Freno en el sector IT: caen las expectativas de contratación en Argentina

La industria tech del país a contramano del continente. Argentina es el único país de América con expectativas negativas para el tercer trimestre del año, de julio a septiembre. Automatización, cautela y ajuste en el horizonte

La contratación de personal tecnológico vive una desaceleración en las expectativas de contratación. Así lo revelan los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo en el sector IT correspondiente al tercer trimestre de 2025 en Argentina.

El relevamiento de Manpower analiza las perspectivas de contratación en el sector de Tecnología de la Información (IT) que comprende de julio a septiembre. El trabajo de campo fue realizado entre el 1 y 30 de abril.

Según los datos del informe, los empleadores de IT prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de un -6%, calculado restando el porcentaje de empleadores que prevén reducciones de plantilla de los que tienen previsto contratar.



En concreto: 27% de los empleadores de profesionales de la Tecnología de la Información (IT) planea aumentar su plantilla, mientras que 37% no prevé hacer cambios y un 33% planea reducir su plantilla. Y un 3% aún no lo sabe.



La encuesta también advierte que casi un 60% de las empresas de IT en Argentina incrementará sus presupuestos en automatización de tareas y un 80% de los encuestados considera que el rol de IT/Data cambiará significativamente.

Además, cabe destacar que las intenciones de contratación de IT disminuyeron un 15% desde el último trimestre y un 26% respecto al año anterior.

Caída respecto de la región



En la región, once de los doce países de América esperan aumentos en su nómina de IT para el próximo trimestre. Brasil presenta las expectativas más altas de la región (+51%), por el contrario, Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles y el único que presenta resultados en negativo (-6%).



A nivel global, Noruega es el país con las expectativas más altas (+60%), mientras que Eslovaquia representa las expectativas más bajas (-11%).

“La demanda de profesionales de IT sigue siendo sólida a nivel global para el próximo trimestre, con cambios en la demanda producto de la utilización y asistencia de la IA en diferentes entornos, reflexiona Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina.



Y añade: “En Argentina la industria atraviesa una etapa de consolidación marcada por la prudencia. La combinación entre un entorno económico desafiante, la aceleración de procesos de automatización y la evolución tecnológica también está llevando a las empresas a reevaluar sus necesidades de talento con mayor detenimiento”.



Si bien la transformación digital continúa siendo un eje estratégico, las decisiones de contratación se alinean hoy más con la optimización de recursos y la eficiencia operativa que con el crecimiento acelerado. “Este momento de pausa también abre la oportunidad para repensar el desarrollo de habilidades humanas y prepararse para una eventual reactivación con perfiles más adaptados a los nuevos desafíos del ecosistema digital”, concluyó.