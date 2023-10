La mitad de los argentinos ve a los dólares digitales como alternativa de ahorro

La tendencia se da en un contexto de aceleración de la devaluación del peso que alentó el conocimiento en la población sobre criptomonedas como opción de resguardo de valor

El conocimiento sobre criptomonedas por parte de los argentinos en el último mes registró un importante crecimiento, al mismo tiempo que evidenció una alta predisposición a invertir en dólares digitales en un contexto de creciente devaluación e inflación.

Así lo reveló el último estudio realizado en el país encargado por Bitso, la compañía de servicios financieros impulsados por cripto de América Latina con más de siete millones de clientes, a la firma Synopsis Consultores.

De acuerdo a este relevamiento, realizado entre el 9 y el 13 de septiembre pasado, el 25,3% de los consultados estaría muy o bastante dispuesto a comprar dólares digitales si tuviera capacidad de ahorro y otro 20,7% estaría medianamente inclinado a hacerlo, en tanto que apenas 15,8% estaría poco dispuesto y sólo 21,7% no lo evaluaría.

Por edad, los jóvenes desde los 16 años y los adultos de hasta 49 años fueron los más inclinados a recurrir a estos activos para salvaguardar su dinero en caso de tener capacidad de ahorro. En este marco, 74% de quienes tienen entre 16 y 29 años están entre muy, bastante y medianamente dispuestos a hacerlo, al igual que 43% de las personas de entre 30 y 49 años. Por nivel educativo, 58% de los consultados con estudios primarios y 49% con terciarios o universitarios comprarían dólares digitales.

En tanto, por zona geográfica, quienes residen en Cuyo y la Patagonia (55%), la zona centro del país (54%) y en el norte (54%) mostraron ser los más dispuestos a adquirir estas monedas, seguidos por los bonaerenses (41%).

Al considerar los votos en las elecciones PASO de agosto, 58% de los que eligieron a Javier Milei (La Libertad Avanza) y 51% de los que optaron por Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) dijeron que podrían comprar dólares digitales si tuvieran capacidad de ahorro, además se destacaron también los altos porcentajes de personas que opinaron de igual modo entre quienes votaron por Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y los partidos de izquierda, con 63% del total en ambos casos. En tanto, 19% de quienes eligieron a Sergio Massa (Unión por la Patria) se inclinaría por estos activos.

“Observamos esta mayor predisposición a comprar dólares digitales en los días siguientes a las PASO. En la plataforma de Bitso, el volumen promedio operado de estas monedas prácticamente se triplicó en la Argentina días después de la cita electoral. Y el llamado “dólar cripto” continúa creciendo de forma acelerada; se destaca como una alternativa para países que atraviesan momentos de incertidumbre cambiaria y desafíos económicos, como la inflación y la devaluación de las monedas locales. No es casual que la Argentina sea el 15º país del mundo en adopción de criptomonedas, según los últimos datos de Chainalysis”, destacó Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina.

“Los dólares digitales son las cripto más utilizadas por los argentinos para operar, ya que al ser activos con paridad 1:1 con el dólar permiten evitar las fluctuaciones que tienen otras monedas. En Bitso la más utilizada es USD Stablecoin, basada en USDC, seguida por USDT. El mayor volumen de transacciones en Bitso en nuestro país involucra operaciones con criptomonedas estables”, agregó Colombo.

Por otra parte, el estudio de Synopsis reveló que, en el último mes, creció cinco puntos porcentuales el conocimiento sobre criptomonedas entre los argentinos, al pasar del 32% al 37% del total.

Los más jóvenes (de 16 a 29 años) fueron los que demostraron tener más noción al respecto, con 43% del total; no obstante, el mayor aumento frente a agosto se verificó especialmente entre quienes tienen más de 30 años. De hecho, 12% más de argentinos de 30 a 49 años dijeron conocer sobre cripto en septiembre (38% frente a 34% de agosto); también, aunque desde una base menor, 41% más de personas de 50 a 64 años (38% vs 27%) y 61,5% más entre los mayores de 65 años (21% vs 13%).

Por último, más allá del conocimiento, a nivel general, 47% escuchó hablar de estas divisas. Así, en total, 84% de los encuestados conoce o sabe algo de estos activos digitales.

Cabe recordar que Bitso ofrece desde una plataforma digital para obtener rendimientos, realizar transferencias y pagos internacionales, hasta intercambiar y almacenar una variedad de más de 40 criptomonedas, así como productos potenciados por cripto para clientes institucionales, incluyendo cripto-inversión y transacciones, pagos transfronterizos, gestión de efectivo y Crypto-as-a-Service (CaaS).