Madrid anunció sus novedades para atraer a los visitantes este 2025

La capital española anticipó cuáles serán sus eventos turísticos más destacados para convocar a los viajeros argentinos y del mundo con propuestas artísticas, gastronómicas, deportivas y recreativas

Descubrir nuevos museos, asistir a un espectáculo de danza en un centro de vanguardia, presenciar un partido de la National Football League en el icónico estadio Santiago Bernabéu, vibrar con los conciertos de figuras internacionales, ponerse al día de las últimas muestras artísticas, saborear cocina de autor en restaurantes Estrella Michelin, son algunas de las experiencias que ofrece Madrid, para convocar a los turistas este 2025.

A continuación, el destino anunció los siguientes actividades turísticas que tiene previsto para este año a los fines de brindar a los visitantes experiencias únicas:

Cuesta de Moyano

Junto al Real Jardín Botánico y el parque de El Retiro, en pleno Paseo del Arte, se ubica una de las calles peatonales más encantadoras y literarias de Madrid: la Cuesta de Moyano. En ella se ha instalado desde hace cien años, una feria permanente en la que se encuentran los libros más originales. Es ideal para pasear por este entorno y dejarse envolver por el ambiente literario que aún conserva la atmósfera de 1925. En la feria, por la que han pasado los grandes de la literatura española, los amantes de la lectura encontrarán su paraíso recorriendo sus 30 casetas y buceando entre sus libros de filosofía, literatura, arte, ensayo e incluso descubriendo auténticas curiosidades como volúmenes descatalogados o cómics antiguos.

Museo del Palacio del Capricho

En 2025 está prevista la apertura como museo del Palacio de los Duques de Osuna, situado en el hermoso y poco conocido Parque de El Capricho. Tras una reforma integral, el edificio será una de las grandes novedades culturales de Madrid y en él se podrán conocer varios aspectos de la historia de Madrid desde el siglo XVIII y en especial todo lo relacionado con el valor patrimonial del conjunto histórico en el que está ubicado y del papel desempeñado por la duquesa de Osuna, su principal promotora, en el mundo cultural e intelectual de la época.

Matadero Madrid

La danza en todas sus disciplinas será la gran protagonista de Matadero Madrid, el gran contenedor cultural de la ciudad situado junto a Madrid Río. El recientemente creado Centro de Danza Matadero Madrid, dirigido por María Pagés, una de las grandes bailaoras y coreógrafas españolas, ofrecerá a lo largo del año 66 espectáculos a cargo de 48 compañías nacionales y ocho internacionales con 600 artistas sobre el escenario. El centro, situado en la nave 11, es además un espacio pionero en España en su especialidad y cuenta con una amplia superficie de cerca de 1300 metros cuadrados.

OXO, museo del videojuego

Junto a la céntrica Plaza de Callao, los aficionados a los videojuegos tienen una cita muy especial: OXO. Museo del Videojuego en Madrid. Este espacio, de más de 1600 metros cuadrados, ofrece un recorrido por la historia del videojuego a lo largo de 70 años de historia, desde sus inicios hasta la actualidad. Se programará, además, varias exposiciones temporales, instalaciones interactivas y talleres, entre otras divertidas actividades.

Estadio Santiago Bernabéu

Madrid se consolidará como el centro neurálgico del deporte y del entretenimiento mundial con acontecimientos tan espectaculares como el partido de liga regular de la National Football League (NFL), que tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Con este encuentro deportivo la NFL continúa expandiéndose fuera de Estados Unidos y Madrid se suma a otras ciudades como Londres, Ciudad de México, Múnich, Frankfurt y Sao Paulo en las que se ha disputado anteriormente este tipo de acontecimientos.

Acontecimientos deportivos

A lo largo del año se darán también cita otros grandes acontecimientos deportivos como el Campeonato de Europa de Selecciones de Atletismo, que se celebrará en junio en el Estadio Vallehermoso. Como aliciente, está previsto que las competiciones de salto de pértiga se desarrollen fuera del estadio, en la plaza de Oriente, para acercar este deporte al público general y difundir el patrimonio histórico.

