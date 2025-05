Universal Orlando Resort inauguró el nuevo parque temático Epic Universe

Con esta apertura, el destino suma cuatro complejos de entretenimiento llenos de experiencias inolvidables, juegos, gastronomía, compras y diversión

El pasado 22 de mayo, Universal Orlando Resort celebró la gran inauguración de su nuevo parque temático, Universal Epic Universe, que marca el debut oficial de uno de los complejos más innovadores e inmersivos y el primero de este nivel en abrir en Orlando en los últimos 25 años.

Epic Universe contempla cinco mundos imaginativos llenos de aventuras que abarcan: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe.

El acto inaugural contó con apariciones especiales de personajes en cada uno de los portales de los mundos y un show de fuegos artificiales, entre otras puestas en escena.

“Este es un día increíblemente emocionante ya que presentamos oficialmente Universal Epic Universe al mundo, que implica la culminación de lo que hemos estado trabajando durante casi una década. Nuestros equipos han vertido mucha pasión, visión y dedicación en este nuevo parque y realmente no hay nada igual en nuestro universo”, dijo Karen Irwin, presidente y jefe de la oficina de operaciones de Universal Orlando Resort.

El evento exclusivo también contó con la presencia de celebridades, talentos de las películas que inspiraron los mundos de Epic Universe, y otros invitados especiales. Para culminar la noche, los visitantes disfrutaron de un momento de celebración narrado por Steven Spielberg, consultor creativo de Universal Destinations and Experiences, que envolvió todo el parque en un despliegue de iluminación, fuentes, fuegos artificiales y banda sonora, cerrando la noche con una exhibición de drones.

Experiencias

Con más de una década de desarrollo, Universal Epic Universe es el parque temático más ambicioso que Universal Destinations and Experiences. A través de un conjunto de portales, los visitantes son transportados a cinco mundos expansivos con un total combinado de más de cincuenta experiencias, que van desde atracciones y juegos hasta restaurantes, tiendas temáticas y todo lo necesario para crear una “aventura épica”.

Los cinco mundos de Epic Universe incluyen:

Celestial Park: es el primero al que acceden los visitantes y se caracteriza por contar con jardines extensos y ondulados, fuentes de agua y senderos para pasear, con sorpresas a cada paso. Aquí, los visitantes pueden encontrar docenas de restaurantes y tiendas y tres atracciones: Stardust Racers, una montaña rusa con velocidades de hasta 100km/h; Constellation Carousel, un carrusel único en su tipo que se desliza hacia adelante, hacia atrás e incluso realiza rotaciones de 360 grados, en una danza coreografiada de música y luz; y Astronómica, un área de juegos interactiva que funciona como una rosa de los vientos gigantes.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: La tercera entrega de The Wizarding World of Harry Potter está ambientada en el París mágico de la década de 1920 de las películas Animales fantásticos de Warner Bros. Pictures y el Ministerio de Magia británico de la serie de películas de Harry Potter. Los visitantes que estén este nuevo espacio pueden lanzar hechizos utilizando varitas interactivas; encontrar animales fantásticos en un circo ambulante a gran escala, Le Cirque Arcanus; disfrutar de una comida en Butterbeer, el Café L’Air De La Sirène; y entrar en el icónico Ministerio de Magia británico que ostenta el “Harry Potter and the Battle at the Ministry”, la atracción tecnológicamente más avanzada de Universal hasta el moment.

Super Nintendo World: Inspirado en los videojuegos como Super Mario Land y Donkey Kong Country, en este espacio, los visitantes disfrutarán de diversos juegos com Bowser’s Challenge; Yoshi’s Adventure y Donkey Kong Country en Mine-Cart Madness; así como también degustar las creaciones culinarias elaboradas por el chef Toad en Toadstool Cafe; saludar a Mario, Luigi, Toad y la princesa Peach en Super Mario Land, y a Donkey Kong en Donkey Kong Country. También pueden subir de nivel su diversión y mejorar su juego en con una Power-Up Band, que les permite recolectar monedas digitales golpeando los bloques y hacer actividades interactivas lúdicas, entre otras.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk: Este mundo captura el corazón, el humor y la escala de las películas de “Cómo entrenar a tu dragón” y es una recreación del mundo escarpado y rocoso donde los vikingos y dragones viven juntos. Los visitantes verán lo que es vivir entre dragones mientras disfrutan de aventuras del tamaño de vikingos como Hiccup’s Wing Gliders; Dragon Racer’s Rally; The Untrainable Dragon; y saborear los conos de Mac & Cheese en Grog & Gruel de Hooligan; y mucho más.

Dark Universe: Historias icónicas de leyendas sobrenaturales como Drácula, El Hombre Lobo, El Monstruo de Frankenstein, la Novia de Frankenstein cobran vida en este parque junto a una nueva generación de monstruos y personajes. A medida que los visitantes se aventuran por el devastado pueblo de Darkmoor, se encontrarán con aventuras como Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment; Curse of the Werewolf; Darkmoor Monster Makeup Experience; y disfrutar de una comida rodeado de obras de arte y artefactos de vampiros en Das Stakehaus; conocer a monstruos como la Novia de Frankenstein, El Hombre Invisible, Ygor e incluso el Monstruo de la Dra. Victoria Frankenstein; entre otras propuestas.

Cabe destacar que dentro de Epic Universe se encuentra Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel, que cuenta con 500 habitaciones, variedad de opciones gastronómicas, una piscina, bar en la terraza con vistas al parque y entrada exclusiva al parque temático desde el vestíbulo para los huéspedes del hotel.