenece al Centro de Diagnóstico Di Rienzo y está ubicado en la ciudad de Villa Carlos Paz. La tecnología implementada fue desarrollada en la Argentina por la empresa ZEV Biotech y utiliza biología molecular con lectura por film array, lo que posibilita la ejecución de múltiples determinaciones en simultáneo.

Con este propósito, el laboratorio fue equipado con tecnología de punta, que incluye cabina para preparación de ensayos PCR Ivema C9, termociclador Ivema T18, centrífuga Slide Spinner 4800 rpm, minicentrífuga D2012 plus, minicentrífuga de velocidad variable Capp Rondo, pipeta Sartorius Proline Plus 8 canales, microarray scanner Innoscan IS710, hibridizador de microarrays IRIS, micropipetas autoclavables con pistón magnético de volumen variable, IRIS Exam Kit y espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus, detalló Cadime.

“La implementación exitosa de esta tecnología no sólo mejora el diagnóstico de enfermedades y la prestación de servicios de salud en los valles cordobeses de Punilla y Traslasierra, sino que impulsa la formación de profesionales altamente capacitados, el desarrollo de talento y la generación de empleo calificado”, aseguró la entidad.

“De este modo, marca un hito en materia de salud pública, economía e investigación científica en la Argentina”, aseguró el parte de prensa.