También está previsto el Movistar Medio Maratón, que en su última edición batió el récord histórico de participación con 21.000 atletas; el Concurso de Saltos Internacional, que cumple ya su 114ª con la presencia de los mejores jinetes del ranking internacional; la Mutua Madrid Open, que reunirá a los mejores tenistas del mundo en Caja Mágica, y el Zurich Rock ´n´ Roll Running Series Madrid, una prueba a la altura de otras carreras tan prestigiosas como las de Nueva York, Londres o Berlín.

Agenda cultural

Las exposiciones serán también las grandes protagonistas. Entre ellas, se destaca la muestra que acogerá hasta mayo el Centro Cultural Centro Centro sobre Antonio Palacios y que forma parte de los actos de conmemoración del nacimiento del reconocido arquitecto, creador de algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid. La muestra hará un recorrido por su obra desde el Palacio de Cibeles, hasta el Círculo de Bellas Artes o el Banco Español y profundizará también en la vida del arquitecto.

El museo Thyssen-Bornemisza acogerá otra de las muestras más destacadas del año: Proust y las artes. La exposición que tendrá lugar entre los meses de marzo a junio dará a conocer cómo el arte influyó en la obra del ilustre escritor parisino, considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Las pinturas, diseños, esculturas y manuscritos reflejarán aspectos de su obra, personalidad y vida. Y a partir de octubre este museo presentará una exposición de obras de artistas que en el siglo XX exploraron las nuevas estrategias espaciales como Andy Warhol y Jackson Pollock.

También habrá otras citas como Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas, que se podrá ver en el espacio CaixaForum y que estará centrada en los orígenes y adaptaciones del personaje creado por Lewis Carrol.

Nuevos hoteles

Las aperturas hoteleras para este año contemplan, entre las más destacadas, la inauguración del hotel Brach Madrid, de la cadena Evok, ubicado en la Gran Vía, en un edificio histórico restaurado por el célebre arquitecto Philippe Starck inspiráado en los años 20 y 30, con una propuesta gastronómica a cargo del chef Adam Bentalha y su Capsule Wellness con una decoración impactante y tratamientos de lujo. Además, figura El Autor Hotel Madrid, Autograph Collection, un nuevo establecimiento de cinco estrellas de la cadena Marriott, ubicado en un edificio de arquitectura clásica de finales del siglo XIX, que albergará al restaurante El Pimiento Verde, un centro fitness y piscina interior.

Finalmente, entre otros anuncios, se espera la reinauguración, tras su completa reforma, de The Palace Hotel, uno de los establecimientos más icónicos de Madrid cuya fachada ha recuperado su esplendor original de 1912 y con un nuevo y espectacular interiorismo a cargo del estudio Lázaro Rosa-Violán.

Alta cocina

Madrid estrena 2025 con cinco nuevos restaurantes Estrella Michelin. Toda una oportunidad para que los amantes de la alta cocina puedan darse un festín gastronómico. Las nuevas opciones son VelascoAbellá, en el que saborear deliciosa cocina de mercado; Pabú con influencias francesas de la mano del chef Coco Montes; Gofio, especializado en cocina canaria; Chispa Bistró con cocina mediterránea de autor y Sen Omakase para darse un auténtico viaje por la cocina japonesa.

Festivales y conciertos

Un año más, los festivales y conciertos convertirán a Madrid en la capital de la música. La nueva edición de Mad Cool Festival traerá un cartel de lujo encabezado por la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, tres veces ganadora del Grammy. También formará parte del festival el grupo de rock fundado en Nashville Kings of Leon que se encuentra presentando su noveno álbum de estudio titulado Can We Please Have Fun. Otra de las grandes confirmaciones es Thirty Seconds to Mars, la banda estadounidense de rock alternativo.

Entre otros de los conciertos, los más señalados son el del ídolo de la música latica latina Maluma, que visita Madrid dentro de su nueva gira denominada +Pretty +Dirty World Tour o del Dua Lipa que forma parte de su gira mundial Radical Optimism Tour. Ambos se celebrarán en el Movistar Arena, al que se suma el de la icónica banda británica Iron Miden en su gira Run For Your Lives en la que celebran 50 años de carrera, que está previsto para julio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.