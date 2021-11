Alumnos, alumnas y docentes de todos los niveles educativos de la provincia de Buenos Aires podrán desde hoy dejar de usar tapabocas en los espacios abiertos de los establecimientos, de acuerdo con lo dispuesto por una norma del Gobierno bonaerense al ser alcanzado el nivel de vacunación que había sido previsto en los protocolos para dar este nuevo paso.

No obstante, el uso de los barbijos continuará siendo obligatorio en los espacios cerrados, así como las restantes normas de cuidado en el contexto de la pandemia de coronavirus, según se recordó oficialmente.

La medida había quedado establecida en la Resolución Conjunta 366/21 del Gobierno bonaerense, en la que se señalaba que, «una vez alcanzada una cobertura de vacunación del 50% con al menos una dosis en la población de 3 a 17 años, no será obligatorio el uso de tapabocas en los espacios abiertos de las escuelas».

De este modo, a través de un comunicado difundido hoy, el Ministerio de Salud bonaerense informó que, alcanzada esa meta, en los establecimientos de todos los niveles educativos de la provincia de Buenos Aires, ya no será necesario usar el tapabocas en los espacios al aire libre.

En este sentido, la cartera de Salud provincial explicó que el distrito «superó el 50% de vacunados y vacunadas menores de 18 años, con 2.206.543 primeras dosis aplicadas en población de 3 a 17 años sobre un total de 4.233.123».

Esa cifra «representa el 52,1% (del total), superando así el límite establecido del 50% por la Resolución Conjunta 366-21, firmada por la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, para habilitar la posibilidad de no utilizar barbijos al aire libre dentro de las escuelas».

Desde la cartera que encabeza el ministro Nicolás Kreplak aseguraron que la Dirección General de Cultura y Educación se encuentra facultada desde el inicio de la pandemia a adoptar medidas necesarias para prevenir la propagación del virus en los establecimientos a su cargo, y que «el uso obligatorio de tapabocas es una de las pautas de cuidado que incluye esta normativa y sus prórrogas».

No obstante, el texto agrega que «en el marco del análisis favorable de la evolución de la pandemia por Covid-19, resultado de la aplicación de medidas de cuidado y el significativo avance de la campaña de vacunación, las carteras bonaerenses aprobaron los Lineamientos Educativos de la Provincia de Buenos Aires en Contexto de Covid-19-Octubre 2021, que procura establecer las medidas más pertinentes para una presencialidad plena cuidada en las escuelas de gestión estatal y privada».

Refiere puntualmente al segundo artículo del documento en el que se indica que el uso del tapabocas en ámbito escolar no será obligatorio en espacios abiertos cuando se comunique oficialmente la vacunación con al menos una dosis del 50% de la población bonaerense de entre 3 y 17 años, manteniéndose el requisito de obligatoriedad para los espacios cerrados.

«A menos de tres meses de haber comenzado la campaña de vacunación en menores de 17 años, y a menos de un mes de haberse extendido a menores de 12 hasta 3 años, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires tiene el agrado de comunicar que se ha cumplido con el hito correspondiente a la cobertura de vacunación del 50% de la población entre 3 y 17 años», indicó la cartera de Salud bonaerense en el comunicado difundido esta mañana.

La cifra alcanzada permite «ejecutar la medida para que nuestras chicas y chicos menores de 18 años puedan elegir no usar el tapabocas al aire libre en el ámbito escolar», sostuvo el comunicado.