Los días 16 y 17 de septiembre, en la Plaza de la Música se desarrollará la 6ª Feria de Diseño, co-organizada por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En esta nueva edición, Córdoba será la anfitriona y participará un total de 120 emprendedores con miras a seguir fortaleciendo el mercado cultural regional de la Región Centro.

La entrada es libre y gratuita. Cuarenta expositores seleccionados de cada una de las provincias que integran la Región Centro participarán del evento que reúne más de 120 stands de diseñadores, productores y emprendimientos de diseño en un espacio de exposición y venta con productos sustentables.

El encuentro ofrece a los visitantes la posibilidad de comprar y conocer su modo de trabajo, un espacio gastronómico para toda la familia y bandas en vivo que formarán parte de la actividad.

Durante los tres días, se podrá disfrutar de una programación musical con artistas como Fanfarria ambulante, de Santa Fe, la banda entrerriana Suma Paciencia, Princess y Juan Ingaramo junto a los DJ Diego Rosa, Candela, Sofía Gali e Ignacio San Pedro, representando a Córdoba.

Las marcas seleccionadas son Argentum Filium, Barr piezas únicas, Be Eco Wraps, Be Humano, Bicho Canasto, Boveri Concept, Brea bolsas recicladas, Capital de ideas, Cecilia Kesman joyería contemporánea, Chi Sustentable, Cuqui’s, DilomSumglasses, Ello, Encartonarte, Estudio Minimal, Fiero accesorios, Flavia Torres Cerámica, Greta Oto, Humo joyas, Isla, Lantana, Las González Córdoba, Lava Studio, Liberteca Juegos, Maine, Marnegro, Mil 9, Naná Naná estampas, Natalia Motos-Joyería Transmoderna, Nazca, Predro Son, Saltimbanqui, Soledad Saint-Phat, Sur Clothing, The Cronopios, Tinte studio, Tristán Cabrera Joyería Contemporánea, Trufa Dolls, Victoria Mora y Vuelto.

Industrias culturales y creativas

La Feria del Centro, Industrias Creativas cuenta con el apoyo de los consejos federales de Inversiones y de Cultura.

El evento reúne a diseñadores, productores y gestores culturales de la Región Centro del país, con el objetivo de facilitar, vincular y articular el ecosistema creativo de la región fomentando la creatividad, la profesionalización y la circulación de bienes culturales con valor agregado. Propone acercar el diseño a la ciudadanía, compartir la vitalidad de esta disciplina, incentivar el desarrollo de la producción local, mejorar la competitividad de las marcas independientes y fomentar redes de colaboración para promover las instancias de intercambio de experiencias.

En esta nueva edición, 120 emprendedores participan con miras a seguir fortaleciendo el mercado cultural regional entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los productores exponen y comercializan sus productos pero también tienen la posibilidad de nutrirse en encuentros de formación profesional y ponencias de casos de éxito con el diseño, en charlas abiertas y en rondas de negocios que también se ofrecen al público en general.