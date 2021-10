El Ministerio de Salud y Unicef presentaron hoy la campaña «#VacunAccion, nos jugamos por la salud» que busca reforzar la importancia de adherir al Calendario Nacional de Vacunación e incentivar el compromiso y la confianza de toda la sociedad en las vacunas como «la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades prevenibles».

La iniciativa está orientada a llegar a quienes tienen dificultad en el acceso a la información sobre la vacunación y ayudarlos para que completen su esquema.

«Es necesario seguir encontrando a quienes no recibieron las vacunas del calendario, a quienes tienen que completar esquemas y a quienes tienen dificultad en el acceso», dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a través de un comunicado difundido por Unicef.

La Argentina cuenta con uno de los calendarios nacionales de vacunación, obligatorio y gratuito, más completos de la región y según el Ministerio de Salud con las vacunas se logró la eliminación del sarampión y ya no se registran casos autóctonos de rubéola congénita desde 2009.

En tanto, el último caso de poliomielitis fue en 1984; difteria, 2006; tétanos neonatal, 2007; y se redujo en más del 96% los casos de trasplantes hepáticos por el virus de la hepatitis A.

Por su parte, la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, aseguró que «está demostrado que la vacunación es un instrumento seguro y efectivo que salva entre 2 y 3 millones de vidas al año en todo el mundo, controla brotes de enfermedades prevenibles y muertes infantiles evitables».

La campaña #VacunAccion busca sensibilizar a las familias, responsables y cuidadores de niñas, niños, adolescentes y/o personas con factores de riesgo en la importancia de respetar el Calendario Nacional de vacunación a través de un juego de preguntas y respuestas sobre la historia, mitos y realidades sobre vacunas en las redes de Unicef Argentina y el Ministerio de Salud.

Se busca que la población conozca cuáles son los inmunizantes obligatorios y gratuitos; los espacios en donde acceder a ellos; y promover la desarticulación de prejuicios que subyacen al rechazo de las estrategias sanitarias.

«La inmunización es componente esencial del derecho humano a la salud. Los niños y las niñas que acceden a las vacunas tienen mayores oportunidades de desarrollar todo su potencial, y reforzando la vacunación en la adolescencia y la adultez tiene aún más», añadió el texto.

También, se remarcó que «la vacunación es una política de Estado, un acto responsable y solidario, y una herramienta de equidad: protege a quienes la reciben y a los que no pueden acceder a ella, logrando alcanzar una protección colectiva y comunitaria».

Para participar de las actividades de la campaña y conocer el Calendario Nacional de vacunación obligatorio y gratuito se puede visitar el sitio web https://triviavacunaccion.com/