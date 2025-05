Ciencia en la Argentina: entre la admiración, la desconfianza y la postergación

Más de la mitad de la población cree que la ciencia debería ser una prioridad para el desarrollo del país, aunque convive con otras urgencias. El informe Creencias Sociales 2024 muestra que los jóvenes, aún con alta exposición tecnológica, no siempre consideran urgente el avance científico

Por Carolina Klepp

“La ciencia es importante para el desarrollo de Argentina y debería ser una de las principales prioridades del país”, respondió el 55% de los encuestados. Sin embargo, un 44% opinó que “el desarrollo científico es importante, pero hay otras prioridades que atender antes”. Esta tensión entre respeto y postergación marca uno de los ejes centrales del último informe Creencias Sociales 2024, elaborado por el Observatorio Pulsar.UBA de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



El estudio, que acaba de ser difundido e indaga qué lugar ocupa la ciencia en el entramado de valores sociales de los argentinos, revela una paradoja: aunque la ciencia es ampliamente valorada como motor de desarrollo, no es vista como una urgencia frente a las demandas económicas y sociales. En palabras del informe: “La ciencia aparece como un ideal deseable, pero no siempre como una herramienta cotidiana”.



Uno de los datos más inesperados del informe es que 51% de las personas menores de 30 años no considera urgente el desarrollo científico, a diferencia de los adultos y mayores, donde el porcentaje que sí lo considera prioritario crece al 56% y 62%, respectivamente. “Este dato nos sorprendió bastante”, admite el informe, que interpreta esta diferencia generacional como una señal de que la valoración de la ciencia no necesariamente aumenta con el mayor acceso a la información digital.

Creencias

El relevamiento profundiza en algunas afirmaciones científicas básicas y cómo son percibidas socialmente. Por ejemplo, 85% de la población está de acuerdo con que los continentes se mueven, pero 68% cree que existe una cura para el cáncer que está oculta por intereses comerciales.

Esta última cifra evidencia una desconfianza estructural hacia el sistema científico-industrial: “Frente a lo que no se entiende o lo que duele, aparece el fantasma de la manipulación”, explica el documento. La sospecha trasciende edad, ideología o nivel educativo.



Otra tensión aparece entre ciencia y religión: mientras que 53% cree en la teoría de la evolución, 39% sostiene que los humanos fueron creados por Dios. Según el informe, “la creencia en Dios también estructura el modo en que las personas interpretan el conocimiento científico acumulado”.

Cambio Climático e IA



En relación al cambio climático, 59% de los consultados lo atribuye a la acción humana, frente a un 40% que lo explica por ciclos naturales del planeta. Este resultado, aunque favorable al consenso científico, revela que un sector significativo aún relativiza el rol del ser humano en la crisis ambiental global.



Frente a la pregunta sobre si la Inteligencia Artificial (IA) puede superar a los seres humanos, las opiniones están divididas: 46% cree que sí y 52% que no. Sin embargo, entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 55% está de acuerdo con esa posibilidad.

El informe interpreta este dato como reflejo de una mayor exposición a tecnologías emergentes: “Los más jóvenes son el único grupo donde predomina la creencia en su superioridad futura. Esto puede vincularse con una mayor familiaridad tecnológica y socialización en un mundo donde la IA ya opera cotidianamente”.



El uso de internet como fuente de información médica es casi universal. El 81% de los argentinos buscó información de salud en la web en el último año, lo que revela una dependencia creciente de la ciencia “online” en la vida cotidiana.



Finalmente, entre las conclusiones aparece que la variable educativa es la que muestra las diferencias más significativas y persistentes en todos los cruces analizados, especialmente en temas de conocimiento científico básico, evolución, y conspiraciones tecnológicas o médicas.

“La educación fortalece la confianza en la ciencia y reduce la adhesión a narrativas alternativas o sobrenaturales. Pero su efecto no es absoluto: algunas teorías conspirativas persisten incluso en niveles educativos altos, especialmente aquellas que interpelan a estructuras de poder (como el sistema de salud o las farmacéuticas)”, afirma el estudio.