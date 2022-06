CONGRESO NACIONAL. DEBE RESPONDER A LA INQUIETUD DE MÁS DE 600 COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS

La norma del Presupuesto, que todavía no se cumple, establece que las distribuidoras provinciales deben replicar los beneficios que obtengan a las cooperativas que les compran electricidad. Hasta hoy hay un trato desigual, porque las organizaciones solidarias no tienen deudas con quienes les proveen energía

En lo que fue el debut de las reuniones itinerantes del consejo de administración de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Conaice), se analizaron y debatieron las problemáticas del sector.

La falta de aplicación del artículo 87 de la Ley de Presupuesto fue una prioridad en la agenda y generó la decisión unánime de reanudar el reclamo en el Congreso de la Nación.

“La partida presupuestaria para otorgar créditos por deudas a Cammesa de las distribuidoras agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fue uno de los temas más sobresalientes. El reclamo de las cooperativas se centra en el hecho de que las distribuidoras deben realizar el mismo trato a las cooperativas que no compran al mercado mayorista, que no adeudan facturas a quienes les proveen la energía y se ven perjudicadas, ya que no han recibido ningún crédito y las grandes distribuidoras siguen adeudando facturas a Cammesa”, expresó Luis Castillo, presidente de la confederación.

Castillo precisó que el reclamo por estos fondos se seguirá analizando en próximas reuniones, que tendrán como sede a Buenos Aires, La Pampa y Córdoba donde está previsto un congreso en Carlos Paz. “Allí nos volveremos a encontrar para analizar y debatir con las bases los pasos a seguir en este reclamo”, concluyó.

Además, en la reunión se trató la reforma del estatuto de la confederación para permitir el ingreso de otras federaciones. También se planteó una agenda que incluyó temas como las políticas públicas destinadas al sector, la transición energética, energías renovables y tarifas.

Reunión federal

El encuentro que se desarrolló en Rawson fue el primero de un ciclo de reuniones itinerantes que las federaciones que integran Conaice acordaron realizar en distintos puntos del país.

En esta oportunidad, fue la federación chubutense la anfitriona. “Es la primera vez que la confederación se acerca con todos sus integrantes a nuestra provincia. Esto tiene que ver con un compromiso de la dirigencia de Conaice, asumido en la última asamblea general ordinaria que se llevó a cabo en Oncativo, Córdoba, de hacer reuniones itinerantes durante el transcurso del año”, manifestó Fabricio Petrakosky, titular de Fechcoop.