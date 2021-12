La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ratificó hoy que desde el Ejecutivo nacional se está trabajando para tener «el pase sanitario listo para esta semana» e indicó que, si bien las jurisdicciones comenzarán con la situaciones de mayor riesgo como los eventos masivos en lugares cerrados, luego cada provincia «podrán solicitarlo en las actividades que consideren convenientes».

«Lo que hablamos la semana pasada en el Cofesa (Consejo Federal de Salud) es que era el momento de implementar el pase sanitario para estimular la vacunación en quienes la postergaron -ya que hay un porcentaje importante de la población que se dio la primera dosis y aún no la segunda- y el otro tema es disminuir el riesgo en las actividades», expresó la ministra en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.

Entre las actividades que representan un mayor riesgo, Vizzotti señaló a los eventos masivos, sobre todo en lugares cerrados: «Por eso, seguramente en esta primera instancia las jurisdicciones lo aplicarán en la situación de más riesgo y, después, cada jurisdicción podrá solicitarlo en las actividades que considere conveniente», sostuvo.

A modo de ejemplo, destacó que en Tucumán, «después que se implementó el pase sanitario, se duplicó el pedido de vacunación en dos días» e indicó que a nivel nacional la herramienta buscará estar lista para «esta semana».

Consultada sobre la obligatoriedad de la vacunación que se impuso en otros países, la ministra señaló que “en primer lugar, en la Argentina tenemos más del 92% de las personas mayores de 18 años que iniciaron el esquema y el 80% con las dos dosis»

«Entonces -continuó- nuestra situación es bien diferente a la de otros países del Hemisferio Norte porque primero están en invierno; segundó están con la presencialidad escolar con bajas temperaturas; tercero, no vacunaron menores de 11 años, y cuarto, tienen un porcentaje grande de la población que no adhiere a las vacunas».

Frente a estas diferencias, la ministra señaló que «nosotros tenemos que pensar nuestra estrategia, con nuestra realidad epidemiológica y con nuestra tasa de vacunación”.