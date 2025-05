Paro de judiciales y un reclamo que demandaría $2.500 millones extra por mes

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@gmail.com

El conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba continúa escalando, y la posibilidad de una solución negociada parece cada vez más lejana. Mientras la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) inicia un nuevo paro total de actividades por 72 horas desde este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no aceptará la solicitud de mediación presentada por Juan Pablo Triputti, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), a pedido de más de 800 trabajadores judiciales autoconvocados.

Según informaron fuentes calificadas del Poder Judicial a Comercio y Justicia, la intervención propuesta por Triputti “no será aceptada”. “Desde el punto de vista legal e institucional no podemos aceptar. Hay un gremio que tiene personería gremial y es AGEPJ“, afirmó una alta fuente judicial. La misma fuente aseguró que “por ahora, no hay ninguna posibilidad de que se abra una nueva mesa de negociación”.

El principal punto de tensión es el reclamo por una equiparación salarial con la Justicia Federal. Cumplir con esa demanda implicaría para el Poder Ejecutivo provincial una erogación adicional de 2.500 millones de pesos por mes, una cifra que representa la mitad de lo que Córdoba recibirá mensualmente por el reciente acuerdo con la Nación en torno a la Caja de Jubilaciones. En este contexto, las autoridades consideran inviable acceder a ese pedido.

En medio del conflicto, el TSJ advierte que se otorgó una reestructuración del escalafón judicial, con un costo fiscal de $586 millones adicionales mensuales para el Gobierno provincial. Esa reforma, acordada con AGEPJ, redujo a seis categorías el escalafón, equiparando la carrera de los judiciales de la provincia con sus pares federales . De manera puntual, 1.760 agentes vieron incrementado su sueldo en un 16,73% si no tienen título universitario, y en un 12,68% si lo tienen, como es el caso de abogadas y abogados. En total, la reestructuración impactó a 5.216 agentes del Poder Judicial.

Así las cosas, el TSJ ratificó que se descontarán los días no trabajados a quienes adhieran a las medidas de fuerza, y recordó que los funcionarios tienen la obligación de asistir y de garantizar las guardias mínimas.

Rechazo cruzado

La propuesta de mediación de Triputti surgió a partir de una carta firmada por 842 empleados judiciales autoconvocados, quienes solicitaron a Triputti que arbitre una instancia de diálogo con el TSJ. El dirigente federal aceptó el pedido y formalizó una nota en la que pidió también la participación del Colegio de Abogados de Córdoba. “La sociedad requiere un buen servicio de justicia y salarios justos, como garantiza el artículo 14 bis de la Constitución”, argumentó Triputti.

No obstante, AGEPJ rechazó de plano la iniciativa y calificó la propuesta como “un absurdo”. Aclaró que el dirigente de UEJN “no representa a los trabajadores judiciales de Córdoba” y reafirmó que la única vía válida es el diálogo directo entre el gremio y el TSJ. En ese sentido, AGEPJ solicitó que el Alto Cuerpo abra una mesa de diálogo.

Jornada de protesta

El paro de 72 horas convocado por AGEPJ incluirá el abandono de tareas en todas las sedes tribunalicias de la capital y del interior, y culminará el viernes 23 con una concentración frente a Tribunales I. La Federación Judicial Argentina también convocó a una jornada nacional de protesta en apoyo a los trabajadores cordobeses.

Desde AGEPJ, el secretario general Federico Cortelletti remarcó: “Es fundamental que el TSJ convoque a una mesa de diálogo. Hemos sufrido una pérdida real del salario superior al 40%. Valoramos la reestructuración, pero es urgente avanzar con la equiparación”. Por su parte, Agostina Noccioli, secretaria adjunta, repudió los descuentos salariales por paro y enfatizó: “Si magistrados y funcionarios están equiparados con la Justicia Federal desde 2013, es hora de que empleados y empleadas también lo estén. La Constitución es clara: igual tarea, igual remuneración”.