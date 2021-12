El secretario de Salud de Rosario, Eduardo Caruana, aseguró que hay un marcado aumento de casos de coronavirus en la ciudad, que en algunas semanas fue del «40 por ciento», por lo que pidió a la población «no relajarse» y «mantener» los cuidados de prevención.

«Cambió la tendencia de lo que venía pasando con el descenso sostenido de casos, tenemos un incremento claro de contagios, en algunas semanas del 40%», advirtió el funcionario municipal, al referirse a la situación epidemiológica de la ciudad santafesina donde ayer, incluso, se confirmó el primer caso de contagio con la variante Ómicron.

No obstante, Caruana sostuvo que, si bien «la positividad está más elevada, eso no tiene una correlación con la gravedad de los pacientes».

Al respecto el funcionario, consideró «que la baja cantidad de pacientes que requieren internación por la enfermedad está relacionada a los altos niveles de vacunación que tiene la ciudad».

«Hasta hoy, hay un 98% de rosarinos vacunados con una primera dosis y un 85% con un esquema completo y eso nos cuida más», aseguró, Caruana en declaraciones a Radio 2-Rosario.

Según el último reporte oficial de la Secretaría de Salud Pública local un total de 944.758 personas fueron vacunadas y en total se aplicaron 1.866.279 dosis.

«Con la vacunación, hemos logrado que la variante Delta no genere los niveles de internación que hubo en otros países», ponderó Caruana.

Sin embargo, advirtió «que hay que ser cautos y tener precaución. Es un síntoma de alarma que tengamos nuevos casos. No hay que minimizar los síntomas».

Para el funcionario rosarino, «creer que la pandemia ya la pasamos, por el estado de vacunación, tiene un poco de extrema relajación y también de soberbia».

Sobre el caso confirmado en las últimas horas de la variante Ómicron detectada en una mujer de 40 años que llegó a Rosario proveniente de Estados Unidos, ratificó «que se está haciendo un seguimiento con 22 personas aisladas entre contactos estrechos y personas que compartieron el colectivo desde el aeropuerto de Ezeiza a la ciudad de Rosario».

«A algunas de estas personas las estamos investigando en cuanto a la presencia de síntomas», añadió.

Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Santa Fe en en las últimas 24 horas se registraron un total de 197 nuevos contagios en toda la provincia de los cuales 91 casos corresponden a la ciudad de Rosario.