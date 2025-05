Ley Bases y previsión social: Marval reunió a especialistas para pensar el nuevo mundo laboral

Funcionarios, ejecutivos y abogados debatieron sobre reforma laboral y los desafíos del sistema previsional. Marval O´Farrell Mairal organizó su conferencia anual sobre Recursos Humanos MAHRC 2025

El Estudio Marval O´Farrell Mairal realizó su conferencia anual MAHRC 2025: Discutiendo el contexto laboral y su futuro, en la que funcionarios, especialistas y ejecutivos de Recursos Humanos repasaron la realidad del sector del trabajo, las necesidades de las empresas y las posibles reformas a encarar en el futuro para mejorar la competitividad de la Argentina en el contexto global.



“Las nuevas modalidades de trabajo y la irrupción de nuevas tecnologías imponen en nuestro país el debate sobre la normativa laboral, para que nuestro país vuelva a estar en el tablero global”, destacó Rodrigo Solá Torino, socio de Marval, al inaugurar el evento.



“Nuestro gobierno tiene como foco central la actividad privada como motor del empleo. Por eso nos propusimos eliminar indemnizaciones desmedidas y en el DNU 70 pusimos el debate sobre la mesa generando una obligación ciudadana de discusión y debate entre el sindicalismo y los empresarios”, dijo Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación en el primer panel El futuro del trabajo en Argentina: desafíos y perspectivas desde la mirada institucional.



En ese sentido, ante la consulta de los socios del estudio, José María Llano y Paola Forchiassin, el funcionario explicó: “La Ley Bases que se sancionó luego, producto de ese debate, tiene un fuerte componente normativo laboral: no podía suceder que aparecieran multas y deudas que no eran comprendidas por nadie en un régimen que no era sano y hubo aceptación razonable de los cambios”.

En ese sentido recordó: “Había un pensamiento de que la Secretaría era del trabajador y siempre terminaba en un dos a uno contra el empleador. Hoy generamos un clima de transparencia y es la Secretaría del Trabajo, neutral entre quien ofrece sus servicios y quien los contrata, porque el empresario quiere hacer”.



Y destacó: “En un esquema de ajuste fuerte logramos el primer objetivo de preservar el trabajo y buscamos que el salario real le gane a la inflación y al ingreso paritario. También estamos pensando en avanzar en la federalización de los convenios”.



Bisagra en el derecho del trabajo



Luego, en el panel: La conflictividad laboral post Ley Bases, el secretario laboral del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Cerutti planteó: “Yo tengo una obsesión con el tiempo que tardan los juicios, los tiempos que tarda la justicia no están bien. No pueden tardar cinco o seis años en resolver un juicio laboral, y ese es un problema de todos”. “Este es un momento bisagra del derecho del trabajo y de las leyes laborales. La cuestión es tratar de resolver y dar seguridad jurídica, falta porque la ley no lo dice y la Corte Nacional no ha puesto un parámetro fijo. Tenemos que lograr que haya seguridad jurídica para saber dónde estamos parados”, planteó.

Respecto de los cambios introducidos por la Ley Bases, dijo: “Hoy la pelota está en la cancha de las empresas y de los estudios jurídicos que los asesoran. Es importante que las empresas vayan al ritmo de la baja de conflictividad del uso de los tribunales como financiera. Las multas deben ser consistentes con los despidos. Es un momento interesante y bueno para invertir en Argentina”, en diálogo con Guillermo Osorio, socio de Marval y Jorge Barreras, director de Personas de Codere, quien explicó: “La Ley Bases ordenó bastante el despido indirecto. Por el lado sindical, las empresas no hemos tenido mucho que hacer, se acomodó casi solo, automáticamente los gremios se fueron ordenando solos”.



Seguridad social



A su turno, Sebastián Otero, director de Mercer Marsh Beneficios, Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader para Argentina, Uruguay y Paraguay de Mercer y los socios de Marval, Solá Torino y Martín Guala, debatieron en un panel sobre los problemas actuales de la seguridad social. “Estamos atravesando un momento histórico de la humanidad que es el desafío de la longevidad: por primera vez nuestra generación vive 20 años más que nuestros abuelos y en las empresas conviven hasta cinco generaciones”, apuntó Liendo. Y alertó:



“El 54 por ciento de las empresas no saben si sus empleados en edad de jubilarse tienen o no hechos los aportes, entonces es importante trabajar el concepto de educación financiera y previsional, porque las personas piensan que se van a jubilar con al menos el 80 por ciento de su salario y esto no es verdad. Como consecuencia hoy hay más interés en planes de ahorro y retiro privados”.

En el cierre, el economista y fundador de la consultora ABECEB, Dante Sica explicó:

“Argentina está en un doble proceso, de querer integrarse al mundo en medio de la incertidumbre por el cambio de régimen económico: vamos a una fragmentación de la globalización, que no es coyuntural en el que Estados Unidos está rompiendo a la fuerza el orden que había creado tras la segunda guerra mundial”.



Respecto del cambio de época, Sica recordó: “Hasta 2023 las empresas gestionaban viendo cómo se sacaban de encima los pesos y el ejecutivo más importante era el CFO, además del director de institucionales que gestionaba permisos. Hoy eso cambió y cada peso vale en esta transición hacia una economía más competitiva”.