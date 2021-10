El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, manifestó hoy que «en Córdoba va a seguir siendo obligatorio el uso del barbijo», descartando en ese sentido que por el momento pueda no ser exigido al aire libre.

«Estoy convencido que hay que seguir usando el barbijo. No es el momento de abandonarlo porque es la barrera física y mecánica que impide la transmisibilidad de la patología», sostuvo el funcionario en declaraciones formuladas a canal 12 de Córdoba.

Cardozo manifestó que el equipo de asesores técnicos y científicos sugirió la continuidad en el uso del tapabocas, como se viene haciendo ahora, y seguir evaluando semana tras semanas cómo se va comportando la variante Delta de coronavirus.

El ministro respaldó esa postura al detallar que en la provincia de Córdoba se comenzó con el 2% de la variante Delta, del total de los casos positivos, y que hoy supera el 5%, por lo tanto «tenemos que ver el impacto que va a tener esa cepa en la circulación comunitaria».

«El uso del barbijo fue un hábito que nos costó incorporarlo y no es el momento de abandonarlo», reiteró.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, la provincia de Córdoba registra 518.468 casos positivos y 7.018 fallecimientos por esa patología, en tanto son 265 los diagnosticados con variante Delta.

En tanto son 54 las personas internadas en las unidades para adultos, lo que representa el 1,5% de las camas críticas disponibles para tratamiento de coronavirus, entre ellos 11 pacientes se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, el 20,3%.

Con respecto a la campaña de vacunación, hasta la fecha se aplicaron 4.871.264 vacunas, de las cuales 2.704.991 correspondieron a la segunda dosis que completa el esquema de inmunización.