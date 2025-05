¿Qué hará la IA con nuestro cerebro? Ping pong con Franco Mir y una experiencia inmersiva

El biólogo y divulgador habla sobre inteligencia artificial, hábitos digitales y cómo cuidar la mente en tiempos acelerados. Además, adelanta detalles de la muestra sensorial “Un cerebro a la vez”, que invita a explorar el universo neuronal desde adentro

Por Carolina Klepp

“Hoy nadie se sabe ya los números de teléfono de nadie”. “El ejercicio físico es un excelente potenciador de las habilidades cognitivas y de las habilidades emocionales que procesa el cerebro”. Lo dice Franco Mir, biólogo, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), actor y divulgador científico, que reflexiona sobre los desafíos de cuidar la mente en tiempos de hiperconectividad y tecnologías inteligentes.



En un anticipo de lo que será la Semana Internacional del Cerebro, Mir presentó “Un cerebro a la vez: la experiencia definitiva”, una muestra sensorial e inmersiva que invita a recorrer un “cerebro gigante”, observar neuronas reales y explorar el sistema nervioso desde el cruce entre ciencia, arte y tecnología.



En este ping pong con Comercio y Justicia, habla de inteligencia artificial, hábitos digitales, alimentación y emociones. Incluso, menciona investigaciones en animales que relacionan el ayuno intermitente y la reducción calórica con mejoras cognitivas y una posible demora en el envejecimiento de las funciones cerebrales. También responde qué parte de su cerebro pondría en “modo avión”.

La muestra se realizará del 19 al 30 de mayo. Es organizada por la Cátedra de Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN – UNC), junto a un equipo interdisciplinario de investigadores, docentes, estudiantes, artistas visuales y músicos. Se desarrollará en la Sala Magna de la Academia Nacional de Ciencias, con entrada gratuita. La propuesta cuenta con el apoyo de la Academia Nacional de Ciencias, la International Brain Research Organization (IBRO) y la Dana Foundation.



¿La IA nos va a complementar o va a competir con nuestras capacidades cognitivas?



Depende del uso que le demos. Sin duda nos puede facilitar, dejar de disponer capacidad cognitiva para ciertas funciones y disponerlas para otra. Es decir, soluciones para cosas que antes nos llevaba tiempo y cabeza y ahora me lo soluciona la inteligencia artificial y ese tiempo lo voy a tener libre para otra cosa. Por ejemplo, desde el lado científico, en ese tiempo me puedo poner a explotar todo el potencial para hacer buenas preguntas, imaginar buenos experimentos, algo que se puede aplicar para el hombre de a pie.



¿Hay riesgo de que deleguemos demasiado en la IA?

Hay riesgos potenciales, por eso también tiene que ser regulado el uso, la aplicación.

Ya nos está pasando con otras cuestiones, por ejemplo hoy nadie se sabe ya los números de teléfonos de nadie. Hemos delegado un montón de cosas a nuestros aparatos tecnológicos, entonces se puede tener un riesgo como este, muy simple, si te pasa algo en la calle y no tenés un teléfono celular no sabés qué teléfono pasar para que alguien te pueda socorrer o lo que fuera.



¿Qué consejo le darías a alguien que quiere cuidar su cerebro en tiempos de tanto uso de tecnologías a diario?



Hacer tiempo de calidad haciendo cosas que nos gustan y nos traen bienestar, como pintar, charlar con amigos, lo que sea, dedicar tiempo a eso.

Otro consejo: una buena alimentación bien variada, que no tiene que ver con comprar cosas caras, como cientos de cápsulas de Omega 3, no. Si uno come variadito el cerebro tiene lo que necesita para funcionar bien y no necesita ningún suplemento.

Con la dieta, particularmente, se ha visto que los ayunos intermitentes pueden ralentizar el envejecimiento del cerebro, al menos eso se ha visto en ratas y ratones. Una reducción calórica de la dieta o ayunos intermitentes, no sólo amplían la expectativa de vida sino también hay mejoras cognitivas, al menos esto se ha visto en animales.

Lo otro, para un cerebro sano, es el ejercicio físico. Se ha demostrado que es un excelente potenciador de las habilidades cognitivas y de las habilidades emocionales que procesa el cerebro.

¿Qué parte de tu cerebro pondrías en “modo avión”?

En mi caso, apagaría un rato el área que se encarga del lenguaje, para no hablar hasta por los codos y para el bien del resto (risas).