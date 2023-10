Cómo cuantificar daños en accidentes de tránsito, una especialidad que se volvió clave

El camarista civil Joaquín Ferrer resaltó la importancia del uso y dominio de la fórmula Marshall para lograr que la víctima reciba una compensación justa. Analizó los diferentes aspectos complejos que deben abordar abogados y jueces, entre ellos el impacto de la inflación

Por Carolina Klepp

Las causas por accidentes de tránsito ocupan un lugar destacado en el volumen de trabajo de los tribunales. ¿Cómo está impactando la inflación? ¿Qué aspectos deben manejar los operadores judiciales para lograr los resultados esperados? El tema es complejo, así lo advirtió el juez Joaquín Ferrer, quien abordó diferentes aspectos de un tema.

El vocal de la Cámara 5 ° de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, que también fue docente en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, dictará el curso Cuantificación de Daños en los Accidentes de Tránsito organizado por Comercio y Justicia. Comienza el próximo miércoles 11 de octubre. Antes, brindó un adelanto.

“Es importante que el operador jurídico, tanto el abogado como el juez entienda cómo cuantificar la indemnización por la incapacidad psicofísica conforme a las últimas tendencias o criterios que nos van señalando los precedentes de la Corte y el Tribunal Superior. No solamente es una buena práctica para el abogado que se especializa en esta temática que tiene su complejidad, sino también asegura al destinatario final, que es la víctima o el afectado, que pueda recibir una compensación justa y adecuada por los daños que ha recibido”, afirmó el camarista.

Ferrer subrayó la importancia y complejidad del uso de la fórmula Marshall, la técnica para identificar los elementos de la fórmula y cómo aplicarla para conseguir el resultado esperado.

En este sentido, resaltó que abogados, jueces y estudiantes avanzados en derecho son destinatarios fundamentales para la actualización en el tema. El curso que dictará hará hincapié en cuantificación del daño patrimonial y extrapatrimonial, la jurisprudencia relevante de la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia, práctica de cálculos que la fórmula -y otras fórmulas asociadas o parecidas- también sugieren.

Contexto tribunalicio



De las causas que entran a fallo en cámara, Ferrer precisó que casi 50% está compuesto por cuestiones de daños y perjuicios en accidentes de tránsito, particularmente vinculados a los cálculos y a las problemáticas de indemnización por incapacidad psicofísica. “Cada 10, cinco son accidentes de tránsito, cuantificación del daño moral, fórmula Marshall, el interés empleado…”, enumeró.

Y agregó: “Hay mucha doctrina y jurisprudencia vieja que se viene aplicando con distintos criterios, a pesar de que somos los pioneros de usar la fórmula Marshall que hoy el código la recepta bajo una fórmula análoga. Aún así, con todo el tiempo que lleva Marshall -que es la carátula de un expediente que se replicó en mucha jurisprudencia relevante en los últimos 30 años- hay diferentes formas de interpretarla y a veces esas diversidades van generando instancias recursivas, ya sea porque aplicaste mal la fórmula del cálculo, o la edad de la víctima, o la tasa de interés que hay que aplicarle, o aplicaste valores desactualizados del ingreso. Prácticamente es una especialidad manejarla bien la forma de cuantificar el daño, es una especialidad que se valora”.

Otro punto central es cómo está impactando el proceso inflacionario y cómo evitar que se deprecie el valor por el paso del tiempo, a qué atender y qué entender para que se aplique bien la cuantificación del daño.



Un dato destacado es que hay toda una generación de abogados que se educó en una época en donde la inflación no existía, a diferencia de otros que ya vivieron otra época inflacionaria.

“Los que litigamos hasta 1991 teníamos mucha gimnasia en lo que era actualización de índices de inflación más manejo de la fórmula, después se dejó de aplicar porque se prohibió la actualización por índice, prohibición que subsiste hasta hoy aunque es irritamente injusta porque la mantiene la Corte a partir de muchos precedentes pero hoy lo estamos haciendo directamente con la tasa”, describió sobre la actual forma de ir compensando inflación, aunque distinguió que eso no resuelve todo el problema.

Para Ferrer, hoy el abogado no solo tiene que manejar bien la fórmula Marshall sino también manejar correctamente estas formas de mantener actualizada las deudas de valor, porque si no lo reclama o no lo advierte se queda con una indemnización inadecuada.

Agenda

Temas claves

El curso sobre cuantificación de daños en los accidentes de tránsito abordará:

* Forma de cuantificar el daño patrimonial.

* Cuantificación del daño patrimonial y extrapatrimonial en los supuestos de incapacidad y/o muerte por daños a la integridad psicofísica de las personas.

* Daño moral.

*Jurisprudencia relevante del Tribunal Superior de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al tema.